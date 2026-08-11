Vingroup đề xuất xây thủy cung lớn top 1 thế giới: Rộng hơn cả sân Mỹ Đình, chứa 450 triệu lít nước

Dự án Đại đô thị Hạ Long Xanh đang thu hút sự chú ý lớn khi sở hữu hệ sinh thái văn hóa – sự kiện – lễ hội quy mô quốc tế, với tâm điểm là công viên giải trí VinWonders rộng tới 81 ha . Nơi đây sẽ đưa du khách đến với các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, La Mã hay đưa du khách khám phá các vùng đất huyền thoại như thành phố ngầm Atlantis, thế giới băng tuyết và rừng rậm Amazon.

Công viên Thủy cung 24 ha với thể tích nước kỷ lục 450 triệu lít

Mảnh ghép đắt giá nhất trong đại quần thể VinWonders là Công viên Thủy cung rộng 24 ha — công trình được quy hoạch với quy mô lớn nhất thế giới, vượt qua diện tích của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (17,5 ha).

Thủy cung sở hữu sức chứa lên tới 450 triệu lít nước , khối lượng tương đương thể tích lấp đầy tòa tháp Landmark 81 và lớn gấp nhiều lần thủy cung lớn nhất thế giới hiện nay tại Trung Quốc.

Tổ hợp thủy cung được phân chia cân bằng thành hai khu vực trải nghiệm độc đáo:

Thủy cung nước mặn (12 ha): Khai thác chủ đề "Hai vạn dặm dưới biển" , là môi trường sinh sống của những loài "thủy quái" khổng lồ nặng hàng trăm kilogram cùng hệ sinh thái biển sâu phong phú.

Thủy cung nước ngọt (12 ha): Lấy cảm hứng từ "Rừng rậm Amazon" , quy tụ những loài cá nước ngọt quy mô siêu lớn với chiều dài từ 4m đến 5m.

Đặc biệt, dự án còn tích hợp Cảng sư tử biển lấy cảm hứng từ điểm đến nổi tiếng Pier 39 tại San Francisco (Mỹ). Đây sẽ là điểm đến hiếm hoi tại châu Á cho phép du khách quan sát trực tiếp các đàn sư tử biển thư giãn và phơi nắng trên các bến nổi.

Nhà hàng kính dưới nước lớn nhất thế giới với quy mô 1.000 chỗ ngồi

Bên trong không gian đại dương thu nhỏ, điểm nhấn ẩm thực độc bản gọi tên nhà hàng kính dưới nước với sức chứa kỷ lục lên tới hơn 1.000 chỗ ngồi . Khác với các nhà hàng dưới biển thông thường trên thế giới vốn giới hạn không gian chỉ vài chục khách, công trình tại Đại đô thị Hạ Long Xanh được thiết kế tựa như một "Cung điện Atlantis" dưới đáy biển.

Dưới vòm kính khổng lồ ngăn cách với hàng triệu lít nước biển trong vắt, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực cao cấp trong khung cảnh huyền ảo của các rặng san hô lân quang và những đàn cá sắc màu bơi lượn xung quanh.

Hệ thống công viên chủ đề đa dạng và tầm nhìn du lịch 4 mùa

Ngoài khu vực thủy cung 24 ha, đại công viên VinWonders 81 ha còn được cấu thành từ chuỗi phân khu giải trí chuyên biệt:

Công viên chủ đề (Theme Park) 36 ha: Không gian tái hiện các nền văn minh cổ đại trên thế giới.

Công viên nước 12 ha: Được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng từ Đế chế Inca cổ đại.

Công viên Xứ sở Tuyết 9 ha: Cung cấp trải nghiệm không gian băng giá với chủ đề làng Giáng sinh và kỷ Băng hà tiền sử.

Việc đầu tư các siêu công trình giải trí trong nhà và có quy mô lớn như công viên thủy cung hay nhà hàng dưới nước được đánh giá sẽ giúp ngành du lịch Hạ Long bước sang chương mới. Xóa bỏ rào cản du lịch phụ thuộc vào thời tiết hay trạng thái "ngủ đông" khi gió mùa về, dự án hứa hẹn biến Hạ Long thành điểm đến sôi động quanh năm suốt 365 ngày.