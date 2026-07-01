Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 23/7: F88 báo lãi tăng gấp đôi, Sữa Quốc tế LOF lãi 6 tháng tăng gần 500%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Hóa chất Đức Giang (DGC): Ghi nhận nốt trầm lớn khi lợi nhuận trước thuế quý 2 sụt giảm 49%, đạt 507 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, DGC cán mốc 1.004 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 49% so với mức 1.964 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Nhựa Tiền Phong (NTP): Bứt phá với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 577 tỷ đồng, tăng 51%. Tính chung 6 tháng đầu năm, NTP mang về 880 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ.

F88: Báo mức lãi quý 2 đạt 383 tỷ đồng, tăng 102%. Lũy kế bán niên, F88 ghi nhận 686 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bứt phá 113%.

Sữa Quốc tế LOF (IDP): Lội ngược dòng thành công từ mức lỗ 45 tỷ đồng ở quý 2/2025 sang báo lãi 258 tỷ đồng trong quý 2/2026. Kết quả này giúp lợi nhuận 6 tháng của IDP đạt 545 tỷ đồng, tăng trưởng tới 467%.

Sasco (SAS): Mảng dịch vụ hàng không tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ với lãi quý 2 đạt 248 tỷ đồng, tăng 82%. Tính chung 6 tháng đầu năm, SAS mang về 438 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 58%.

Global Pacific (PCT): Ghi nhận kỷ lục tăng trưởng trong nhóm vận tải dầu khí khi lãi quý 2 vọt lên 72 tỷ đồng, tăng 583%. Lũy kế 6 tháng, PCT đạt 97 tỷ đồng lợi nhuận, bứt phá 229%.

Sơn Hà Nội (HSP): Mảng hóa chất/sơn báo lãi quý 2 đạt 10 tỷ đồng, tăng 84%. Lũy kế bán niên, HSP đạt 46 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 304%.

VIP Green Port (VGR) và Nội Bài Catering (NCS): VGR báo lãi quý 2 đạt 145 tỷ đồng (tăng 3%), lũy kế 6 tháng đạt 278 tỷ đồng (tăng 4%). Trong khi đó, NCS đạt lãi quý 2 là 23 tỷ đồng (tăng 17%), lũy kế bán niên mang về 50 tỷ đồng (tăng 16%).

Than Núi Béo (NBC) và Coalimex (CLM): Nhóm ngành than ghi nhận những nhịp tăng tích cực. NBC báo lãi quý 2 đạt 26 tỷ đồng (tăng 359%), lũy kế 6 tháng đạt 34 tỷ đồng (tăng 86%). CLM ghi nhận lãi quý 2 đạt 46 tỷ đồng (tăng 22%), lũy kế bán niên đạt 76 tỷ đồng (tăng 21%).

Bất động sản Idico Conac (ICN) và SaigonRes Group (SGR): Nhóm bất động sản chịu áp lực điều chỉnh lớn trong quý 2. ICN báo lãi quý 2 sụt giảm 82% xuống còn 19 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 27 tỷ đồng (giảm 85%). SGR ghi nhận lãi quý 2 giảm 68% xuống 18 tỷ đồng, lũy kế bán niên đạt 23 tỷ đồng (giảm 71%).

Gang thép Cao Bằng (CBI): Thoát khỏi khoản lỗ 132 tỷ đồng của quý 2 năm ngoái để báo lãi trước thuế 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, do quý 1 gặp khó khăn, lũy kế 6 tháng đầu năm CBI vẫn chịu khoản lỗ trước thuế 20 tỷ đồng.

Saigon Bus (BSG) và Nosco (NOS): Tiếp tục chìm trong thua lỗ. BSG lỗ quý 2 là 20 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ 31 tỷ đồng. NOS báo lỗ quý 2 là 26 tỷ đồng, kéo mức lỗ lũy kế bán niên lên 62 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành: