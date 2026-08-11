Căn nhà ở quê của Mai Phương Thuý

Mai Phương Thúy là một trong những Hoa hậu Việt Nam có cuộc sống khá kín tiếng. Bên cạnh công việc, người đẹp từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong các không gian sống của gia đình. Trong số đó, căn nhà tại Hà Nội từng được hé lộ qua loạt hình ảnh cách đây vài năm gây chú ý bởi cách bài trí khá đặc biệt.

Qua những hình ảnh từng được công bố, căn nhà có cách bài trí thiên về sự gọn gàng. Các món đồ được đặt trên kệ, tủ và những khu vực riêng thay vì để rải rác trong nhà. Dù số lượng đồ lưu niệm khá nhiều, không gian vẫn được sắp xếp tương đối ngăn nắp.

Mai Phương Thúy từng cho biết mẹ và em gái cô sống tại căn nhà này. Việc thiết kế, sắp xếp nội thất cũng do Mai Ngọc Phương trực tiếp đảm nhận, từ đó tạo nên tổng thể được gia đình nhận xét là chỉn chu và sáng sủa hơn.

Bên trong căn nhà ở Hà Nội của Mai Phương Thuý

Không gian phòng khách trưng bày nhiều đồ lưu niệm, và mọi thứ được em gái của nàng hậu một tay thiết kế

Khu vực bếp nối liền phòng khách để thuận tiện cho việc sinh hoạt

Căn bếp ngăn nắp, với hệ thống tủ thiết kế theo chữ L kéo dài

Đáng chú ý, thay vì tập trung vào những món đồ trang trí đắt tiền, căn nhà lại có một "đặc sản" riêng, đó là thú nhồi bông xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Những chú thú bông có đủ kích thước, màu sắc và kiểu dáng được đặt trên các kệ, tủ, trở thành một phần khá đặc trưng của không gian sống này.

Theo em gái nàng hậu, số thú bông trong nhà thực tế không phải bộ sưu tập của hai chị em mà là sở thích của mẹ. Vì chiều sở thích của mẹ, mỗi khi đi du lịch hoặc có dịp đến những nơi khác nhau trên thế giới, hai chị em thường tìm mua những món đồ nhỏ xinh, thú bông ngộ nghĩnh để mang về làm quà.

Chính vì vậy, các kệ và tủ trong nhà dần được lấp đầy bởi nhiều loại thú nhồi bông. Thay vì dành phần lớn diện tích cho túi xách, nước hoa hay mỹ phẩm, những món đồ lưu niệm gắn với các chuyến đi lại trở thành điểm nhấn trong căn nhà.

Căn nhà dành nhiều không gian để trưng bày thú bông

Được biết những thú bông này là phục vụ cho sở thích của mẹ của Mai Phương Thuý

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi, Mai Phương Thuý nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng nhất. Sau chiến thắng, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2006 và lọt Top 17, đồng thời hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu, MC, giám khảo và khách mời tại nhiều sự kiện lớn.

Những năm gần đây, Mai Phương Thuý không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc của các sự kiện giải trí. Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và đầu tư. Người đẹp nhiều lần chia sẻ niềm yêu thích với lĩnh vực tài chính, chứng khoán và bất động sản.

Mai Phương Thúy được cho là sở hữu nhiều bất động sản khác. Theo một số thông tin, cô sở hữu nhà tại Hà Nội và TP.HCM. Dù vậy, người đẹp hiếm khi công khai toàn bộ tài sản nên những con số cụ thể về khối tài sản hiện tại vẫn khó xác định.

Mai Phương Thuý đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam được 20 năm

Ảnh: Tổng hợp