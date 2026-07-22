Hạ tầng Giao thông Đèo Cả bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã: HHV, sàn HoSE) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 20/7.



Trước đó, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã miễn nhiệm cùng lúc 3 Phó Tổng giám đốc từ ngày 29/6/2026 gồm: Ông Nguyễn Lê Bách, ông Nguyễn Văn Ân và bà Nguyễn Quỳnh Mai. Lý do miễn nhiệm là để các nhân sự này đảm nhận vai trò khác theo sự phân công của HHV và công ty mẹ.

Ở chiều ngược lại, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc mới thay thế gồm: Ông Khương Văn Cương, ông Hồ Đình Chung và ông Phạm Lê Huy. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2026.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Khương Văn Cương, ông Hồ Đình Chung không đảm nhận chức vụ nào tại HHV. Còn ông Phạm Lê Huy là Trưởng Văn phòng đại diện HHV tại TP.HCM.

Ảnh: HHV

Trong diễn biến khác, HHV đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 10/7 vừa qua.

Cụ thể, HHV đã phân bổ 27,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 53.590 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 8/2026.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hoàn tất đợt trả cổ tức này, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tăng vốn từ 5.471,6 tỷ đồng lên mức 5.745,1 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trong năm 2026, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả còn có kế hoạch chào bán gần 57,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tỷ lệ 10%).

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.

Số tiền thu về tính theo mệnh giá là gần 575 tỷ đồng dự kiến được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam với giá trị 370 tỷ đồng, thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần từ CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T; 200 tỷ đồng dùng thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ CTCP Xây dựng Đèo Cả.



