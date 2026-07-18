10 điểm nhấn trước chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina

1. Messi và Yamal tái ngộ sau gần 20 năm

Một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trước trận chung kết là bức ảnh Lionel Messi bế và tắm cho em bé Lamine Yamal trong buổi chụp hình từ thiện của UNICEF tại Camp Nou năm 2007.

Khi đó, Messi mới 20 tuổi còn Yamal mới 5 tháng tuổi. Gần hai thập kỷ sau, hai nhân vật trong bức ảnh đặc biệt ấy sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận chung kết World Cup.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort, người chụp bức ảnh, gọi đây là "một sự trùng hợp kỳ diệu của số phận".

2. Tổng thống Donald Trump dự khán trận chung kết

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có mặt trên khán đài theo dõi trận chung kết. Đây là lần đầu tiên ông Trump trực tiếp dự khán một trận đấu tại World Cup 2026.

Sau trận đấu, ông Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tham gia lễ trao cúp cho đội vô địch.

Trong thời gian diễn ra World Cup, ông Trump từng gây tranh cãi khi được cho là đề nghị FIFA xem xét lại án treo giò của tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun.

Sau đó, FIFA đình chỉ án treo giò một trận của Balogun, giúp cầu thủ này được thi đấu ở tứ kết. Quyết định này vấp phải nhiều chỉ trích và làm dấy lên tranh luận về sự can thiệp của chính trị vào bóng đá.

3. Tổng thống Argentina ở nhà vì...tâm linh

Thông thường, nguyên thủ quốc gia của hai đội góp mặt trong trận chung kết World Cup sẽ xuất hiện trên khán đài. Tuy nhiên, Tổng thống Argentina Javier Milei quyết định không đến New Jersey để cổ vũ trực tiếp.

Lý do được ông đưa ra khá đặc biệt: không muốn phá vỡ "vía may mắn" đã đồng hành cùng đội tuyển Argentina trong cả 7 chiến thắng trước đó.

Thay vì sang Mỹ, ông sẽ theo dõi trận chung kết tại dinh tổng thống và tiếp tục mặc đúng chiếc áo khoác quen thuộc từng diện ở các trận đấu trước

Tại Argentina cũng như nhiều quốc gia Nam Mỹ, "cábala" - các nghi thức hoặc thói quen được tin là mang lại may mắn - từ lâu đã trở thành một phần của văn hóa bóng đá. Từ người hâm mộ, cầu thủ cho đến các chính trị gia, không ít người vẫn duy trì những "nghi thức" riêng với niềm tin sẽ góp phần mang đến chiến thắng cho đội nhà.



4. Khói cháy rừng khiến ban tổ chức lo ngại

Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada từng bao phủ khu vực đông bắc nước Mỹ trong tuần qua, buộc giới chức phát cảnh báo về chất lượng không khí.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng dự báo điều kiện thời tiết sẽ được cải thiện khi một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống khu vực New York - New Jersey trước ngày diễn ra trận chung kết.

Khoảng 80.000 khán giả dự kiến có mặt trên sân, trong khi hàng chục nghìn người khác sẽ theo dõi trận đấu qua màn hình lớn tại Công viên Trung tâm (Central Park) ở New York.

5. Giá vé cao nhất lịch sử thể thao Mỹ

Theo dữ liệu từ TicketData, giá vé thấp nhất vào sân trước trận chung kết đã lên tới 7.595 USD và tiếp tục tăng trong những ngày cuối.

Trong khi đó, nền tảng TickPick ghi nhận mức giá giao dịch trung bình khoảng 11.300 USD.

Đây được xem là sự kiện thể thao có giá vé đắt nhất từng được ghi nhận tại Mỹ, vượt cả Super Bowl và chung kết NBA.

6. Lần đầu có chương trình biểu diễn giữa hiệp

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên có chương trình biểu diễn giữa giờ theo mô hình Super Bowl.

Màn trình diễn dự kiến kéo dài khoảng 11 phút với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Vì vậy, thời gian nghỉ giữa hai hiệp có thể được kéo dài lên khoảng 30 phút.

Trước trận đấu, lễ bế mạc cũng sẽ diễn ra khoảng 90 phút với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế.

7. Quỹ thưởng cao nhất lịch sử World Cup

FIFA dành tổng quỹ thưởng 727 triệu USD cho World Cup 2026, tăng khoảng 50% so với kỳ World Cup 2022.

Đội vô địch sẽ nhận 50 triệu USD, trong khi đội á quân nhận 33 triệu USD.

Ngoài ra, mỗi đội tuyển tham dự vòng chung kết đều được hỗ trợ 1,5 triệu USD để chuẩn bị cho giải đấu.

8. Cúp vàng xuất hiện trong vali Louis Vuitton

Chiếc cúp vô địch World Cup sẽ được đưa vào sân trong chiếc rương chuyên dụng do hãng thời trang Louis Vuitton thiết kế.

Đây là truyền thống đã được duy trì ở 5 kỳ chung kết World Cup gần đây. Chiếc vali mang họa tiết monogram đặc trưng cùng chữ "V" màu vàng, tượng trưng cho cả Victory (chiến thắng) và Vuitton.

9. Nóng cuộc đua các danh hiệu cá nhân

Bên cạnh chức vô địch, FIFA cũng sẽ trao các giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng, Găng tay vàng, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và giải Fair Play.

Lionel Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới trước trận chung kết. Trong khi đó, Kylian Mbappé vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích ở trận tranh hạng ba với tuyển Anh.

Nếu giữ vững vị trí, Messi sẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup.

10. Trọng tài Slavko cầm còi trận chung kết

FIFA giao trọng tài người Slovenia Slavko Vinčić điều khiển trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Hai trợ lý là Tomaž Klančnik và Andraž Kovačič, đều đến từ Slovenia. Trọng tài thứ tư là Adham Makhadmeh (Jordan), còn trợ lý dự bị là Mohammad Alkalaf (Jordan).