Người đẹp Hà Nội SN 1993 dừng việc học để cưới con trai tỷ phú: Sống kín tiếng, lần lộ diện mới nhất gây ngỡ ngàng

Đó chính là Linh Rin (tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội).

Mới đây, Linh Rin chia sẻ khoảnh khắc tại Sydney, Australia. Người đẹp xuất hiện trong bộ đồ đen đơn giản, đeo kính gọng đen, tóc dài để tự nhiên và tạo dáng trước gương. Không cần trang điểm cầu kỳ, Linh Rin vẫn gây chú ý với làn da sáng, gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại.

Hình ảnh mới nhất của Linh Rin (Ảnh: IGNV)

Có thể thấy dù ngoài 30 tuổi và sau khi đã làm mẹ, Linh Rin vẫn giữ được vẻ trẻ trung, không khác biệt quá nhiều so với trước đây. Cô cũng có phần kín đáo, trưởng thành hơn, chỉ thỉnh thoảng mới đăng ảnh lên MXH.

Linh Rin nổi tiếng từ đầu những năm 2010 với danh xưng hot girl nhờ ngoại hình ngọt ngào cùng phong cách thời trang nữ tính. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh hot girl, Linh Rin còn thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Cô từng tham gia Miss Teen 2010, Ngôi sao Thời trang 2011, làm người mẫu ảnh và góp mặt trong các bộ phim như Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online hay Lời nói dối ngọt ngào.

Linh Rin ngày xưa (Ảnh: Vincent Hà)

Năm 2017, Linh Rin tiếp tục gây chú ý khi trở thành thành viên đội Phạm Hương tại The Look Vietnam, lọt Top 4 chung cuộc. Thời điểm đó, cô được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của làng giải trí. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, Linh Rin dần chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, lifestyle và xuất hiện ít hơn trước công chúng.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, cô quyết định tập trung cho con đường học vấn. Linh Rin từng sang Anh học khóa ngắn hạn kéo dài 4 tuần ở trường Central Saint Martins College of Art and Design - trường lâu đời nhất trong số các trường chuyên ngành của Đại học Mỹ thuật London - trước khi đi du học lâu dài.

Thời điểm đó cũng là lúc Linh Rin và Phillip Nguyễn mới hẹn hò chưa lâu. Sau khi cân nhắc, Linh Rin quyết định tạm dừng việc học, về Việt Nam vì "chạy theo tiếng gọi con tim".

Kể lại quyết định đó, Linh Rin từng chia sẻ: "Nếu không quyết định về Việt Nam chạy theo tiếng gọi con tim thì sẽ ở Anh thêm cỡ ba bốn năm nữa, nhưng một năm bay về Việt Nam ba lần. Nếu không quyết định chạy theo con tim ở lại Anh thì giờ này vẫn phải về Việt Nam đóng băng một hai năm vì virus.

Nhiều khi thấy tình yêu dẫn mình đi đúng đường như là đến cổng trường cầm hồ sơ, tới tận sảnh phòng chào cô chào thầy rồi lại quay ra ngoài sân ngồi (nghĩ thêm một chút). Xong để lại dấu hỏi to đùng nổi bật nhất ngày vào danh sách cuối cùng... Nên kệ cứ yêu thôi".

Năm 2019, Linh Rin công khai hẹn hò với Phillip Nguyễn (tên tiếng Việt là Nguyễn Phi Long, sinh năm 1984 tại Philippines). Anh là con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc phát triển dự án của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Cô và Phillip Nguyễn quen biết nhau khi vô tình chạm mặt trên đường. Từ mối quan hệ bạn bè, hai người trở nên thân thiết và dần tiến tới mối quan hệ yêu đương. Sau khi công khai chuyện tình cảm, thiếu gia Phillip Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm của hai người và luôn dành cho bạn gái những lời có cánh trên mạng xã hội.

Phillip Nguyễn thường đăng nhiều hình ảnh ngọt ngào với Linh Rin (Ảnh: IGNV)

Chuyện tình của cặp đôi từng có lúc gặp trục trặc. Đầu tháng 4/2020, Linh Rin bất ngờ xóa những hình ảnh tình cảm của hai người trên trang cá nhân và tạm ngừng hoạt động mạng xã hội. Sau đó, cả hai hàn gắn và tiếp tục đồng hành bên nhau.

Sau 3 năm gắn bó, đầu năm 2022, Phillip Nguyễn cầu hôn Linh Rin. Khoảng 1 năm sau - tháng 3/2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà, sống tại biệt thự ở TP.HCM. Qua những hình ảnh được vợ chồng Linh Rin chia sẻ, có thể thấy cơ ngơi của cặp đôi được thiết kế theo phong cách châu Âu, sở hữu diện tích rộng lớn, nội thất sang trọng.

Tháng 11/2023, Linh Rin sinh con gái đầu lòng. Hai vợ chồng đặt tên bé là Caroline, tên thân mật là Cà Rốt. Từ đó đến nay, cuộc sống của cặp đôi càng thêm viên mãn, đồng hành cùng nhau trong công việc cũng như chăm lo gia đình con cái.