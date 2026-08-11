Hội An xuất hiện biệt thự nghỉ dưỡng 174 triệu đồng/đêm, trải nghiệm cuộc sống xa hoa đến mức nào?

Không sở hữu những bãi biển nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, cũng không có những tòa nhà chọc trời hay khu vui chơi quy mô lớn, nhưng Hội An vẫn liên tục xuất hiện trong danh sách những điểm đến được du khách quốc tế yêu thích.

Với nhiều người, sức hấp dẫn của đô thị cổ bên sông Thu Bồn nằm ở nhịp sống chậm rãi, những trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa và một mức chi phí dễ tiếp cận. Song, phía sau những con phố nhỏ, hàng quán bình dân và những căn homestay quen thuộc, Hội An còn có một thế giới nghỉ dưỡng rất khác. Four Seasons Resort The Nam Hai vừa giới thiệu hai biệt thự Signature Hồ bơi ba phòng ngủ mới, với mức giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi đêm.

Đây là những căn villa dành cho nhóm khách muốn tận hưởng một Hội An hoàn toàn khác, nơi đề cao không gian riêng, hồ bơi và bãi biển trở thành một phần của kỳ nghỉ.

Check- in vào cuối tuần 15-16/8, mức giá cho những hạng biệt thự cao cấp có mức giá khá cao.

Chẳng hạn, biệt thự hồ bơi ba phòng ngủ nhìn ra vườn có giá 88 triệu đồng/đêm, cho khoảng 9 người lớn, hoặc 6 người lớn và 3 trẻ em.

Biệt thự ba phòng ngủ có hồ bơi, tầm nhìn ra biển có giá 90 triệu đồng/đêm, cho khoảng 12 người lớn, hoặc 8 người lớn và 4 trẻ em.

Đặc biệt, với biệt thự hồ bơi bốn phòng ngủ hướng biển có giá lên tới hơn 174 triệu đồng/đêm, cho khoảng 12 người lớn, hoặc 8 người lớn và 4 trẻ em.

Với mức giá này, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số, mà ở cách không gian được thiết kế để một gia đình hoặc nhóm bạn có thể gần như “sống riêng” trong khu nghỉ dưỡng.

Điểm khiến căn biệt thự có mức giá cao nằm trước hết ở diện tích và sự riêng tư. Với ba phòng ngủ, không gian sinh hoạt chung rộng rãi, sân vườn riêng và hồ bơi vô cực, nơi đây phù hợp hơn với một nhóm khách đi cùng nhau thay vì một cặp đôi đơn thuần. Thiết kế mở khiến phòng khách, sân hiên, khu vườn và hồ bơi tạo thành một không gian liên tục, thay vì cảm giác tách biệt giữa “trong phòng” và “ngoài trời”.

Ở biệt thự Hướng biển, tầm nhìn mở ra bãi biển Hà My và Biển Đông. Hồ bơi vô cực cùng khu lounge chìm được bố trí ngay phía ngoài, tạo ra một không gian phù hợp để ngồi chơi, dùng bữa hoặc ngắm hoàng hôn. Trong khi đó, phiên bản Sát biển nằm ngay trên đường bờ biển, có lối đi riêng xuống bãi biển và tầm nhìn hướng thẳng ra đại dương.

Nội thất cũng được làm mới theo hướng nhẹ nhàng hơn. Các phòng ngủ mang phong cách “sleep temple”, với giường canopy, rèm mềm và đèn thả lấy cảm hứng từ nón lá. Phòng tắm được mở rộng, kết nối với khu vườn riêng và có vòi tắm ngoài trời. Những chi tiết này khiến trải nghiệm ở đây gần với một căn nhà nghỉ dưỡng riêng tư hơn là một phòng khách sạn cao cấp.

Nhưng nếu chỉ có một căn biệt thự đẹp, mức giá 174 triệu đồng sẽ rất khó tạo ra khác biệt. Phần đáng chú ý nằm ở dịch vụ đi kèm.

Khách lưu trú tại Signature Pool Villas được hưởng dịch vụ quản gia cá nhân, đưa đón sân bay khứ hồi trong khu vực Hội An và Đà Nẵng, đồ ăn nhẹ và nguyên liệu pha cocktail được chuẩn bị sẵn, cùng dịch vụ giặt là hằng ngày tối đa sáu món mỗi ngày. Mỗi phòng ngủ còn có một chai Nam Hai Negroni.

Các hoạt động cũng có thể được thiết kế riêng theo nhu cầu, từ bữa sáng nổi trên hồ bơi, yoga hoặc thiền riêng, cocktail bên hồ, tiệc BBQ cho đến bữa tối dưới bầu trời đầy sao. Nói cách khác, khách không chỉ thuê một nơi để ngủ mà mua một kỳ nghỉ được “đóng gói” quanh không gian riêng của mình.

Đây cũng là điểm phân biệt giữa một căn villa giá cao và một trải nghiệm nghỉ dưỡng siêu sang. Du khách có thể dành phần lớn thời gian mà không cần rời khỏi biệt thự: sáng dùng bữa bên hồ, trưa nghỉ trong phòng, chiều xuống biển, tối tổ chức một bữa ăn riêng trong khu vườn. Mọi thứ diễn ra trong một không gian đủ lớn cho cả gia đình nhưng vẫn giữ được sự riêng tư.

Four Seasons Resort The Nam Hai nằm gần phố cổ Hội An, theo mô hình nghỉ dưỡng toàn biệt thự bên biển. Khu nghỉ dưỡng vừa được Michelin Guide Hotels tại Việt Nam trao hai MICHELIN Keys, bên cạnh việc duy trì xếp hạng 5 sao Forbes Travel Guide trong tám năm liên tiếp tính đến năm 2026.

174 triệu đồng cho một đêm rõ ràng không phải mức giá dành cho số đông. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ trải nghiệm, con số này phản ánh một xu hướng ngày càng rõ của phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang: khách không chỉ trả tiền cho căn phòng đẹp, mà trả cho diện tích riêng tư, dịch vụ cá nhân hóa và cảm giác sở hữu một “kỳ nghỉ riêng” trong vài ngày.

Ở mức giá ấy, điều xa xỉ nhất có lẽ không phải chiếc hồ bơi vô cực hay căn phòng hướng biển, mà là việc du khách gần như không cần phải chia sẻ kỳ nghỉ của mình với bất kỳ ai.