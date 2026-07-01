Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 23/7: F88 báo lãi tăng gấp đôi, Sữa Quốc tế LOF lãi 6 tháng tăng gần 500%
Bên cạnh sự tăng trưởng của nhóm hàng không, vật liệu xây dựng và tài chính tiêu dùng, thị trường cũng chứng kiến đà suy giảm lợi nhuận tại một số doanh nghiệp hóa chất và bất động sản lớn.
Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:
Hóa chất Đức Giang (DGC): Ghi nhận nốt trầm lớn khi lợi nhuận trước thuế quý 2 sụt giảm 49%, đạt 507 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, DGC cán mốc 1.004 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 49% so với mức 1.964 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.
Nhựa Tiền Phong (NTP): Bứt phá với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 577 tỷ đồng, tăng 51%. Tính chung 6 tháng đầu năm, NTP mang về 880 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ.
F88: Báo mức lãi quý 2 đạt 383 tỷ đồng, tăng 102%. Lũy kế bán niên, F88 ghi nhận 686 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bứt phá 113%.
Sữa Quốc tế LOF (IDP): Lội ngược dòng thành công từ mức lỗ 45 tỷ đồng ở quý 2/2025 sang báo lãi 258 tỷ đồng trong quý 2/2026. Kết quả này giúp lợi nhuận 6 tháng của IDP đạt 545 tỷ đồng, tăng trưởng tới 467%.
Sasco (SAS): Mảng dịch vụ hàng không tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ với lãi quý 2 đạt 248 tỷ đồng, tăng 82%. Tính chung 6 tháng đầu năm, SAS mang về 438 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 58%.
Global Pacific (PCT): Ghi nhận kỷ lục tăng trưởng trong nhóm vận tải dầu khí khi lãi quý 2 vọt lên 72 tỷ đồng, tăng 583%. Lũy kế 6 tháng, PCT đạt 97 tỷ đồng lợi nhuận, bứt phá 229%.
Sơn Hà Nội (HSP): Mảng hóa chất/sơn báo lãi quý 2 đạt 10 tỷ đồng, tăng 84%. Lũy kế bán niên, HSP đạt 46 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 304%.
VIP Green Port (VGR) và Nội Bài Catering (NCS): VGR báo lãi quý 2 đạt 145 tỷ đồng (tăng 3%), lũy kế 6 tháng đạt 278 tỷ đồng (tăng 4%). Trong khi đó, NCS đạt lãi quý 2 là 23 tỷ đồng (tăng 17%), lũy kế bán niên mang về 50 tỷ đồng (tăng 16%).
Than Núi Béo (NBC) và Coalimex (CLM): Nhóm ngành than ghi nhận những nhịp tăng tích cực. NBC báo lãi quý 2 đạt 26 tỷ đồng (tăng 359%), lũy kế 6 tháng đạt 34 tỷ đồng (tăng 86%). CLM ghi nhận lãi quý 2 đạt 46 tỷ đồng (tăng 22%), lũy kế bán niên đạt 76 tỷ đồng (tăng 21%).
Bất động sản Idico Conac (ICN) và SaigonRes Group (SGR): Nhóm bất động sản chịu áp lực điều chỉnh lớn trong quý 2. ICN báo lãi quý 2 sụt giảm 82% xuống còn 19 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 27 tỷ đồng (giảm 85%). SGR ghi nhận lãi quý 2 giảm 68% xuống 18 tỷ đồng, lũy kế bán niên đạt 23 tỷ đồng (giảm 71%).
Gang thép Cao Bằng (CBI): Thoát khỏi khoản lỗ 132 tỷ đồng của quý 2 năm ngoái để báo lãi trước thuế 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, do quý 1 gặp khó khăn, lũy kế 6 tháng đầu năm CBI vẫn chịu khoản lỗ trước thuế 20 tỷ đồng.
Saigon Bus (BSG) và Nosco (NOS): Tiếp tục chìm trong thua lỗ. BSG lỗ quý 2 là 20 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ 31 tỷ đồng. NOS báo lỗ quý 2 là 26 tỷ đồng, kéo mức lỗ lũy kế bán niên lên 62 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành:
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