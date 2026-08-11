Mỹ nhân duy nhất được báo Hàn tung hô là "Kim Tae Hee Việt Nam", đẹp đến nỗi ai đứng cạnh cũng hoá phông nền

Chi Pu là một trong những mỹ nhân Việt hiếm hoi có hành trình hoạt động nghệ thuật trải dài qua nhiều vai trò: từ hot girl, người mẫu ảnh, diễn viên đến ca sĩ và nghệ sĩ hoạt động tại thị trường quốc tế. Nhưng trước khi được nhắc đến với những sân khấu hoành tráng hay hành trình gây chú ý tại Trung Quốc, Chi Pu từng gây ấn tượng mạnh ở một thị trường vốn nổi tiếng khắt khe về ngoại hình - Hàn Quốc.

Năm 2016, trong chuyến đến Hàn Quốc và gặp gỡ Ji Yeon (T-ARA), Chi Pu được tờ Hanbook Ilbo ví von cô là "Kim Tae Hee của Việt Nam". Một năm sau, hàng loạt trang tin lớn của Hàn Quốc ưu ái gọi cô với danh xưng tương tự. Nguyên nhân hiện tượng này xuất hiện là sau một buổi giao lưu diễn ra ngay tại TP.HCM, nơi Chi Pu có dịp sánh vai cùng Jung Chae Yeon.

Cụ thể, trong tháng 6/2017, Jung Chae Yeon cùng rapper San E sang Việt Nam để tham gia các hoạt động liên quan đến dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Lala: Hãy để em yêu anh (Live Again, Love Again). Chi Pu là nữ diễn viên Việt Nam đóng vai chính trong bộ phim, bên cạnh Jung Chae Yeon, San E và Jin Ju Hyung. Trong một buổi giao lưu trực tuyến tại TP.HCM, Chi Pu và Chae Yeon cùng xuất hiện, chụp ảnh và trò chuyện trước truyền thông.

Hình ảnh hai mỹ nhân nhanh chóng được nhiều trang tin điện tử Hàn Quốc đăng tải. Naver, Chosun, TVReport, YTN và Liveen đều được báo chí Việt Nam dẫn lại trong nhóm những trang đưa tin về màn xuất hiện chung của Chi Pu và Chae Yeon. Đặc biệt, các bài viết sử dụng hình ảnh của hai người và gọi Chi Pu bằng biệt danh “Kim Tae Hee Việt Nam”, nhấn mạnh ngoại hình nổi bật của nữ diễn viên Việt Nam.

Danh xưng “Kim Tae Hee Việt Nam” tiếp tục được truyền thông Hàn Quốc nhắc lại vào tháng 10/2018. Loạt tờ báo như Sports Today, TVDaily đưa tin Chi Pu được mời tham dự một chương trình truyền hình đặc biệt tại Hàn Quốc, nơi cô xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ xứ kim chi như NCT và Seo In Young. Sports Today giới thiệu Chi Pu là một trong những ngôi sao hàng đầu Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh cô là nghệ sĩ đa năng và được khán giả Hàn chú ý nhờ nhan sắc, qua đó tiếp tục gọi cô là “Kim Tae Hee của Việt Nam”.

Việc Chi Pu được truyền thông Hàn giới thiệu bằng những mỹ từ như “ngôi sao hàng đầu Việt Nam”, “nữ diễn viên quốc dân” và “Kim Tae Hee Việt Nam” cho thấy sức hút của cô khi đó không chỉ nằm trong phạm vi showbiz Việt. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi một nghệ sĩ Việt được truyền thông Hàn chú ý trước khi xuất hiện tại một chương trình truyền hình của nước này.

Chi Pu sở hữu gương mặt hài hòa với đôi mắt lớn, sống mũi thanh và khuôn miệng nhỏ. Nét đẹp của cô không quá sắc lạnh nhưng dễ tạo ấn tượng, đồng thời phù hợp với nhiều phong cách, từ trong trẻo, nữ tính đến quyến rũ, trưởng thành. Lợi thế này cũng giúp Chi Pu nổi bật mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Từ ảnh thời trang, thảm đỏ đến màn ảnh, cô cô dễ dàng khiến bất kỳ ngôi sao nào trở thành phông nền của mình. So với hình ảnh hot girl Hà thành những ngày đầu, Chi Pu hiện tại trưởng thành và táo bạo hơn, đặc biệt chú trọng thời trang và thần thái.

Sau 17 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu đã xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng khi không chỉ thành công ở vai trò ca sĩ, diễn viên mà còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Năm 2026, cô đảm nhận vị trí đồng sáng lập kiêm Giám đốc Chiến lược của C-Global Entertainment, công ty giải trí hướng đến việc phát triển nghệ sĩ trẻ và mở rộng cầu nối giữa thị trường Việt Nam với quốc tế. Bên cạnh công việc điều hành, Chi Pu khẳng định âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chặng đường sắp tới. Nữ nghệ sĩ tiết lộ đang chuẩn bị cho album mới, các dự án hợp tác với đối tác quốc tế cũng như kế hoạch tổ chức concert cá nhân sau nhiều năm hoạt động.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Chi Pu cũng được cho là sẽ tái xuất màn ảnh rộng với vai nữ chính trong dự án Chị Chị Em Em 3. Dù nhà sản xuất chưa chính thức xác nhận dàn diễn viên, bộ phim hiện đã bước vào giai đoạn ghi hình tại Bắc Ninh và những thông tin xoay quanh sự góp mặt của cô đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.