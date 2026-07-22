Những "chiến thần" kéo nguồn thu ngân sách bứt phá: Vingroup, PetroVietnam nộp thêm hàng chục nghìn tỷ đồng, Techcombank tăng mạnh nhất nhóm ngân hàng

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt hơn 2,65 triệu tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, nguồn thu tăng mạnh vẫn chủ yếu được tạo nên bởi những doanh nghiệp đã nhiều năm nằm trong nhóm đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước.

Nói cách khác, các "chiến thần" nộp ngân sách không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn tiếp tục tăng tốc. Theo thống kê sơ bộ, có tới 29 doanh nghiệp tăng số nộp ngân sách thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, chỉ riêng Vingroup, Vinhomes và PetroVietnam đã ghi nhận mức tăng trên 10.000 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp.

Vingroup và Vinhomes đóng góp thêm gần 150.000 tỷ

Dẫn đầu tuyệt đối về mức tăng là hệ sinh thái Vingroup. Nếu năm 2024 tập đoàn này đã nằm trong nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam thì sang năm 2025, quy mô đóng góp tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Cụ thể, Vingroup nộp ngân sách 148.773 tỷ đồng, tăng hơn 92.600 tỷ đồng so với năm trước, tương đương gấp gần 2,7 lần. Trong khi đó, Vinhomes ghi nhận mức tăng hơn 55.100 tỷ đồng, đưa số nộp ngân sách lên cao gấp hơn bốn lần so với năm 2024. Đây cũng là hai doanh nghiệp tạo ra mức tăng tuyệt đối lớn nhất trong toàn bộ bảng xếp hạng doanh nghiệp nộp ngân sách năm 2025.

Động lực chủ yếu trong nguồn nộp ngân sách của Vingroup đến từ gần 94.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, bên cạnh hơn 23.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và khoảng 17.000 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết quả này gắn liền với một năm tăng tốc mạnh mẽ của mảng bất động sản. Trong năm 2025, Vinhomes đồng loạt khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng quy mô hơn 20.000 ha.

Nổi bật trong số đó là Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM) – siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là ứng viên chính thức của cuộc bình chọn toàn cầu "7 Kỳ quan đô thị tương lai". Bên cạnh đó là Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, được xem là siêu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

PetroVietnam đóng thêm 13.600 tỷ, tổng nộp gần 91.000 tỷ đồng

Trong nhóm doanh nghiệp nhà nước, PetroVietnam tiếp tục là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào nguồn thu của ngân sách quốc gia. Sau khi nộp khoảng 77.300 tỷ đồng trong năm 2024, tập đoàn đã nâng mức đóng góp lên gần 91.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng thêm khoảng 13.600 tỷ đồng.

Năm 2025, PetroVietnam tiếp tục xác lập kỷ lục mới với tổng doanh thu ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, duy trì chuỗi tăng trưởng trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động.

Cùng với đó, nhiều dự án, công trình trọng điểm về đích sớm hoặc đưa vào vận hành, tạo thêm sản lượng và doanh thu: Trong khâu thăm dò khai thác, các công trình/mỏ như Đại Hùng Pha 3, Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, BK-24 được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch. Ở lĩnh vực điện, cụm dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 được đưa vào vận hành thương mại.

Nhóm ngân hàng tăng tốc, Techcombank dẫn đầu về tăng trưởng nộp ngân sách

Không chỉ các tập đoàn công nghiệp và bất động sản, nhóm ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng đóng góp đáng kể cho ngân sách nhờ một năm kinh doanh khởi sắc.

Techcombank là đại diện nổi bật nhất của khối ngân hàng tư nhân khi số nộp ngân sách tăng từ 6.775 tỷ đồng lên 10.984 tỷ đồng, tương đương tăng thêm khoảng 4.209 tỷ đồng. Mức đóng góp này đi cùng kết quả kinh doanh tích cực khi lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 32.500 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có lợi nhuận cao nhất Việt Nam.

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, MB, BIDV và VietinBank cũng đồng loạt tăng số nộp ngân sách, mỗi ngân hàng tăng thêm khoảng 1.000-1.300 tỷ đồng so với năm 2024.

Đằng sau sự gia tăng này là bức tranh thuận lợi của toàn ngành ngân hàng. Năm 2025 tiếp tục là một năm bứt phá của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi đa phần nhà băng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng hai chữ số và thiết lập những kỷ lục mới.

Bên cạnh những doanh nghiệp dẫn đầu, nhiều tên tuổi lớn khác cũng ghi nhận mức tăng nộp ngân sách lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tăng thêm khoảng 4.181 tỷ đồng, nâng số nộp ngân sách lên hơn 22.334 tỷ đồng, Viettel Global tăng khoảng 3.237 tỷ đồng, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tăng khoảng 2.911 tỷ đồng và Sabeco tăng hơn 2.260 tỷ đồng.

Trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Toyota Việt Nam tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất khi nộp khoảng 26.000 tỷ đồng, tăng gần 3.900 tỷ đồng so với năm trước.

Nguồn thu ngân sách năm 2025 chủ yếu được thúc đẩy bởi sự trưởng thành của doanh nghiệp đã giữ vai trò đầu tàu trong nhiều năm qua. Khi quy mô sản xuất, kinh doanh mở rộng, lợi nhuận tăng lên và các dự án lớn lần lượt đi vào triển khai, quy mô đóng góp cho ngân sách cũng tăng theo.

Với mục tiêu tôn vinh vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế và tinh thần phụng sự xã hội, CafeF đã bắt đầu công bố hệ thống vinh danh CafeF Lists gồm hai bảng xếp hạng PRIVATE 100 và VNTAX 200 - vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho Việt Nam từ năm 2024.

Sang năm thứ ba, CafeF ra mắt thêm bảng xếp hạng STATE 100 - vinh danh 100 doanh nghiệp nhà nước có số nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Sự bổ sung này cùng thông điệp xuyên suốt “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia” khẳng định sứ mệnh đồng hành và tôn vinh những đầu tàu kinh tế nhà nước – lực lượng giữ vai trò chủ đạo trong nhiều ngành kinh tế then chốt và là nguồn đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước nhiều năm qua.

Như vậy, cùng với VNTAX 200, PRIVATE 100 và nay là STATE 100, hệ thống bảng xếp hạng của CafeF đã từng bước hoàn thiện bức tranh về những doanh nghiệp đang tạo ra nguồn thu quan trọng cho ngân sách quốc gia, qua đó ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thiết thực của từng khu vực kinh tế đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam.