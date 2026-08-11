Phan Hiển bị Khánh Thi tịch thu toàn bộ tiền thưởng nóng

Mới đây, fanpage gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đăng tải một video ghi lại màn tương tác hài hước giữa hai vợ chồng, thu hút 1,7 triệu lượt xem chỉ sau hơn 24 giờ.

Kèm theo video, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển chia sẻ: "Ai nhanh tay lẹ mắt bằng vợ tui, tiền thưởng chưa cầm nóng tay đã bị nóc nhà tịch thu".

Phan Hiển chia sẻ tiền thưởng.

Ngay lập tức vợ xuất hiện tịch thu.

Trong clip, Phan Hiển hào hứng khoe vừa nhận được tiền thưởng nhờ thành tích thi đấu tốt. Nam kiện tướng dancesport nói: "Lần đầu tiên trong đời mình đi thi mà nhận được nhiều tiền thưởng nóng như thế luôn. Nhìn vậy thôi có 6 triệu rưỡi thôi chứ không có nhiều".

Tuy nhiên, Phan Hiển còn chưa kịp nói hết câu thì Khánh Thi bất ngờ xuất hiện, nhanh tay lấy toàn bộ số tiền rồi cho vào túi. Trước tình huống xảy ra quá nhanh, Phan Hiển chỉ biết ngơ ngác thốt lên: "Ủa, ủa chuyện gì xảy ra vậy, nhanh lắm nhanh lắm". Trong khi đó, Khánh Thi tỉnh bơ đáp: "Đây mới là hành động chân chính này".

Video Phan Hiển vẫn phải cố cười khi bị vợ thu tiền thưởng nóng (nguồn clip fanpage Khánh Thi - Phan Hiển).

Màn "tịch thu tiền thưởng" của Khánh Thi khiến người xem thích thú. Phía dưới video, gần 900 bình luận để lại những lời trêu chọc hài hước dành cho Phan Hiển: "Mượt thế này chắc khum phải lần đầu"; "Lần sau đừng khoe nhé, vui thế"; "Ai bắt phải khoe trước vợ dại chưa"; "Chưa kịp cầm nóng tay luôn ý"; "Vẫn còn chưa kịp cười xong"...

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam. Chuyện tình của họ từng nhận nhiều sự chú ý khi bắt đầu từ mối quan hệ cô - trò, đồng thời vấp phải không ít định kiến bởi khoảng cách tuổi tác 11 năm.

Bất chấp những lời bàn tán, Phan Hiển và Khánh Thi vẫn kiên trì đồng hành cùng nhau. Không chỉ gắn bó trong cuộc sống, cả hai còn là bạn đồng hành trên hành trình chinh phục những thành tích đáng nể trong sự nghiệp dancesport.

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022. Hiện Khánh Thi và Phan Hiển có ba người con. Gia đình nhỏ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, vui vẻ bên nhau trên mạng xã hội và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.