Khả năng đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng

Trong status mới nhất, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ thích thú khi tự giới thiệu mình bằng hình ảnh “anh áo nâu” cùng vai trò đặc biệt: ca sĩ kiêm quản lý một “người mẫu” nhí. Với cách viết dí dỏm, nam ca sĩ không chỉ chia sẻ về công việc sân khấu mà còn hé lộ khả năng chăm sóc trẻ nhỏ vô cùng đa năng. Anh viết: " Anh áo nâu là ca sỹ kiêm quản lý " người mẫu "nhí luôn ạ!

Có 30 năm kinh nghiệm sân khấu

Khả năng : chăm sóc, làm tóc , make up, stylist, dạy học, cho ăn, đưa đi chơi...mua sắm...v.v."

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, “anh áo nâu” đã có 30 năm kinh nghiệm hoạt động trên sân khấu. Tuy nhiên, công việc của anh không dừng lại ở việc ca hát hay biểu diễn. Nam ca sĩ còn tự nhận mình có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau như chăm sóc, làm tóc, trang điểm, lựa chọn trang phục, dạy học, cho ăn, đưa đi chơi và mua sắm cho “người mẫu” nhí.

Cách Đàm Vĩnh Hưng liệt kê hàng loạt kỹ năng khiến status nhanh chóng thu hút sự chú ý. Những công việc tưởng chừng đơn giản trong việc chăm sóc trẻ nhỏ lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và tinh thần trách nhiệm. Nam ca sĩ đang tận hưởng một vai trò mới mẻ bên cạnh công việc nghệ thuật quen thuộc. Qua lời chia sẻ, khán giả có thể cảm nhận hình ảnh một Đàm Vĩnh Hưng gần gũi, vui tính và luôn sẵn sàng đồng hành cùng các “nhân vật nhí” trong nhiều hoạt động thường ngày. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn tự giới thiệu đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng, đồng thời chờ đợi thêm những hình ảnh hoặc câu chuyện mới xoay quanh “người mẫu” nhí được nam ca sĩ nhắc đến.

Ảnh chụp màn hình

Trước đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh về sở thích đặc biệt của bản thân. Anh thích rồng đến mức xăm hình rồng lên người và hay chưng diện trang sức hình rồng.

Bức ảnh nam ca sĩ khoe trang sức hình rồng đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.