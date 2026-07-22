Động thái "nóng" từ hệ sinh thái Masan: MSN tăng 40% kế hoạch lợi nhuận vượt 10.000 tỷ, sếp Masan Consumer muốn mua số cổ phiếu gần 400 tỷ

Ngày 22/07/2026, Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Cụ thể, theo tài liệu vừa công bố, HĐQT Masan Group đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2026 từ mục tiêu ban đầu 93.500-98.000 tỷ đồng lên 98.000-105.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý là sự tăng vọt trong kế hoạch lợi nhuận, từ mục tiêu chỉ từ 7.250 – 7.900 tỷ thì Masan Group đã tăng mạnh lên trên 10.000 tỷ đến 11.500 tỷ đồng – tương ứng tăng khoảng 40%.

Việc điều chỉnh này được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm bám sát với những diễn biến thực tế của tình hình kinh doanh các mảng trong nửa nửa đầu năm, cũng như các trọng tâm tái cấu trúc và tối ưu hóa hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ mà Masan đang theo đuổi.

CEO Masan Consumer đăng ký mua 2,7 triệu cổ phiếu

Đáng chú ý, gần như cùng lúc với thông tin điều chỉnh kế hoạch của công ty mẹ, nhà đầu tư lại tiếp tục đón nhận một tin tức tích cực khác từ "gà đẻ trứng vàng" của hệ sinh thái Masan là Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã CK: MCH).

Theo đó, Tổng giám đốc Masan Consumer, ông Trương Công Thắng đăng ký mua vào 2,7 triệu cổ phiếu MCH trong thời gian từ 28/7-26/8.

Nếu giao dịch thành công, ông Thắng sẽ nắm giữ hơn 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,52% vốn của công ty. Tạm tính theo thị giá hiện tại của MCH quanh 140.000 đồng/cổ phiếu, ông Trương Công Thắng có thể sẽ phải chi ra khoảng 370 tỷ đồng để mua vào.

Sau hơn nửa năm niêm yết HoSE, mới đây cổ phiếu MCH đã được thêm vào rổ chỉ số VN30.