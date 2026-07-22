Duy Tân kiến tạo giá trị bền vững từ đổi mới, con người và cộng đồng

Những hợp tác thúc đẩy kinh tế tuần hoàn



Trong nhiều năm qua, Duy Tân xác định phát triển bền vững là nền tảng cho chiến lược dài hạn, đồng thời đẩy mạnh đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác với các đối tác tiên phong để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Duy Tân là việc hợp tác cùng thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Cocoon phát triển bao bì sử dụng 100% nhựa PET tái chế (rPET) cho một số dòng sản phẩm. Giải pháp này góp phần giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, kéo dài vòng đời vật liệu và thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên trong ngành bao bì mỹ phẩm.

Không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và an toàn, dự án còn khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất bao bì của Duy Tân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các thương hiệu theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Chung tay lan tỏa giá trị đến cộng đồng

Với Duy Tân, phát triển bền vững không chỉ được triển khai trong hoạt động sản xuất mà còn được lan tỏa thông qua các chương trình vì môi trường và cộng đồng.

Tháng 3/2026, doanh nghiệp đồng hành cùng UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa (Hà Nội) phát động chương trình "Ngày cuối tuần xanh" và ra quân tổng vệ sinh tại nhiều tuyến phố, khu dân cư, góp phần xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp. Tiếp đó, trong tháng 4/2026, Duy Tân triển khai chương trình "Đổi rác lấy quà" tại phường Bình Tân (TP.HCM), khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn và hình thành thói quen tái chế; đồng thời thực hiện chương trình "Thu cũ đổi mới" tại phường Bình Đông (TP.HCM), thu hồi các sản phẩm nhựa cũ để đổi lấy sản phẩm mới, góp phần thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng.

Song song với các hoạt động môi trường, Duy Tân tiếp tục triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội (CSR). Doanh nghiệp đã trao hơn 1.500 phần quà đến trẻ em và các gia đình khó khăn tại Đắk Lắk, An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Sơn La và huyện đảo Trường Sa. Chương trình "Trạm tiếp nước - Sạc năng lượng – Mùa 3" được duy trì tại TP.HCM và Hà Nội, mang nước uống miễn phí đến lực lượng lao động ngoài trời trong mùa nắng nóng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Xây dựng văn hóa ESG từ đội ngũ nhân sự

Song song với các hoạt động hướng ra cộng đồng, Duy Tân xác định con người là yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp không ngừng nuôi dưỡng tư duy đổi mới, khuyến khích mỗi nhân viên trở thành một đại sứ lan tỏa văn hóa ESG.

Trong tháng 6 và đầu tháng 7/2026, Duy Tân tổ chức chương trình "Đại sứ ESG Duy Tân 2026", thu hút cán bộ nhân viên tham gia với nhiều sáng kiến cải tiến về môi trường, vận hành và trách nhiệm xã hội. Các ý tưởng nổi bật như tối ưu quản lý thực phẩm tại căn tin, tái sử dụng nước làm mát trong sản xuất hay xây dựng các điểm chia sẻ vật dụng nội bộ đều hướng đến mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát sinh chất thải và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đáng chú ý, đội đạt giải "Tác động ESG toàn diện" cuộc thi "ESG trong vận hành xuất sắc 2025" đã được trao cơ hội tham gia chương trình đào tạo và tham quan thực tế tại Thái Lan. Chuyến đi giúp các thành viên tiếp cận những thông lệ quốc tế về sản xuất bền vững, quản trị môi trường và tối ưu vận hành, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong khu vực. Những kiến thức và bài học thực tiễn từ chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao năng lực triển khai ESG trong toàn doanh nghiệp.

Liên tiếp được vinh danh bằng những giải thưởng uy tín

Những nỗ lực kiên định trên hành trình ESG đã mang lại nhiều kết quả tích cực khi Duy Tân liên tiếp được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận. Doanh nghiệp lần thứ hai được vinh danh trong "Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Tiêu biểu Việt Nam" - hạng mục Tiên phong Kinh tế Tuần hoàn (Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức). Đồng thời, Duy Tân lần đầu tiên góp mặt trong "Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026" và "Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh" ngành Chế biến – Chế tạo (Nhóm Nhựa – Bao bì – Giấy) do Viet Research phối hợp Báo Đầu tư Tài chính tổ chức. Đặc biệt, Duy Tân cũng tiếp tục đạt chứng nhận ESG từ nền tảng đánh giá quốc tế Synesgy trong năm thứ hai liên tiếp.

Chuỗi giải thưởng và chứng nhận này không chỉ ghi nhận những nỗ lực của Duy Tân trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tối ưu tài nguyên, giảm phát thải và đổi mới sáng tạo, mà còn khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về môi trường, xã hội và quản trị. Đây cũng là nền tảng để Duy Tân tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến tăng trưởng bền vững và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Với định hướng phát triển bền vững, Duy Tân (thành viên của SCG Packaging) đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất nhựa vươn tầm ASEAN, cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, tân tiến và bền vững nhằm nâng cao phong cách sống của người tiêu dùng.

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