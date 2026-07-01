Máy bay lạ màu tím hồng, mang chữ “WOW” khổng lồ xuất hiện tại Tân Sơn Nhất

Không mang diện mạo quen thuộc của phần lớn máy bay thương mại, toàn bộ thân phi cơ được phủ màu tím hồng nổi bật. Dòng chữ “WOW” khổng lồ kéo dài trên thân máy bay khiến chiếc phi cơ dễ dàng được nhận ra từ khoảng cách xa.

Chiếc máy bay gây chú ý là Airbus A321-200 mang số đăng bạ HS-VKL, hiện thuộc đội bay và do Thai Vietjet Air khai thác. Dù có liên hệ với thương hiệu Vietjet, máy bay không mang lớp sơn đỏ - vàng quen thuộc mà giữ một diện mạo gần như độc lập.

Điều này khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy chiếc máy bay đặt câu hỏi: Vì sao một máy bay của Thai Vietjet lại mang màu tím hồng và chữ “WOW”?

Chiếc Airbus A321 mang màu sơn “WOW”

Theo dữ liệu về lịch sử tàu bay, HS-VKL là chiếc Airbus A321-211 được sản xuất năm 2017, mang số xuất xưởng 7680.

Máy bay ban đầu được bàn giao cho WOW air, hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Iceland, với số đăng bạ TF-PRO. Chiếc A321 bắt đầu phục vụ hãng bay này từ tháng 5/2017.

WOW air nổi tiếng với bộ nhận diện màu tím hồng. Tên hãng được sơn bằng chữ “WOW” cỡ lớn trên thân nhiều máy bay, tạo nên một trong những diện mạo dễ nhận biết nhất trong ngành hàng không giá rẻ thời điểm đó.

Tuy nhiên, đến ngày 28/3/2019, WOW air chính thức ngừng toàn bộ hoạt động sau khi không thu xếp được nguồn tài chính cần thiết. Các chuyến bay của hãng bị hủy và đội máy bay được các đơn vị cho thuê thu hồi.

Riêng chiếc TF-PRO đã được bên cho thuê thu hồi tại sân bay Montréal, Canada, ít ngày trước khi WOW air đóng cửa. Máy bay sau đó trải qua một giai đoạn chuyển tiếp trước khi được đưa sang Thái Lan.

Tháng 10/2019, chiếc A321 được chuyển giao cho Thai Vietjet Air và đăng ký lại với số hiệu HS-VKL. Dữ liệu hành trình bàn giao cho thấy máy bay được đưa từ Pháp, qua Abu Dhabi rồi đến Bangkok trong các ngày 14-15/10/2019.

Vì sao Thai Vietjet vẫn giữ chữ “WOW”?

Khi tiếp nhận máy bay, Thai Vietjet không sơn lại toàn bộ thân phi cơ. Hãng giữ phần nền tím hồng cùng dòng chữ “WOW”, đồng thời thay đổi phần đuôi đứng sang màu đỏ - vàng đặc trưng của Vietjet.

Hình ảnh chiếc HS-VKL trong diện mạo kết hợp giữa WOW air và Thai Vietjet đã xuất hiện từ cuối tháng 10/2019, chỉ ít ngày sau khi máy bay được bàn giao.

Việc chưa sơn lại toàn bộ máy bay được cho là giúp đơn vị khai thác giảm thời gian nằm đất và chi phí xử lý lớp sơn cũ khi cần nhanh chóng bổ sung tàu bay vào đội hình.

Trong ngành hàng không, thay đổi toàn bộ màu sơn không chỉ là phủ thêm một lớp màu mới. Máy bay phải được đưa vào khu vực chuyên dụng, xử lý bề mặt, sơn nhiều lớp và hoàn thiện các chi tiết nhận diện trước khi có thể trở lại khai thác.

Vì thế, một số máy bay sau khi chuyển từ hãng này sang hãng khác có thể tạm thời mang màu sơn lai: phần lớn diện mạo của hãng cũ được giữ lại, trong khi logo hoặc phần đuôi được thay đổi để nhận diện hãng khai thác mới.

HS-VKL là một trường hợp đặc biệt bởi diện mạo tạm thời này được giữ trong nhiều năm.

Thay đổi này khiến HS-VKL có diện mạo thống nhất hơn, nhưng cũng làm chiếc máy bay trông gần giống một phi cơ của WOW air trước đây, dù hãng hàng không Iceland đã ngừng hoạt động từ năm 2019.