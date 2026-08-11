Tom Holland: "Gã lùn" làm nên chuyện lớn ở Hollywood

Sự trở lại của series ăn khách Người Nhện với phần 4 Spider Man: Brand New Day đang làm điên đảo các phòng vé toàn cầu và tạo nên cơn sốt truyền thông cực kỳ mạnh mẽ. Giữa vũ trụ điện ảnh Marvel đầy rẫy những siêu anh hùng cao lớn, vạm vỡ, hình ảnh chàng Người Nhện teen ngày nào giờ đây đã trở thành một biểu tượng điện ảnh toàn cầu. Nhưng điều khiến công chúng bàn tán nhiều không chỉ là độ hot của bom tấn Người Nhện, mà chính là nam diễn viên đảm nhận vai chính: Tom Holland.

Tom Holland đang "gây bão" toàn cầu với siêu phẩm Người Nhện phần 4 (Ảnh: The Hollywood Reporter)

Trên các hồ sơ công diễn viên công khai, chiều cao của Tom Holland thường được ghi nhỉnh lên mức 1,73m (5 feet 8 inches). Đây là một chiêu thức "ăn gian" chiều cao quen thuộc của nhiều nghệ sĩ, nhất là khi mới vào nghề để nhận được nhiều cơ hội hơn trong công việc.

Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn trực tiếp với tờ GQ , chính chàng Người Nhện đã thẳng thắn thừa nhận con số chiều cao thực tế của mình chỉ là 5 feet 6.5 inches, tức khoảng 1,68m. Khi đứng cạnh bạn gái Zendaya (cao 1,78m) trên thảm đỏ với giày bệt, sự chênh lệch rõ ràng càng khẳng định kết luận của chuyên trang uy tín CelebHeights : Tom Holland chỉ cao 1,68m.

Sở hữu chiều cao khiêm tốn hoàn toàn lọt thỏm giữa dàn tài tử Hollywood vốn có chiều cao trung bình trên 1,8m. Nhưng thay vì mặc cảm, Tom Holland lại biến điều đó thành nét quyến rũ riêng biệt. Anh trở thành một sao lớn, một quý ông truyền cảm hứng: Trong thế giới khốc liệt của điện ảnh đại chúng, chiều cao chưa bao giờ là thước đo duy nhất quyết định bản lĩnh của một người đàn ông hay một diễn viên.

Dù chiều cao khiêm tốn so với các tài tử Hollywood khác, nhưng Tom holland chinh phục khán giả bằng sức hút riêng của mình (Ảnh: The Hollywood Reporter)

"Người Nhện" không cao nhưng khiến cả Hollywood phải ngước nhìn

Trong môi trường điện ảnh phương Tây, nơi tiêu chuẩn vẻ đẹp nam giới thường gắn liền với bờ vai rộng, đôi chân dài và chiều cao ấn tượng, chàng Người Nhện Tom Holland đứng trước không ít rào cản khi mới bước chân vào nghề. Thế nhưng, đằng sau chiều cao khiêm tốn ấy lại là một kho báu về năng lực và tố chất khiến bất kỳ ai dù trong hay ngoài nghề đều phải ghen tỵ.

Khả năng diễn xuất chính là một trong những thứ khiến Tom Holland nổi bật giữa vũ trụ Marvel toàn "nam thần" cao lớn (Ảnh: The Hollywood Reporter)

Đầu tiên là năng lực diễn xuất đỉnh cao và nền tảng thể lực đáng kinh ngạc. Xuất thân từ một vũ công trình diễn trên sân khấu kịch Billy Elliot , Tom sở hữu khả năng làm chủ cơ thể cực kỳ ấn tượng. Anh tự mình thực hiện hàng loạt pha nhào lộn trên không và các cảnh quay hành động phức tạp của nhân vật Người Nhện mà không cần đến người đóng thế. Sự dẻo dai, sức bền cùng tỉ lệ cơ thể cân đối giúp anh biến vai diễn Peter Parker trở nên sống động, linh hoạt đúng chất một Người Nhện bước ra từ truyện tranh.

Bên cạnh đó, Tom Holland sở hữu một hình thể cực kỳ săn chắc với tỉ lệ mỡ cơ thể (body fat) luôn duy trì ở mức thấp nhờ tập luyện vũ đạo, thể thao và calisthenics. Gương mặt điển trai, giàu biểu cảm cùng nụ cười rạng rỡ giúp chàng Người Nhện dễ dàng chinh phục khán giả ở mọi lứa tuổi.

Body săn chắc, gợi cảm của Tom Holland trong Người Nhện 4 khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng (Ảnh: Men's Health)

Không dừng lại ở thể chất, phẩm chất cá nhân của Tom cũng là yếu tố giữ chân người hâm mộ. Sự lạc quan, tính cách ứng xử khéo léo, sự khiêm tốn cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp giúp anh luôn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ các đồng nghiệp lão làng.

Chuyện tình ngọt ngào giữa anh và Zendaya cũng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Việc chàng Người Nhện tự tin bước đi bên cạnh bạn gái cao hơn mình gần 10cm trên các thảm đỏ quốc tế mà không hề tỏ ra e ngại hay mặc cảm chính là hình ảnh đắt giá nhất cho bản lĩnh đàn ông: Sự tự tin xuất phát từ giá trị bên trong chứ không nằm ở đôi giày tăng chiều cao.

Sự chênh lệch chiều cao với bạn gái Zendaya chưa bao giờ là vấn đề với chàng Người Nhện (Ảnh: ABC News)

Sau 18 tuổi, chiều cao có còn cải thiện được không?

Câu chuyện của chàng Người Nhện Tom Holland truyền cảm hứng mạnh mẽ, nhưng ở khía cạnh sức khỏe hay ngoại hình, chiều cao vẫn là mối bận tâm lớn của đông đảo nam giới. Rất nhiều người thắc mắc: Liệu sau mốc 18 tuổi hay giai đoạn trưởng thành, chiều cao có thể tăng thêm được nữa không? Hoặc tự hỏi mỗi khi nhìn vào Tom Holland: Sao anh ấy không nhờ tới các phương pháp cải thiện chiều cao như kéo chân, anh ấy đâu thiếu tiền?

Dưới góc độ y học sinh lý, chiều cao của con người phụ thuộc vào quá trình phát triển của các xương dài như xương đùi và xương cẳng chân. Sự tăng trưởng này được quyết định bởi đĩa sụn tăng trưởng (epiphyseal plate) nằm ở hai đầu xương.

Dưới tác động của hormone sinh dục trong thời kỳ dậy thì, đĩa sụn tăng trưởng sẽ dần canxi hóa và cốt hóa hoàn toàn. Ở đa số nam giới, quá trình này kết thúc trong khoảng từ 18 đến 22 tuổi. Khi đĩa sụn đã đóng lại, xương dài không thể dài thêm ra theo cách tự nhiên dưới bất kỳ tác động của chế độ ăn uống hay bài tập nào.

Mặc dù chiều dài xương không đổi, nam giới sau 18 tuổi vẫn có thể "ăn gian" thêm từ 1,5 đến 3cm chiều cao thực tế nhờ việc cải thiện tư thế và sức khỏe cột sống. Cột sống con người gồm 24 đốt xương rời, giữa các đốt là các đĩa đệm chứa nước và collagen. Do thói quen ngồi gù lưng, cúi đầu xem điện thoại hay làm việc văn phòng kéo dài, cột sống bị cong lệch và các đĩa đệm bị nén chặt, làm giảm chiều cao tự nhiên. Nam giới có thể cải thiện yếu tố này thông qua các giải pháp khoa học như:

- Tập luyện các môn thể thao kéo giãn: Bơi lội (đặc biệt là bơi sải), đu xà đơn và tập Yoga giúp giải phóng áp lực đè nén lên các đĩa đệm, kích thích lưu thông máu và kéo giãn dây chằng quanh cột sống, giúp cơ thể lấy lại chiều cao tối đa vốn có.

Bơi lội là một trong những bộ môn tốt nhất để cải thiện xương khớp, tăng chiều cao (Ảnh: Men's Health)

- Bổ sung dinh dưỡng tăng cường mật độ xương: Dù không làm xương dài thêm, việc nạp đủ Calcium, Vitamin D3 và Vitamin K2 giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng lún đốt sống và thoái hóa sớm.

- Tối ưu hóa giấc ngủ: Trong khoảng từ 23h đến 2h sáng, cơ thể tiết ra lượng hormone tăng trưởng (GH) cao nhất. Giấc ngủ sâu giúp các cơ bắp và đĩa đệm cột sống được thư giãn, phục hồi hoàn toàn sau một ngày chịu áp lực trọng lực.

Vậy còn phẫu thuật kéo dài chân để tăng chiều cao?

Khi các phương pháp tự nhiên không thể làm thay đổi chiều dài xương ở tuổi trưởng thành, không ít nam giới đã tìm đến giải pháp y khoa can thiệp sâu: Phẫu thuật kéo dài chân (Limb Lengthening Surgery).

Đây là phương pháp can thiệp ngoại khoa phức tạp, trong đó bác sĩ sẽ chủ động cắt rời xương cẳng chân (xương chày và xương mác) hoặc xương đùi của bệnh nhân. Sau đó, một thiết bị cố định được gắn vào để mỗi ngày tách hai đầu xương gãy ra khoảng 1mm, kích thích cơ thể tự tạo ra mô xương mới lấp đầy khoảng trống.

Phẫu thuật kéo dài chân để tăng chiều cao tiềm ẩn nhiều rủi ro với diễn viên hành động như Tom Holland (Ảnh: FOX 59)

Dù có thể giúp nam giới tăng từ 5 đến 10cm chiều cao, phẫu thuật kéo chân đòi hỏi một cái giá rất đắt cả về thể chất lẫn tài chính. Đặc biệt, đối với những diễn viên "chuyên trị" vai hành động như Tom Holland thì rủi ro càng lớn hơn:

- Đau đớn kéo dài và phục hồi gian khổ: Quá trình kéo xương và tập phục hồi chức năng kéo dài từ 6 tháng đến hơn 1 năm. Bệnh nhân phải chịu đựng những cơn đau thể xác dữ dội và phải học đi lại từ đầu.

- Rủi ro y khoa nghiêm trọng: Nguy cơ nhiễm trùng xương, lệch trục xương, tổn thương dây thần kinh gây mất cảm giác hoặc yếu cơ, xơ cứng khớp và nguy cơ xương không liền.

- Ảnh hưởng đến thể lực lâu dài: Xương sau khi kéo dù có thể lành lại nhưng cấu trúc cơ và dây chằng xung quanh khó có thể khôi phục được độ dẻo dai ban đầu. Nam giới khó có thể tham gia các môn thể thao đòi hỏi vận động mạnh hay bứt tốc như trước.

Phẫu thuật kéo dài chân để tăng chiều cao đang ngày càng phổ biến (Ảnh: Men's Health)

Bản lĩnh và sức khỏe của phái mạnh không nằm ở con số trên thước dây!

Trở lại với câu chuyện của Tom Holland, chàng Người Nhện chưa bao giờ tìm đến phẫu thuật kéo chân đau đớn hay gượng ép bản thân phải theo đuổi tiêu chuẩn chiều cao lối mòn. Thay vào đó, anh tập trung toàn bộ nguồn lực để tối ưu hóa sức khỏe cốt lõi: Một cơ thể săn chắc, cuồn cuộn sức sống cùng sự dẻo dai tuyệt vời của hệ xương khớp. Chính nền tảng thể lực vượt trội, body sẵn chắc và tinh thần lạc quan mới là thứ giúp anh tự mình chinh phục những vai diễn hành động khốc liệt nhất mà không cần đến người đóng thế.

Cần phải hiểu rànge, dưới góc độ y học và sinh học, chiều cao hoàn toàn không phải là thước đo sức khỏe hay tuổi thọ của một người đàn ông. Thậm chí, nhiều nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn còn chỉ ra rằng vóc dáng khiêm tốn lại mang đến những lợi thế sinh học đáng kinh ngạc.

Dù có chiều cao khiêm tốn, Người Nhện Tom Holland vẫn tỏa sáng theo cách rất riêng, khiến người khác phải ngước nhìn (Ảnh: The Sun)

Người có chiều cao vừa phải thường có nguy cơ mắc các bệnh về huyết khối hay một số loại ung thư thấp hơn, do cơ thể chứa ít tế bào hơn và áp lực lên hệ tuần hoàn giảm bớt. Hơn nữa, những gen liên quan đến vóc dáng nhỏ gọn (như biến thể gen FOXO3) còn được chứng minh là có mối liên hệ trực tiếp với sự trường thọ. Thấp bé hoàn toàn không có nghĩa là yếu ớt hay thọ ngắn; điều quyết định sức khỏe thực sự của phái mạnh nằm ở khối lượng cơ bắp, sự dẻo dai của hệ tim mạch, lối sống lành mạnh và một tinh thần vững vàng.

Một nam giới có thể sở hữu chiều cao lý tưởng 1,8m, nhưng nếu sống thiếu hoài bão, tinh thần bất an cùng một nền tảng thể lực kém, hệ miễn dịch yếu ớt thì cũng rất dễ mờ nhạt giữa đám đông. Ngược lại, một người đàn ông dù chiều cao khiêm tốn như chàng Người Nhện Tom Holland, nhưng sở hữu một cơ thể tràn trề sức trẻ, sự dẻo dai đỉnh cao cùng một bản lĩnh kiên cường thì ở bất kỳ đâu, anh cũng sẽ khiến người khác phải ngước nhìn. Đúng như câu nói kinh điển của Napoleon Bonaparte: "Chiều cao của người đàn ông không tính từ chân lên đến đỉnh đầu, mà tính từ đỉnh đầu trở lên tới bầu trời".