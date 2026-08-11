Mỹ nhân làm dâu miền Tây: Đám cưới không sính lễ, sống trong biệt phủ, kiếm gần trăm triệu mỗi ngày

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, cô từng hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh, làm người mẫu lookbook và sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, cô liên tục góp mặt trong các bộ phim truyền hình giờ vàng và thường được giao những nhân vật có số phận nhiều biến cố, nội tâm phức tạp.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện đời tư của Quỳnh Lương cũng nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Nữ diễn viên từng công khai làm mẹ đơn thân từ năm 19 tuổi. Sau khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai?, cô nên duyên với thiếu gia quê Trà Vinh. Khi Quỳnh Lương thông báo kết hôn, câu chuyện khiến dân tình bàn tán lại nằm ở một chi tiết khá đặc biệt là đám cưới không đặt nặng chuyện sính lễ.

Quỳnh Lương hạn chế hoạt động showbiz sau khi kết hôn với Tiến Phát

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô và bạn đời lựa chọn tổ chức hôn lễ theo hướng đơn giản, tiết chế và không quá coi trọng các thủ tục truyền thống hay hình thức bên ngoài. Quan điểm này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả đồng tình với Quỳnh Lương, cho rằng cách tổ chức này phù hợp với tư duy hiện đại, giúp cô dâu chú rể giảm áp lực về tài chính và không biến chuyện cưới hỏi thành màn so sánh vật chất. Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng sính lễ vốn mang ý nghĩa truyền thống, thể hiện sự trân trọng của nhà trai dành cho nhà gái nên không nên xem nhẹ.

Trước những tranh luận đó, Quỳnh Lương giữ thái độ khá dứt khoát. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Quỳnh Lương từng lên tiếng: "Đây là quyết định của Quỳnh. Gia đình Quỳnh cũng không phải gọi là có điều kiện, chỉ là đi làm chăm chỉ và có kinh tế thôi. Ba mẹ Quỳnh muốn cho trên những gì họ có, còn nhà Phát thì nhiều lần hỏi Quỳnh thích gì để đi mua. Nhưng mà Quỳnh cảm thấy mình đang không thiếu thứ gì nên từ chối luôn. Ba mẹ chồng có cho Quỳnh một khoản tiền để tổ chức lễ cưới thôi, chứ sính lễ thì tôi không nhận. Chúng tôi đều là những người không quan trọng chuyện vật chất, tài sản. Năm ngoái, do ba mẹ anh Phát nói quá nên tôi mới nhận mảnh đất đó chứ cơ bản tôi không quá bận tâm tài sản. Trước hôm lễ cưới diễn ra, mẹ vẫn hỏi tôi có muốn nhận sính lễ không thì tôi vẫn trả lời là không nhận".

Hôn lễ của Quỳnh Lương không có màn tặng sính lễ như những đám cưới thông thường

Tiến Phát cũng giải thích rõ về việc không mang sính lễ đến nhà gái: "Trước khi mẹ hỏi Quỳnh thì mẹ cũng đã rất nhiều lần bàn tính và nói chuyện với Phát. Phát là người miền Tây, thông thường đám cưới hỏi sẽ trao rất nhiều vàng, bạc cho cô dâu, mẹ bắt phải đi mua cùng. Lúc đó, Phát cũng không hiểu phong tục ở quê Quỳnh khác ở quê Phát như thế nào, nhưng đó là ý kiến của Quỳnh nên Phát tôn trọng. Còn về chuyện mẹ cho Quỳnh mảnh đất, là thời điểm đó cả hai đã nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới, đã chuẩn bị 50 -70% rồi nhưng lại bị trục trặc công việc. Lúc đó, Quỳnh cũng có dự án phim, cùng với nhiều yếu tố khác nên quyết định dời lại".

Sau khi kết hôn, Quỳnh Lương dường như kín tiếng hơn hẳn trong chuyện đời tư. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc và hình ảnh bên các con thay vì thường xuyên cập nhật chuyện gia đình. Bên cạnh việc chăm sóc con, Quỳnh Lương vẫn duy trì công việc kinh doanh online và làm tiếp thị liên kết. Nữ diễn viên nhiều lần bày tỏ quan điểm không ngại bán hàng, miễn đó là công việc chân chính và giúp bản thân tự chủ về tài chính. Cô từng tiết lộ có những ngày nhận mức hoa hồng lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng nhờ các video bán hàng.

Quỳnh Lương nay làm dâu miền Tây, sống trong nhà vườn 12.000m2 ở Vĩnh Long

Ông xã của Quỳnh Lương không hoạt động trong showbiz mà tập trung kinh doanh. Thời gian gần đây, nữ diễn viên cho biết chồng vừa phát triển thêm một khu nghỉ dưỡng có diện tích khoảng 12.000 m². Không gian được đầu tư quy mô, phong cách sang trọng và cũng là nơi Quỳnh Lương cùng gia đình sinh sống. Dù thường được gọi là "thiếu gia", Quỳnh Lương từng lên tiếng đính chính về cách gọi này. Nữ diễn viên cho biết cô không nghĩ chồng mình là thiếu gia mà đánh giá cao sự chăm chỉ và tinh thần tự lập của anh.

Khuôn viên nhà vườn cũng là nơi cô hay quay video tiếp thị liên kết

Quỳnh Lương từng chia sẻ hoa hồng lên đến hàng chục triệu đến trăm triệu mỗi ngày

Quỳnh Lương vừa chăm con vừa kiếm tiền khủng

Không chỉ được nhắc đến bởi chuyện tình cảm với Quỳnh Lương, mối quan hệ giữa Tiến Phát và con riêng của nữ diễn viên cũng từng nhận nhiều sự quan tâm. Tiến Phát từng dành những lời nhận xét đầy tình cảm cho bé Gấu và cho biết cậu bé rất vui khi biết mình sắp có em. Anh kể một câu chuyện khiến bản thân bất ngờ: "Khi biết tin có em thì bé Gấu rất vui. Gấu còn làm một việc khiến tôi không ngờ con còn bé mà lại có suy nghĩ như thế là nếu có được 10 đồng để tiêu thì bây giờ em sẽ dành lại một phần để mua đồ cho em".