Hé lộ màn “phù phép” 3.400 viên kim cương lậu: Tạo lý lịch mới để đưa vào hệ thống SJC

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V đang làm rõ đường đi của hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2022-2024, bà Lê Thúy Hằng, khi còn giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông.

Sau khi được vận chuyển trái phép về Việt Nam, số kim cương được Trần Công bán cho SJC. Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc bị xác định là những người trực tiếp giao hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: CA Thanh Hóa

Hợp thức hóa kim cương nhập lậu

Khâu quan trọng đầu tiên là tạo nguồn gốc mới cho số kim cương nhập lậu.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập số kim cương vào hệ thống quản lý của SJC.

Thay vì thể hiện là hàng được đưa từ nước ngoài về, số kim cương được ghi nhận dưới hình thức SJC thu mua lại từ khách hàng cá nhân. Bằng cách này, hàng nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Chia nhỏ trong từng lần kiểm định

Sau khi được nhập lên hệ thống, số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Cổ phần Giám định Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện, đồng thời tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng nhập lậu.

Như vậy, kim cương được đưa qua hai bước chính: trước hết được ghi nhận thành hàng mua lại từ nhiều khách hàng cá nhân, sau đó chia thành các lô nhỏ để kiểm định trước khi nhập kho.

Công ty Cổ phần Giám định Rồng Vàng SJC là doanh nghiệp liên kết của SJC. Báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy SJC sở hữu 49% vốn tại đơn vị này, với giá gốc khoản đầu tư 588 triệu đồng.

SJC lãi hơn 425 tỷ đồng năm 2025

SJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý có quy mô doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán, năm 2025, doanh nghiệp đạt hơn 14.030 tỷ đồng doanh thu, giảm so với hơn 32.193 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 425,5 tỷ đồng, tăng khoảng 9,5%.

Báo cáo không công bố riêng doanh thu từ kim cương mà ghi nhận chung trong hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý.

SJC cũng đang quản lý ngoại bảng 170.876 viên đá màu, đá quý và đá bán quý. Tuy nhiên, báo cáo không thuyết minh số lượng kim cương trong con số này.

Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Ngày 20/7, cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Bà Lê Thúy Hằng, người chỉ đạo mua kim cương từ Hồng Kong, trước đó đã bị khởi tố, xét xử trong một vụ án khác xảy ra tại SJC, liên quan đến các hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.﻿