Vinaconex phân phối hơn 51,7 triệu cổ phiếu VCG để trả cổ tức năm 2025

Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex (MCK: VCG, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, theo phương án công bố trước đó, Vinaconex dự kiến phát hành hơn 51,717 triệu cổ phiếu VCG để chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 100 quyền được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đối tượng chi trả là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là vào quý III/2026 và sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Nguồn: VCG

Kết thúc đợt phát hành (ngày 15/7/2026), Vinaconex đã phân phối 51.707.909 cổ phiếu cho 45.242 cổ đông theo tỷ lệ công bố; số cổ phiếu lẻ 9.557,88 cổ phiếu bị hủy bỏ.

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là gần 698,2 triệu cổ phần; tương ứng vốn điều lệ của Vinaconex tăng từ gần 6.465 tỷ đồng lên mức gần 6.982 tỷ đồng.

Được biết, mức cổ tức năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt là 16%. Ngoài 8% trả bằng cổ phiếu đã nói ở trên, Vinaconex cũng sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng.

Với gần 646,5 triệu cổ phiếu VCG đang lưu hành trên thị trường, Vinaconex sẽ phải chi khoảng gần 517,2 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Ngày thanh toán dự kiến 14/8/2026.



