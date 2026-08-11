Vợ một CEO flex gia thế ở quê khi “mở tour” thăm nhà sàn 2 tầng, nằm giữa vườn sầu riêng, chôm chôm, bơ…

Từ cô nàng từng gây bão mạng xã hội với câu nói “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ”, Trần Thanh Tâm (SN 2000, Gia Lai) hiện có cuộc sống khác hẳn so với những ngày đầu nổi tiếng. Sau khi kết hôn với doanh nhân Mai Thiên Ân (SN 1993) vào cuối năm 2024, hot TikToker tập trung nhiều hơn cho gia đình, làm nội dung trên mạng xã hội và chăm sóc con gái nhỏ.

Mới đây, Thanh Tâm khiến dân tình chú ý khi khoe không gian nhà vườn rộng tới 3 ha ở quê nhà Gia Lai. Không phải kiểu biệt thự hào nhoáng nhưng không gian ở đây gây choáng ngợp bởi diện tích rộng rãi, nhiều cây xanh và một căn nhà sàn 2 tầng nằm lọt giữa khu vườn.

Nhìn từ bên ngoài, khu nhà gần như được bao phủ bởi màu xanh của cây cối. Phần đất rộng được trồng nhiều loại cây khác nhau, từ cây ăn quả đến hoa và những khoảng cây xanh tạo thành từng khu riêng.

Clip: Trần Thanh Tâm flex nhà sàn và khu vườn rộng 3ha ở quê nhà Gia Lai

Căn nhà sàn nằm giữa khu vườn rộng 3ha ở Gia Lai của gia đình Trần Thanh Tâm khiến nhiều người chú ý

Trong vườn có nhiều loại trái cây quen thuộc của vùng đất Tây Nguyên như sầu riêng, cóc, chôm chôm, bơ... . Nhiều hàng cây mọc xen kẽ, tán rộng, tạo cảm giác khá mát mắt dù khuôn viên rộng tới hàng chục nghìn mét vuông.

Không gian cũng không được bố trí theo kiểu vườn cảnh quá cầu kỳ mà thiên về cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Những khoảng đất rộng, cây cối xanh tốt và hoa được trồng rải rác khiến khuôn viên giống một khu nghỉ dưỡng riêng của gia đình hơn là một căn nhà ở thông thường.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở giữa khu vườn là căn nhà sàn 2 tầng. Ngôi nhà có diện tích khá rộng, thiết kế theo kiểu nhà gỗ, nổi bật giữa màu xanh của cây cối xung quanh. Từ khu vực nhà có thể nhìn ra nhiều khoảng vườn, tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống phố thị.

Khu vườn rộng xanh mướt với nhiều loại cây

Các giống cây cóc, chôm chôm, bơ, sầu riêng,... đều có đủ

Điều này khiến không ít người bất ngờ với gia thế và cuộc sống của gia đình Thanh Tâm ở quê Gia Lai. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 2000 lại không chia sẻ quá nhiều về không gian sinh hoạt thường ngày của gia đình. Cô thường chủ yếu quay clip tại vườn nhà và một phần trong phòng khách. Dẫu vậy, netizen cũng cho rằng gia thế của Thanh Tâm “không phải dạng vừa”.

Trần Thanh Tâm (SN 2000, quê Gia Lai) từng là một trong những hiện tượng nổi bật trên TikTok từ khoảng năm 2020. Cô nổi tiếng nhờ những video thả thính với câu nói “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ”, từ đó gắn với biệt danh “hot girl trứng rán”.

Sau giai đoạn gây chú ý trên mạng xã hội, Thanh Tâm thử sức ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, người mẫu, tham gia các cuộc thi nhan sắc rồi tiếp tục tập trung vào công việc sáng tạo nội dung. Hiện cô vẫn duy trì 4,7 triệu người theo dõi lớn trên TikTok.

Thanh Tâm và chồng - Mai Thiên Ân

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Thanh Tâm cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô và Mai Thiên Ân công khai mối quan hệ từ năm 2023. Đến tháng 8/2024, cô được “nửa kia” cầu hôn trên du thuyền và sau đó cả hai tổ chức đám cưới tại Gia Lai và TP.HCM vào cuối năm 2024.

Chồng của Thanh Tâm được biết đến là founder, CEO hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - giải trí và du lịch. Anh từng học ngành Quay phim tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM trước khi du học và tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Ngoài điều hành doanh nghiệp, Mai Thiên Ân còn từng làm host talkshow, đạo diễn một số talkshow, podcast và phim ngắn.

Trên trang cá nhân của mình, Thanh Tâm nhiều lần khiến dân tình chú ý bởi những món quà giá trị được chồng dành tặng trong các dịp đặc biệt. Sau khi sinh con gái đầu lòng, cô từng được chồng mang sổ đỏ đến tận phòng sinh.

Cô nàng có cuộc sống viên mãn, được chồng cưng chiều

Chưa dừng lại ở đó, trong dịp đầy tháng con gái, Thanh Tâm từng khoe được chồng tặng 3 cây vàng và 6 chiếc nhẫn. Đến Valentine, cô tiếp tục nhận thêm 1 cây vàng từ ông xã. Gần đây nhất là Tết 2026, gia đình Thanh Tâm lại gây chú ý khi cô đăng clip “unbox” lì xì của con gái. Bé Bún được ba mẹ và ông bà ngoại mừng tuổi tổng cộng 4 cây vàng, bên cạnh nhiều phong bao lì xì từ họ hàng.

Những món quà liên tiếp được chia sẻ phần nào cho thấy cuộc sống giàu có đáng ngưỡng mộ của Thanh Tâm sau khi kết hôn. Tuy nhiên, nữ TikToker từng lên tiếng trước những bình luận về gia thế của Mai Thiên Ân, cho biết gia đình chồng “bình thường”, đồng thời chia sẻ rằng bản thân cô cũng thay đổi nhiều sau khi lập gia đình. Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông hồi tháng 4/2026, Thanh Tâm nói cô “thay đổi nhờ chồng”, hiện ưu tiên gia đình và cuộc sống làm mẹ hơn trước.

Nguồn ảnh: TikTok nhân vật