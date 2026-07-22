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Kỳ lạ doanh nghiệp có doanh thu 200 tỷ đồng: Không văn phòng, không kho hàng, không địa điểm kinh doanh

| | Doanh nghiệp

Kỳ lạ doanh nghiệp có doanh thu 200 tỷ đồng: Không văn phòng, không kho hàng, không địa điểm kinh doanh

Một công ty có nhiều điểm bất thường khiến cơ quan thuế phải phát đi cảnh báo tới các đơn vị thuế thuộc 3 địa phương khác nhau.

Thuế cơ sở 11 thành phố Cần Thơ mới có văn bản gửi tới hàng loạt thuế cơ sở tại TP.Cần Thơ; Thuế TP.HCM và Thuế tỉnh Vĩnh Long để cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hoá đơn.

Căn cứ kết quả phân tích rủi ro theo 9 tiêu chí của hệ thống, đồng thời đối chiếu với dữ liệu hồ sơ khai thuế, dữ liệu hoá đơn điện tử và thông tin trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng nhận thấy Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Gia Đặng (xã Đại Hải, TP.Cần Thơ) là doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hoá đơn.

Công ty này thành lập vào tháng 1/2023, do ông Đặng Hữu Tâm (sinh năm 1983) trú tại TP.Cần Thơ là Giám đốc và là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ông Tâm cũng là chủ sở hữu của doanh nghiệp này với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là chăn nuôi gia cầm.

Xuất hiện công ty

Số liệu tại ứng dụng hóa đơn điện tử của Công ty Gia Đặng (từ khi thành lập đến tháng 30/6/2026), đvt: đồng. (Nguồn: Cơ quan thuế)

Những điểm bất thường

Tính từ khi thành lập (09/01/2023) đến ngày 30/06/2026, tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra của Công ty Gia Đặng đạt hơn 197,11 tỷ đồng trong khi tổng giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào là hơn 197,67 tỷ đồng - còn cao hơn giá trị hàng bán ra. 

Đáng chú ý, công ty không có kho hàng, không có văn phòng hoạt động và số tiền thuế thực tế nộp vào ngân sách là rất thấp so với quy mô dòng tiền (chỉ nộp chưa đến 7 triệu đồng tiền thuế GTGT trong suốt quá trình hoạt động, tính đến quý I/2026). Việc nộp ít thuế GTGT về mặt công thức là tương đối dễ hiểu khi công ty đã bán hàng thấp hơn giá vốn, nên thuế GTGT được khấu trừ, tùy mặt hàng sẽ xấp xỉ với mức thuế phải nộp. 

Một số điểm bất thường của công ty, gồm có:

- Doanh thu đột biến nhưng tiền thuế nộp rất ít: Công ty kinh doanh đa dạng mặt hàng (cát, đồ uống, bột, gạo...) với số lượng lớn, doanh thu tăng đột biến lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thuế thực tế phát sinh phải nộp lại rất thấp trong suốt quá trình hoạt động.

- Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Qua xác minh thực tế giữa cơ quan Thuế và UBND xã Đại Hải, kết quả ghi nhận Công ty Gia Đặng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là thửa đất số 160, Quốc lộ 1A, ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, TP.Cần Thơ.

- Phát sinh giao dịch mua bán tập trung bất thường: Các hoạt động mua bán chủ yếu diễn ra với các công ty tại địa bàn TP.Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang (trước sáp nhập) và tỉnh Vĩnh Long nhưng lại thiếu các minh chứng về kho bãi hay văn phòng để vận hành các giao dịch này.

-Thiếu cơ sở vật chất và hạ tầng kinh doanh: Mặc dù giao dịch lượng hàng hóa lớn, nhưng Công ty Gia Đặng lại không có văn phòng hoạt động, không có kho hàng, không đăng ký chi nhánh hay địa điểm kinh doanh nào trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS).

- Sử dụng hóa đơn đầu vào từ các doanh nghiệp rủi ro cao: Kết quả phân tích dữ liệu từ cơ quan thuế cho thấy công ty thực hiện mua hàng hóa, dịch vụ của 06 đơn vị có rủi ro cao về thuế và hóa đơn. 

Tổng giá trị hàng hóa mua vào từ các đơn vị rủi ro này là gần 97 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào của công ty. Tổng số thuế GTGT đầu vào tương ứng là hơn 3,5 tỷ đồng (chiếm tới 60,6% trong tổng số thuế GTGT đầu vào của doanh nghiệp).

Do đó, nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn của các tổ chức, cá nhân qua việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để khấu trừ, hoàn thuế, hạch toán chi phí không đúng quy định; Thuế cơ sở 11 TP.Cần Thơ thông báo đến các cơ quan thuế có liên quan được biết để phối hợp rà soát, kiếm tra và xử lý rủi ro (nếu có) theo quy định của pháp luật./

Theo Trần Chung

antt.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
doanh nghiệp

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