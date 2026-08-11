"Phú bà" Ngọc Loan chiều fan hết nấc: Cắm bình hoa tone xanh theo yêu cầu, nhưng điều netizen nể phục lại là chi tiết này

Nếu thường xuyên theo dõi các video của Ngọc Loan trên TikTok, nhiều người sẽ không còn xa lạ với hình ảnh người đẹp dành hàng giờ trong căn bếp hoặc bên những bình hoa tươi. Nội dung của cô không quá cầu kỳ nhưng luôn mang đến cảm giác dễ chịu, xoay quanh những điều rất gần gũi như nấu một bữa cơm ngon, trang trí nhà cửa hay cắm một bình hoa để góc phòng thêm sức sống. Chính phong cách nhẹ nhàng ấy giúp Ngọc Loan thu hút lượng lớn người theo dõi yêu thích lối sống tinh tế và chăm chút cho tổ ấm.

Điều khiến nhiều khán giả yêu mến Ngọc Loan còn nằm ở việc cô rất chăm đọc bình luận và thường xuyên đáp lại những lời nhắn của người xem bằng chính các video mới. Mới đây, khi một tài khoản để lại bình luận mong muốn được xem cô cắm một bình hoa tone xanh nước biển, Ngọc Loan đã nhanh chóng thực hiện đúng "đơn đặt hàng" này.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Đăng tải thành phẩm lên TikTok, cô viết: "Hôm nay cắm hoa theo yêu cầu nha mọi người. Loan cắm bình hoa trái tim tone xanh nước biển".

Ngay từ những khung hình đầu tiên, bình hoa đã gây ấn tượng bởi bảng màu xanh mát mắt, gợi cảm giác dịu dàng và rất hợp với những ngày hè vẫn còn nắng nóng.

Để tạo nên tổng thể hài hòa, Ngọc Loan sử dụng nhiều loại hoa cùng tông màu như cẩm tú cầu xanh, lan hồ điệp nhuộm, Banksia Nam Phi, nhím biển, phi yến, hoa hồng xanh, tulip xanh... Mỗi loại hoa có hình dáng và sắc độ khác nhau nhưng khi kết hợp lại vẫn tạo nên một tổng thể mềm mại, có chiều sâu.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Điểm đặc biệt là toàn bộ bình hoa được tạo hình theo dáng trái tim, thay vì kiểu cắm tròn hoặc cắm tự nhiên thường thấy. Phần đỉnh trái tim được xử lý cân đối, trong khi các cành hoa được phân tầng khéo léo để tổng thể vừa đầy đặn vừa giữ được sự thanh thoát.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều nhất lại không nằm ở màu sắc hay loại hoa, mà là... vị trí đứng của Ngọc Loan khi cắm hoa.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Một tài khoản để lại bình luận: "Có ai để ý giống tui không, thấy chị Loan cắm hoa toàn đứng từ phía sau, không đứng chính diện như mọi người hay cắm, vậy mà cắm vẫn đẹp, nể chị thật".

Bình luận này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người. Không ít khán giả cho biết họ cũng từng để ý chi tiết này trong nhiều video trước đó của Ngọc Loan nhưng chưa từng nghĩ đó lại là một kỹ thuật cắm hoa.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng trong quá trình hoàn thiện, Ngọc Loan vẫn có thể bước ra phía trước để chỉnh sửa, chỉ là video không ghi lại toàn bộ quá trình.

Trước cuộc trao đổi này, một tài khoản tự nhận là thợ cắm hoa chuyên nghiệp đã vào giải thích khá chi tiết: "Haha tui thợ hoa nè bà. Cắm chuyên nghiệp thì đứng sau cắm bình thường. Nếu cắm ở shop hoa thì đặt cái gương phía trước để vừa cắm vừa ngắm, còn không có gương thì cắm rồi đi ra phía trước kiểm tra. Cắm kiểu hình khối này, có đứng phía trước cũng chưa chắc cắm được đâu. Thợ hoa hoặc người đã học qua cắm hoa mới làm được nhé. Hãy công nhận người khác đi nè".

Bình luận này sau đó cũng nhận được khá nhiều lượt đồng tình. Theo nhiều người yêu hoa, khi đã quen với kỹ thuật tạo hình, người cắm sẽ hình dung được bố cục của bình hoa ngay từ nhiều góc nhìn khác nhau. Việc đứng phía sau không phải để tạo sự khác biệt mà là cách làm khá phổ biến của những người được đào tạo bài bản, đặc biệt khi thực hiện những mẫu hoa có tạo hình rõ ràng như hình cầu, hình tam giác hay hình trái tim.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Ngọc Loan gây chú ý bởi những bình hoa có bố cục chỉn chu. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những mẫu cắm theo từng mùa, từng bảng màu hoặc theo không gian sống. Có bình mang gam trắng kem nhẹ nhàng, có bình rực rỡ với sắc cam, vàng, hồng, nhưng điểm chung là đều hướng đến sự hài hòa và dễ ứng dụng trong nhà ở.

Không ít người xem cho biết họ tìm đến kênh của Ngọc Loan không chỉ để ngắm hoa đẹp mà còn học cách phối màu, chọn bình hay sắp xếp từng cành hoa sao cho cân đối. Những video của cô vì thế mang tính truyền cảm hứng nhiều hơn là đơn thuần giới thiệu một bình hoa hoàn chỉnh.

Lần này cũng vậy, một bình hoa được cắm theo đúng mong muốn của người xem đã giúp Ngọc Loan tiếp tục ghi điểm bởi sự chiều fan và tinh thần lắng nghe. Còn với cư dân mạng, điều đọng lại sau đoạn video không chỉ là một bình hoa tone xanh đẹp mắt mà còn là sự khéo léo, kinh nghiệm và kỹ thuật của người đứng sau mỗi thành phẩm.