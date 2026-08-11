10 mỹ nhân Nhật Bản đẹp nhất mọi thời đại: Mỗi người một vẻ, đôi mắt đều khiến người ta say lòng

Nhật Bản chưa bao giờ thiếu những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật, từ vẻ đẹp trong trẻo của các nữ thần thanh xuân đến những gương mặt sắc sảo, quyến rũ từng làm khuynh đảo màn ảnh châu Á.

Một bảng xếp hạng được truyền thông Trung Quốc tổng hợp lại mới đây đã gọi tên 10 nữ minh tinh được xem là những nhan sắc nổi bật nhất của showbiz Nhật Bản qua nhiều thế hệ. Điều thú vị là danh sách trải dài từ những biểu tượng của thời kỳ điện ảnh và truyền hình hoàng kim cho đến các gương mặt trẻ nổi tiếng trong thời đại mạng xã hội.

10. Hashimoto Kanna: Mỹ nữ nghìn năm có một

Nhắc đến những mỹ nhân thế hệ mới của Nhật Bản, Hashimoto Kanna gần như luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Sinh năm 1999, cô bước vào làng giải trí từ khi còn nhỏ và trở nên nổi tiếng rộng rãi sau khi những bức ảnh biểu diễn của mình gây sốt trên mạng.

Hashimoto Kanna sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét cân đối, đôi mắt to và nụ cười có khả năng tạo cảm giác rất trẻ trung. Chính vẻ đẹp vừa trong sáng vừa lanh lợi này khiến cô được truyền thông Nhật Bản và Trung Quốc gọi bằng danh xưng nổi tiếng "mỹ thiếu nữ nghìn năm có một" xây dựng hình ảnh một nữ diễn viên trẻ có khả năng biến hóa giữa vẻ đáng yêu và cá tính.

9. Kitagawa Keiko: Gương mặt đẹp nhất mọi thời đại

Nếu Hashimoto Kanna đại diện cho vẻ đẹp ngọt ngào thì Kitagawa Keiko lại sở hữu kiểu nhan sắc sắc nét và trưởng thành hơn. Sinh năm 1986, cô bước vào ngành giải trí với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của truyền hình Nhật Bản.

Kitagawa Keiko có đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt sắc và thần thái có phần lạnh nhưng không quá xa cách. Đây cũng là kiểu nhan sắc rất phù hợp với thời trang và quảng cáo, giúp cô duy trì sức hút trong cả hai lĩnh vực.

8. Ishihara Satomi: Nét đẹp ngọt ngào nhưng đầy sức hút

Ishihara Satomi đại diện cho một kiểu nhan sắc rất khác: mềm mại, nữ tính nhưng vẫn có nét quyến rũ riêng. Sinh năm 1986, cô nổi tiếng với gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và đặc biệt là nụ cười rất dễ nhận diện.

Ở Ishihara Satomi có sự kết hợp khá đặc biệt giữa vẻ ngọt ngào và một chút tinh nghịch. Nhan sắc của Ishihara Satomi cũng từng nhiều lần trở thành chủ đề được bàn luận tại Nhật Bản, nhất là khả năng biến hóa hình ảnh qua kiểu tóc, trang điểm và phong cách thời trang.

7. Ayase Haruka: Nữ thần sở hữu vẻ đẹp tự nhiên

Ayase Haruka là một trong những gương mặt có độ nhận diện cao nhất của truyền hình Nhật Bản. Sinh năm 1985, cô nổi tiếng với vẻ ngoài tươi sáng, gương mặt mềm mại và phong thái khá tự nhiên.

Điểm đặc biệt ở Ayase Haruka là cô không sở hữu kiểu sắc đẹp quá sắc sảo hay lạnh lùng. Thay vào đó là vẻ nữ tính, khỏe khoắn và có phần thoải mái, khiến cô dễ tạo thiện cảm với khán giả. Trong mắt công chúng Nhật Bản, cô từ lâu đã là một trong những nữ diễn viên có hình ảnh đẹp và độ yêu thích cao, đồng thời nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng truyền hình.

6. Fukada Kyoko: Vẻ đẹp búp bê từng làm cả châu Á mê mẩn

Fukada Kyoko là một trong những mỹ nhân tiêu biểu của thời kỳ chuyển giao giữa thập niên 1990 và 2000. Sinh năm 1982, cô nổi tiếng từ khi còn rất trẻ sau vai diễn trong Kamisama, Mou Sukoshi Dake .

Gương mặt của Fukada Kyoko có nét tròn mềm, đôi mắt lớn và vẻ đẹp tựa búp bê sống. Nhưng bên cạnh sự trong trẻo, cô cũng sở hữu đường nét cơ thể nổi bật, tạo nên sự kết hợp giữa vẻ ngây thơ và quyến rũ rất đặc trưng. Trong nhiều năm, Fukada Kyoko vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc đáng nhớ nhất của thế hệ mỹ nhân Nhật Bản cuối thế kỷ 20.

5. Tokiwa Takako: Nét đẹp dịu dàng của thời kỳ hoàng kim J-drama

Không quá sắc sảo, cũng không cần vẻ ngoài quá phô trương, Tokiwa Takako gây ấn tượng bằng một kiểu đẹp càng nhìn càng thấy cuốn hút. Sinh năm 1972, cô là một trong những nữ diễn viên nổi bật của thời kỳ J-drama phát triển mạnh mẽ tại Nhật Bản.

Gương mặt của Tokiwa Takako có đường nét mềm mại, ánh mắt dịu và khí chất nữ tính. Đây là kiểu nhan sắc rất phù hợp với những câu chuyện tình cảm mà cô thường đảm nhận. Trong thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Nhật Bản, hình ảnh Tokiwa Takako xuất hiện dày đặc trên màn ảnh và trở thành một phần ký ức của khán giả yêu J-drama tại nhiều quốc gia châu Á.

4. Sakai Noriko: Biểu tượng thanh xuân của một thế hệ

Sakai Noriko là một trong những cái tên gắn liền với ký ức của khán giả châu Á về các nữ thần Nhật Bản cuối thập niên 1980 và 1990. Sinh năm 1971, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ trước khi chuyển sang diễn xuất và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Sakai Noriko sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt nhỏ, nụ cười ngọt và khí chất rất gần gũi. Khác với những mỹ nhân theo đuổi vẻ đẹp quyến rũ, cô từng gây ấn tượng mạnh nhờ hình ảnh nữ tính, trẻ trung và có phần mong manh. Với nhiều khán giả châu Á, hình ảnh của cô gần như gắn liền với một thời thanh xuân của phim truyền hình Nhật.

3. Miyazawa Rie: Nhan sắc vừa trong trẻo vừa trưởng thành

Miyazawa Rie là một trường hợp đặc biệt trong danh sách này bởi sức hút của cô không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ cá tính và sự nghiệp kéo dài qua nhiều thời kỳ. Sinh năm 1973, cô bước vào ngành giải trí từ khi còn rất nhỏ và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của thế hệ mình.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Miyazawa Rie sở hữu vẻ đẹp thanh tú nhưng không quá ngọt, gương mặt có nét trẻ thơ nhưng đồng thời vẫn có khí chất trưởng thành. Năm 1991, cô gây chấn động với photobook Santa Fe do nhiếp ảnh gia Kishin Shinoyama thực hiện. Cuốn sách được cho là đã đạt khoảng 1,55 triệu bản phát hành, trở thành một trong những photobook nổi tiếng nhất lịch sử Nhật Bản.

2. Matsuzaka Keiko: Vẻ đẹp kinh điển của mỹ nhân Showa

Matsuzaka Keiko đại diện cho một tiêu chuẩn nhan sắc rất khác với những cái tên trẻ hơn trong danh sách. Sinh năm 1952, bà là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Nhật Bản thời Showa và nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng, đầy đặn cùng khí chất nữ tính đặc trưng.

Từ khi còn trẻ, Matsuzaka Keiko đã nổi bật với gương mặt thanh tú, vóc dáng đẹp và phong thái dịu dàng. Sau này, hình ảnh của bà dần chuyển từ một nữ diễn viên mang vẻ đẹp thanh xuân sang biểu tượng của vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ.

1. Fujiwara Norika: "Đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản" của thập niên 1990

Đứng đầu danh sách là Fujiwara Norika, một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng nhất của Nhật Bản trong thập niên 1990.

Sinh năm 1971, Fujiwara Norika bước vào ngành giải trí từ lĩnh vực người mẫu sau khi giành danh hiệu Miss Japan năm 1992. Sở hữu chiều cao khoảng 1,71 m, gương mặt đậm nét, đường nét sắc sảo cùng vóc dáng cao ráo, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt quảng cáo và thời trang được săn đón tại Nhật Bản.

Không giống kiểu đẹp trong trẻo thường thấy ở nhiều nữ thần J-drama, Fujiwara Norika theo đuổi hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và có phần quyền lực. Chính tỷ lệ cơ thể nổi bật cùng thần thái tự tin đã giúp cô trở thành một biểu tượng hình thể của showbiz Nhật Bản thời điểm đó.

Theo Sohu