PNJ thanh toán tiền trong vòng 120 ngày khi thu mua vàng và kim cương, nhiều khách hàng băn khoăn

Theo đó, PNJ áp dụng chi trả cụ thể như sau: khi tiếp nhận sản phẩm và hoàn tất hồ sơ hợp lệ, PNJ thanh toán tiền mua lại thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Cụ thể, đợt 1 thanh toán 10%, đợt 2 20%, đợt 3 và đợt 4 mỗi đợt 25%, đợt cuối 20%. Trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ hoặc lễ, doanh nghiệp sẽ chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

Việc PNJ áp dụng chính sách thanh toán kéo dài trong 120 ngày đang khiến không ít khách hàng băn khoăn vì khách hàng phải giao sản phẩm trước.

Để bảo đảm quyền lợi các bên và hạn chế phát sinh tranh chấp, PNJ cho biết đã xây dựng phụ lục hợp đồng quy định cụ thể về lộ trình thanh toán, phương thức chi trả, nguyên tắc xác nhận và cam kết của bên bán.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 21-7, ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ cho biết, các sản phẩm trang sức kim cương sau khi thu mua không thể đưa trở lại thị trường ngay mà phải trải qua nhiều công đoạn như kiểm định, làm mới, đánh bóng, tháo đá, nấu chảy vàng hoặc tái chế nguyên liệu. Tùy từng loại sản phẩm, quy trình này có thể kéo dài vài tháng, khiến doanh nghiệp khó xoay vòng dòng tiền ngay khi lượng hàng thu mua tăng đột biến.

Sau khi điều chỉnh chính sách chi trả đối với vàng 9999, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng 9999 thương hiệu PNJ được nới lên 5 triệu đồng/lượng, cao hơn so với nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như SJC, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu từ 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, đầu giờ sáng ngày 21-7, giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 thương hiệu PNJ được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra.