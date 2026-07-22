Tập đoàn C.P. mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy chế biến sâu và xuất khẩu

Từ ngày 9 đến 11/7, đoàn lãnh đạo Tập đoàn Charoen Pokphand (Tập đoàn C.P.), do Chủ tịch Soopakij Chearavanont dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong chuyến công tác, đoàn có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đối tác.

Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P., cùng đoàn lãnh đạo cấp cao trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Tại các buổi làm việc, ông Soopakij Chearavanont cảm ơn Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan đã hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn C.P. trong hơn 30 năm qua. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục đầu tư dài hạn, đồng hành cùng Việt Nam phát triển nền nông nghiệp hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp - thực phẩm bền vững.

Mở rộng chế biến sâu, tăng năng lực xuất khẩu

"Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, đưa Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn trở thành cứ điểm sản xuất phục vụ xuất khẩu ra thị trường quốc tế", ông Soopakij Chearavanont chia sẻ.

Theo ông Montri Suwanposri, Thành viên Hội đồng quản trị CPF, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chế biến sâu và xuất khẩu là những trọng tâm đầu tư của tập đoàn. Các kế hoạch gồm mở rộng công suất chế biến gia cầm, đầu tư nhà máy mới và hoàn thiện chuỗi giết mổ sạch.

Ông Montri Suwanposri chia sẻ định hướng mở rộng đầu tư của Tập đoàn C.P. tại Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh

Tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước tại Đồng Nai hiện vận hành với công nghệ hiện đại, đạt công suất khoảng 1 triệu con mỗi tuần, phục vụ xuất khẩu. Tập đoàn C.P. dự kiến đầu tư thêm 200 triệu USD để nâng công suất lên 2 triệu con mỗi tuần.

Tập đoàn cũng dự kiến đầu tư khoảng 300 triệu USD để xây dựng nhà máy chế biến mới tại Phú Thọ với công suất 1 triệu con mỗi tuần. Khoản đầu tư này nhằm bổ sung năng lực chế biến ở phía Bắc, mở rộng nguồn cung và hỗ trợ mục tiêu nâng cao giá trị xuất khẩu.

Trong lĩnh vực thịt lợn, C.P. Việt Nam đã vận hành 5 nhà máy giết mổ trên cả nước. Doanh nghiệp dự kiến đầu tư thêm 100 triệu USD để hoàn thiện chuỗi giết mổ lợn sạch, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Quy trình chế biến hiện đại là một trong những trọng tâm đầu tư của Tập đoàn C.P. tại Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà, C.P. Việt Nam có thể triển khai đồng bộ các khâu từ con giống, an toàn sinh học, chế biến đến truy xuất nguồn gốc. Nền tảng này giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc.

Đầu tư công nghệ, hướng tới sản xuất xanh

Bên cạnh chế biến sâu và xuất khẩu, Tập đoàn C.P. xác định công nghệ là một phần quan trọng trong định hướng đầu tư. Việc ứng dụng công nghệ số, AI và các giải pháp quản trị hiện đại được kỳ vọng giúp nâng hiệu quả sản xuất, tối ưu vận hành, kiểm soát chất lượng và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc.

Tại Việt Nam, C.P. Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng AI và dữ liệu trong quản lý chăn nuôi. Các giải pháp này hướng tới chuẩn hóa dữ liệu vận hành, tăng năng lực giám sát, phân tích, kiểm soát rủi ro và quản lý toàn chuỗi.

C.P. Việt Nam phát triển trang trại theo hướng kiểm soát an toàn sinh học, chất lượng đầu vào và truy xuất nguồn gốc. Ảnh: C.P. Việt Nam

Tập đoàn đồng thời áp dụng công nghệ để sử dụng năng lượng hiệu quả, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng. Các giải pháp về năng lượng sạch, tái sử dụng nguyên vật liệu và sản xuất xanh cũng được đưa vào định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

C.P. Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, gắn với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và quản trị phát thải. Doanh nghiệp cũng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua việc giảm sử dụng vật liệu bao bì, tăng cường tái sử dụng, tái chế và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn C.P. tiếp tục xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, tập trung đầu tư vào các khâu có giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, qua đó góp phần phát triển nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và bền vững.