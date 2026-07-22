Quán cơm 26 năm tuổi tại TP.HCM: Khi khách quen thôi chưa đủ để tăng trưởng

Giữa vô vàn lựa chọn cơm gà tại TP.HCM, Cơm Gà Xối Mỡ 142 vẫn là "quán ruột" của nhiều thực khách suốt hơn hai thập kỷ. Từ món cơm gà xối mỡ gia truyền đến thực đơn đa dạng các món cơm, quán dần trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng, đặc biệt là những người tìm kiếm một bữa ăn nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hương vị.

Quán quen 26 năm vẫn tìm kiếm cơ hội tăng trưởng mới

Năm 2000, với mong muốn mang đến những bữa cơm chất lượng, tiện lợi cho khách hàng bận rộn, cô Nguyễn Thị Hồng Thu mở cửa hàng Cơm Gà Xối Mỡ 142 đầu tiên tại số 142 Ba Đình, TP.HCM. Trong đó, cơm gà xối mỡ với phần đùi gà góc tư và hương vị mắm tỏi đặc trưng dần trở thành món ăn làm nên tên tuổi của quán.

Suốt nhiều năm, sự ổn định về chất lượng món ăn, nguyên liệu và dịch vụ là yếu tố cốt lõi giúp quán xây dựng được tệp khách hàng trung thành. Tuy nhiên, khi thói quen tiêu dùng thay đổi và đặt món trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, bài toán của quán không còn chỉ là giữ chân khách quen, mà còn là làm thế nào để tiếp cận thêm những khách hàng mới.

Cơm Gà Xối Mỡ 142 bắt đầu hợp tác với các nền tảng giao đồ ăn từ rất sớm. "Khi GrabFood ra mắt tại TP.HCM là quán tôi cũng đăng ký ngay", cô Thu cho biết. Sau hơn 8 năm đồng hành, GrabFood hiện đóng góp khoảng 30-40% doanh thu từ kênh trực tuyến của quán, đồng thời trở thành một trong những kênh giúp thương hiệu tiếp cận những khách hàng trước đây chưa từng biết đến quán.

Hình ảnh quen thuộc tại quán là hàng dài các bác tài Grab chờ lấy đơn

Sự tăng trưởng của kênh trực tuyến cũng mở ra thêm dư địa để quán mở rộng quy mô hoạt động. "Sau khi tham gia GrabFood, quán tiếp cận được nhiều khách hàng chưa từng biết đến thương hiệu trước đây. Đó cũng là một trong những lý do giúp chúng tôi quyết định mở thêm chi nhánh để phục vụ khách thuận tiện hơn, tốt nhất là có thể giao nhanh nhất cho khách", cô Thu chia sẻ.

Hành trình trở thành "Quán đỉnh" toàn quốc

Với Cơm Gà Xối Mỡ 142, việc có mặt trên nền tảng giao đồ ăn mới chỉ là một phần trong hành trình mở rộng kinh doanh. Khi ngày càng nhiều nhà hàng, quán ăn "lên app", quán cũng chủ động tìm kiếm các cơ hội quảng bá để tăng độ nhận diện và tiếp cận thêm người dùng mới.

Một trong những cơ hội đó đến từ Giải đấu quán đỉnh, chương trình do GrabFood tổ chức với sự tham gia của hơn 7.000 nhà hàng, quán ăn tại 18 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các quán được chia thành nhiều bảng đấu theo nhóm món ăn và cạnh tranh thông qua sự lựa chọn, ủng hộ của người dùng trên nền tảng.

"Khi biết đến Giải đấu quán đỉnh của GrabFood, tôi thấy đây là cơ hội tốt để nhiều người biết đến quán hơn và tiếp cận thêm khách hàng mới nên đã đăng ký tham gia ngay", cô Thu cho biết.

Với Cơm Gà Xối Mỡ 142, cuộc thi cũng trở thành dịp để quán chủ động kết nối với khách hàng thay vì chỉ trông chờ vào lượng khách sẵn có. Quán truyền thông trên fanpage, khuyến khích khách hàng đặt đơn, gửi voucher tri ân trong từng đơn hàng, đồng thời liên tục lắng nghe phản hồi để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Cơm Gà Xối Mỡ 142 chủ động truyền thông trên fanpage, kêu gọi khách hàng đặt đơn ủng hộ quán

Những nỗ lực này cũng phản ánh rõ vào các chỉ số kinh doanh của quán. "Trong suốt thời gian tham gia giải đấu, lượng đơn hàng đã tăng khoảng 20-30% so với giai đoạn trước, đồng thời lượng khách quay lại và đánh giá tích cực cũng tăng lên đáng kể", cô Thu cho biết. Fanpage của quán cũng ghi nhận thêm hơn 1.000 người theo dõi chỉ trong chưa đầy một tuần, cùng với đó là nhiều khách hàng lần đầu biết đến và lựa chọn đặt món từ thương hiệu.

Đơn hàng tăng trưởng rõ rệt và tiếp tục duy trì sau khi giải đấu kết thúc

Hiệu ứng của chương trình, theo cô Thu, vẫn tiếp tục sau khi giải đấu khép lại. Quán ghi nhận thêm khách hàng mới, đồng thời nhiều người đã quay lại sau lần đầu trải nghiệm món ăn. "Nhiều người còn chủ động nhắn tin chúc mừng khi quán giành chức vô địch toàn quốc bảng Cơm", cô Thu chia sẻ.

Sau hành trình hơn 3 tháng cạnh tranh cùng hàng nghìn nhà hàng, quán ăn trên toàn quốc, Cơm Gà Xối Mỡ 142 cuối cùng giành vị trí vô địch bảng Cơm. Lý giải về kết quả này, cô Thu cho rằng thành công đến từ nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng món ăn được duy trì ổn định cùng sự ủng hộ của khách hàng trong suốt nhiều năm.

Sau 26 năm, lợi thế của Cơm Gà Xối Mỡ 142 vẫn nằm ở chất lượng món ăn và lượng khách quen được tích lũy qua nhiều năm. Nhưng câu chuyện của quán cũng cho thấy một bài toán chung của nhiều thương hiệu F&B lâu năm: giữ chân khách cũ có thể tạo nên sự ổn định, còn để tiếp tục tăng trưởng, thương hiệu cần liên tục tìm cách xuất hiện trước những khách hàng chưa từng biết đến mình. Trong hành trình đó, nền tảng số không chỉ mở thêm một kênh bán hàng, mà còn có thể trở thành điểm chạm để những thương hiệu F&B địa phương lâu năm tìm thấy một thế hệ khách hàng mới.