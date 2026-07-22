Từ năng suất đến phát triển bền vững: Bài toán mới của ngành chăn nuôi Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Chăn nuôi và Thú y, Việt Nam hiện có đàn lợn đứng thứ 5 và đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới. Năm 2025, sản lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản công nghiệp của Việt Nam đạt 26,52 triệu tấn, đứng thứ 3 châu Á và thứ 8 trên thế giới. Theo một nghiên cứu kinh tế quốc tế gần đây, nước ta cũng sở hữu thế mạnh về hệ thống lương thực dễ tiếp cận và nguồn cung ứng dồi dào nhưng vẫn đối diện một số thách thức về khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, ngành chăn nuôi đối diện nhiều thách thức lớn về an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh; năng lực ứng phó với rủi ro khí hậu và biến động địa chính trị toàn cầu còn chưa cao. Ngoài ra, tính chuyên nghiệp trong chăn nuôi nông hộ, trang trại quy mô vừa và nhỏ chưa cải thiện nhiều; giá thành và chi phí sản xuất còn cao, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu; cạnh tranh giữa sản phẩm chăn nuôi trong nước và nhập khẩu ngày càng căng thẳng.

Để chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững, người chăn nuôi cần không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, thay đổi từ tư duy truyền thống sang quản trị chuyên nghiệp, gồm quản lý trang trại, năng lực phòng dịch, an toàn sinh học, đến nâng cao trình độ nguồn nhân lực và cơ hội thâm nhập các chuỗi giá trị bền vững v.v. Không chỉ có vậy, tối ưu hoá chi phí và hiệu quả chuyển hoá thức ăn, lựa chọn giải pháp dinh dưỡng phù hợp với thổ nhưỡng và vòng đời vật nuôi cũng là những mối quan tâm hàng đầu. Những thách thức này thúc đẩy người chăn nuôi tìm kiếm đối tác chiến lược có tầm nhìn, năng lực dài hạn và giải pháp công nghệ tiên tiến để nâng cao sức chống chịu trước biến động thị trường. Còn các doanh nghiệp trong ngành cũng đang tích cực đẩy mạnh hoạt động chuyển giao kỹ thuật, giải pháp dinh dưỡng và công nghệ nhằm hỗ trợ người chăn nuôi nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững.

Cargill – Doanh nghiệp Mỹ đồng hành cùng người chăn nuôi Việt

Với hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Cargill hiện là một trong những doanh nghiệp tham gia vào nhiều khâu của chuỗi giá trị nông nghiệp, từ cung ứng nguyên liệu, dinh dưỡng vật nuôi đến tư vấn kỹ thuật và giải pháp tích hợp cho ngành chăn nuôi. Công ty đang vận hành 8 nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi trên cả nước, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người nuôi.

Phòng thí nghiệm của Cargill

Những năm gần đây, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư vào lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi. Năm 2023, nhà máy Provimi Premix tại Đồng Nai đi vào hoạt động với công suất 40.000 tấn/năm, góp phần nâng cao năng lực cung ứng các giải pháp dinh dưỡng cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Là một phần trong mạng lưới dinh dưỡng vật nuôi toàn cầu của tập đoàn Cargill, Provimi tập trung vào các giải pháp hỗn hợp chất bổ sung (premix), phụ gia và dinh dưỡng chuyên biệt cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Tại Việt Nam, hoạt động của Provimi hướng đến hỗ trợ người chăn nuôi nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, cải thiện năng suất vật nuôi và tối ưu hiệu quả sản xuất trong điều kiện thực tế.

Bên cạnh năng lực sản xuất, Cargill và Provimi cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và tư vấn chăn nuôi. Các giải pháp được phát triển nhằm hỗ trợ người chăn nuôi cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn, an toàn sinh học và quản trị trang trại, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của ngành. Nỗ lực của Cargill không chỉ nhằm mục đích phát triển kinh doanh mà còn đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp nước nhà, duy trì vị thế Top 10 quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới, góp phần đưa Việt Nam thành trung tâm cung ứng giải pháp dinh dưỡng hiện đại, chính xác.

Cargill nhận giải TOP 10 Công ty Thức ăn chăn nuôi Uy tín Năm 2025

Bên cạnh các hoạt động đầu tư vào năng lực sản xuất, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật tại Việt Nam, Cargill và Provimi nhiều năm liền được ghi nhận trong các bảng xếp hạng và giải thưởng của ngành thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng vật nuôi, điển hình với các giải thưởng như: Doanh nghiệp FDI sản xuất thức ăn chăn nuôi bổ sung tốt nhất, Thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á, và TOP 10 Công ty Thức ăn chăn nuôi Uy tín.

Phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, chăm lo cho đội ngũ lao động

Với phương châm "Lấy con người làm trọng", Cargill tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua những sáng kiến và hành động tiêu biểu như chương trình xây dựng trường học, thư viện, và phát triển cộng đồng.

Quỹ Cargill Cares, sáng kiến thiện nguyện do chính nhân viên công ty khởi xướng và lãnh đạo, từ năm 1996 đã quyên góp và tài trợ số tiền trên 190 tỷ đồng để thực hiện các chương trình vì cộng đồng. Tính đến nay Quỹ đã xây dựng 126 trường học, 41 thư viện, và hướng tới hoàn thành 150 trường học và 100 thư viện trên toàn quốc vào năm 2030. Cargill cũng đã tài trợ 500.000 USD cho dự án "Vươn Mình" do tổ chức CARE International thực hiện và hoàn thành vào tháng 8/2025 với mục tiêu cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số ở Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng chính giá trị "Lấy con người làm trọng" là nền tảng cho Cargill tạo nên một môi trường làm việc tốt hơn mỗi ngày, thể hiện qua việc không ngừng nỗ lực lắng nghe và trân trọng ý kiến của nhân viên. Tiếp nối 5 năm ghi dấu ấn tại giải thưởng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á (HR Asia Award), năm 2026, Cargill Việt Nam khẳng định vị thế và môi trường làm việc lý tưởng khi vinh dự được chứng nhận Great Place To Work® dựa trên kết quả khảo sát rộng rãi trong nhân viên về trải nghiệm làm việc tại công ty.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đứng trước yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững, vai trò của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp dinh dưỡng, công nghệ và dịch vụ ngày càng quan trọng. Với những khoản đầu tư dài hạn về nhiều mặt tại Việt Nam, Cargill đang là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình này.