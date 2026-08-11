Phát hiện ca sĩ Hàn Quốc đi bán cà phê ở Việt Nam, dân tình xếp hàng kín cả góc đường để gặp mặt

Sáng 11/8, Cộng Cà Phê trên đường Nguyễn Gia Trí (TP.HCM) trở nên náo nhiệt hơn thường lệ khi hàng trăm người hâm mộ có mặt từ sớm để chờ gặp Hanbin. Nam idol có lịch ghi hình tại đây trong khuôn khổ một nội dung đặc biệt trước thềm màn debut solo.

Theo những hình ảnh được người hâm mộ chia sẻ, Hanbin xuất hiện trong bộ đồng phục đặc trưng của Cộng Cà Phê, gây chú ý với mái tóc nhuộm màu sáng và vẻ ngoài điển trai. Không chỉ đứng giao lưu, nam ca sĩ còn trực tiếp tham gia vào quá trình phục vụ tại quán, tự tay pha từng cốc cà phê rồi trao cho khách hàng, trong đó có nhiều fan của anh.

Hanbin (TEMPEST) xuất hiện trong bộ đồng phục đặc trưng của Cộng Cà Phê khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Sept

Đáng chú ý, Hanbin còn tranh thủ thực hiện một đoạn vũ đạo trong ca khúc solo sắp phát hành như một món quà nhỏ dành tặng người hâm mộ. Những khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nam idol nhận nhiều lời khen bởi sự thân thiện, vui vẻ và gần gũi. Dù chỉ diện trang phục nhân viên khá đơn giản, Hanbin vẫn nổi bật nhờ ngoại hình sáng và thần thái cuốn hút.

Ảnh: Sept

Không khí tại quán từ sáng sớm cũng khiến nhiều người liên tưởng đến một buổi fan meeting thu nhỏ. Dù thời gian ghi hình chính thức dự kiến diễn ra vào khoảng 10h, nhiều người hâm mộ đã xếp hàng từ khoảng 7h để có cơ hội gặp nam idol người Việt. Hoạt động gọi đồ uống vẫn được thực hiện theo trình tự và hướng dẫn của nhân viên. Dù lượng người tập trung đông, khu vực diễn ra sự kiện nhìn chung vẫn giữ được trật tự, không xảy ra tình trạng chen lấn hay gây gổ.

Tại Cộng Cà Phê trên đường Nguyễn Gia Trí (TP.HCM), hàng trăm người hâm mộ có mặt từ sớm để chờ gặp thần tượng. Ảnh: Sept

Theo quy định được ban tổ chức thông báo trước, mỗi khách tham gia cần gọi ít nhất một đồ uống và quán vẫn hoạt động bình thường với các khách hàng khác. Người tham dự được phép chụp ảnh, quay video nhưng không được sử dụng các thiết bị chuyên nghiệp như tripod, monopod, gậy selfie, đèn chiếu sáng và đặc biệt không được bật flash. Fan cũng được yêu cầu không chắn lối đi, không tụ tập quá lâu và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên. Sự kiện không tiếp nhận quà hoặc thư dành cho nghệ sĩ. Ban tổ chức cũng lưu ý lịch trình, nội dung ghi hình có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế.

Dù chỉ diện trang phục nhân viên khá đơn giản, Hanbin vẫn nổi bật nhờ ngoại hình sáng và thần thái cuốn hút. Ảnh: Bunny.__.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu mô-típ nghệ sĩ trực tiếp hóa thân thành nhân viên quán cà phê xuất hiện trong các nội dung giải trí tại Hàn Quốc. Việc idol mặc đồng phục, trực tiếp nhận order, pha chế và phục vụ đồ uống cho khách hoặc người hâm mộ là dạng nội dung có tính tương tác cao, thường tạo ra những khoảnh khắc gần gũi giữa nghệ sĩ và công chúng. Với Hanbin, màn xuất hiện tại Cộng Cà Phê còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi anh là người Việt Nam hoạt động tại thị trường Kpop.

Nam idol thoải mái giao lưu với người hâm mộ. Ảnh: Bunny.__.

Không chỉ gây chú ý với người Việt, Cộng Cà Phê còn có sức hút khá đặc biệt với du khách Hàn Quốc. Trong những năm qua, hình ảnh du khách Hàn check-in tại các quán Cộng ở Việt Nam thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Thậm chí, KBS World từng giới thiệu Cộng là một địa điểm “không thể bỏ lỡ” trong lịch trình của nhiều du khách Hàn khi đến Việt Nam. Không gian mang đậm màu sắc Việt Nam xưa cùng những thức uống đặc trưng, đặc biệt là cà phê cốt dừa, trở thành một trong những trải nghiệm được nhóm khách này quan tâm. Đáng chú ý, nhóm nhạc Red Velvet cũng từng ghé Cộng Cà Phê tại Hà Nội trong chuyến sang Việt Nam tham dự lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2019.

Các cô gái Red Velvet uống cà phê tại Cộng ở Mỹ Đình (Hà Nội) năm 2019

Cộng Cà Phê có sức hút đặc biệt với du khách Hàn Quốc.

Sức hút ấy cũng phần nào lý giải cho hành trình “mang chuông đi đánh xứ người” của Cộng. Năm 2018, thương hiệu chính thức xuất hiện tại Hàn Quốc và nhanh chóng mở rộng tại thị trường này. Theo giới thiệu của Cộng, hiện thương hiệu có 7 cửa hàng quốc tế tại Hàn Quốc và Malaysia; riêng thị trường Hàn Quốc đã trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện phát triển của thương hiệu.

Vì vậy, việc Hanbin - một nghệ sĩ Việt đang hoạt động tại Hàn xuất hiện trong màu áo Cộng Cà Phê tại TP.HCM tạo nên sự kết nối khá thú vị giữa Kpop, văn hóa cà phê Việt và hình ảnh một nghệ sĩ Việt Nam trên hành trình hoạt động quốc tế.

Hanbin đăng ảnh selfie trong bộ đồng phục của Cộng. Ảnh: TEMPEST

Hanbin tên thật Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998, là thành viên người Việt của TEMPEST - nhóm nhạc nam Hàn Quốc ra mắt năm 2022. Trước khi hoạt động cùng TEMPEST, Hanbin từng được biết đến rộng rãi tại Việt Nam qua cộng đồng người hâm mộ Kpop và chương trình sống còn I-LAND . Sau nhiều năm hoạt động cùng nhóm, anh đang chuẩn bị bước sang một cột mốc mới với màn debut solo.

Hanbin mặc áo dài, khéo léo quảng bá ẩm thực Việt trong hình ảnh mới nhất

Là thành viên người Việt của TEMPEST, Hanbin nhiều lần tranh thủ giới thiệu quê hương với các thành viên trong nhóm và khán giả quốc tế: dạy đồng đội những câu tiếng Việt, giới thiệu các món ăn, đặc sản Việt Nam, chia sẻ về cà phê Việt và thậm chí hát ca khúc thiếu nhi Một con vịt bằng tiếng Việt trên sóng truyền hình Hàn Quốc.

Trong nhiều hoạt động, Hanbin cũng thường lựa chọn những hình ảnh gắn với Việt Nam để thể hiện sự gần gũi với quê nhà, từ ngôn ngữ, ẩm thực đến trang phục và các biểu tượng văn hóa. Chính vì vậy, hình ảnh một Hanbin diện đồng phục Cộng Cà Phê, trực tiếp pha cà phê và phục vụ người hâm mộ tại TP.HCM lần này càng tạo cảm giác như một màn “đưa văn hóa Việt vào hành trình Kpop” rất tự nhiên. Với nam idol, đây không chỉ là một hoạt động quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới mà còn là dịp để hình ảnh Việt Nam tiếp tục xuất hiện trước cộng đồng người hâm mộ của anh.