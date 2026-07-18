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Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại

| | Lifestyle

Mùa hè của hai ba con ngập tràn những hoạt động giản dị nhưng đầy tiếng cười.

Mùa hè đến cũng là lúc các bạn nhỏ chính thức bước vào kỳ nghỉ dài ngày. Với nhiều gia đình, đây là khoảng thời gian vừa háo hức nhưng cũng đầy "thử thách" khi các bé ở nhà cả ngày, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sẵn sàng... quậy tung mọi ngóc ngách.

Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 1.
Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 2.

Là ông bố bỉm độc thân của bé Rosa, CEO Lâm Thành Kim cũng không nằm ngoài "bài toán" ấy. Thay vì để con gái hơn 2 tuổi quanh quẩn với điện thoại hay tivi, ba Kim lại nghĩ ra đủ hoạt động thú vị để con vừa chơi, vừa học, vừa khám phá thế giới theo cách tự nhiên nhất.

"Để sống sót qua mùa hè này thì cũng phải sáng tạo thôi. Bày trò ra để bé tránh điện thoại với tivi càng xa càng tốt" - CEO Lâm Thành Kim hài hước chia sẻ.

Và đúng như câu nói đó, mùa hè của hai ba con ngập tràn những hoạt động giản dị nhưng đầy tiếng cười.

Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 3.
Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 4.

Ngay từ những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, ba Kim đã khuyến khích Rosa tự trải nghiệm. Cô bé được học cách tưới cây, cất gọn đồ chơi, xếp sách truyện ngăn nắp sau khi chơi xong.

Chắc là ba Kim dặn dò nên vừa tưới cây, Rosa vừa tự nhủ: "Nước tưới cây, không có uống nha, uống vào là sẽ đau bụng đấy" , hay câu nói đáng yêu của Rosa khiến ai nghe cũng phải bật cười: "Cái cây nó cảm ơn Sa".

Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người thích thú nhất là màn "tổng vệ sinh" giày dép. Hai ba con mang toàn bộ giày, dép của Rosa ra sân để đánh rửa. Hình ảnh cô bé cặm cụi làm theo ba vừa đáng yêu vừa khiến ai xem cũng phải bật cười.

Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 5.
Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 6.

Không chỉ học việc nhà, Rosa còn có cơ hội thỏa sức sáng tạo. Có hôm, ba Kim chuẩn bị đầy đủ khung tranh, cọ và màu vẽ để con hóa thân thành "họa sĩ nhí". Cô bé thoải mái tô màu, vẽ nên những bức tranh ngộ nghĩnh theo trí tưởng tượng của riêng mình.

Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 7.
Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 8.

Đến những ngày khác, căn nhà lại biến thành "lớp học kỹ năng" thu nhỏ khi ba Kim sắm hẳn bộ dụng cụ dọn dẹp phiên bản mini với chổi, cây lau nhà và các vật dụng vừa vặn với trẻ nhỏ. Rosa hào hứng tập quét nhà, lau nhà phụ giúp ba. Nhìn cô bé chăm chú lau từng góc sàn bằng tất cả sự nghiêm túc, ai cũng không khỏi bật cười vì quá đỗi đáng yêu.

Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 9.
Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 10.

Đương nhiên, mùa hè sẽ chưa thể trọn vẹn nếu thiếu những chuyến đi khám phá. Ba Kim vẫn dành thời gian đưa Rosa đến nông trại để làm quen với thiên nhiên, ghé sở thú ngắm các loài động vật, đi bơi giải nhiệt hay cùng nhau tận hưởng những chuyến đi biển.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người yêu thích lại chính là những hoạt động rất đời thường diễn ra ngay tại nhà. Không cần những món đồ chơi đắt tiền hay lịch trình dày đặc, chỉ với một chút sáng tạo của bố mẹ, mỗi ngày đều có thể trở thành một bài học mới, một trò chơi mới và một kỷ niệm đáng nhớ đối với con.

Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 11.
Có là CEO thì bố bỉm Lâm Thành Kim cũng "đau đầu" vì con gái được nghỉ hè, bày đủ trò để bé tránh xa điện thoại- Ảnh 12.

Có thể thấy, mùa hè của bé Rosa không chỉ là khoảng thời gian để vui chơi mà còn là hành trình học cách tự lập, khám phá và trải nghiệm cuộc sống thông qua những việc nhỏ nhất.

Đây cũng là gợi ý thú vị dành cho các bố mẹ có con nhỏ. Thay vì loay hoay tìm cách "giữ chân" con trong kỳ nghỉ hè, hãy thử biến chính ngôi nhà của mình thành một không gian học mà chơi, chơi mà học. Chỉ cần một chút sáng tạo và đồng hành cùng con, mùa hè của các bé sẽ trở nên ý nghĩa, nhiều tiếng cười và đầy ắp những trải nghiệm đáng nhớ.

CEO Lâm Thành Kim: Từ chàng trai bán 30.000 cây son/ngày đến pha "bẻ lái" vượt Covid và ước mơ làm mỹ phẩm quốc dân cho người Việt

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Lâm Thành Kim

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