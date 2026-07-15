Lê Bống cắm hoa sen “chọc giận” 1 triệu người

Lê Bống vốn là một trong những nhân vật gây tranh cãi mỗi khi đăng tải nội dung mới lên MXH. Từ những video đời thường, các màn bắt trend cho đến việc chia sẻ về công việc, sở thích cá nhân, cô nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng.

Mới đây, nữ TikToker tiếp tục gây chú ý khi đăng clip cắm hoa sen, thu về gần 1 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 15 tiếng. Tuy nhiên, thay vì khen thành phẩm, nhiều người lại đồng loạt bắt lỗi chi tiết xử lý phần thân hoa trong video.

Clip cắm hoa sen của Lê Bống (Nguồn: Lê Bống)

Trong video, bó hoa sen sau khi mua về không được xử lý mà được Lê Bống cắm thẳng vào bình. Cô không dùng dao hay kéo để xử lý phần thân hoa sen mà bẻ ngang trước khi cắm. Do thân hoa sen có tơ nên hành động này của cô nàng khiến thân hoa bị tưa như xơ mướp. Sau khi hoàn thiện bình hoa, cô quay clip check-in và chia sẻ thành phẩm lên mạng xã hội.

Bó hoa sen không được xử lý mà đem đi cắm vào bình (Ảnh cắt từ clip)

Lê Bống bẻ thân hoa sen, khiến thân hoa bị tưa như xơ mướp (Ảnh cắt từ clip)

Không chỉ xuất hiện trên kênh TikTok 10,1 triệu lượt theo dõi của Lê Bống, đoạn clip còn nhanh chóng được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng và diễn đàn, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đó nhiều người cho rằng cách xử lý thân sen của Lê Bống là không đúng, không chỉ làm tổn hại hoa mà còn dễ khiến hoa sen nhanh héo. Một số ý kiến còn nhận xét nữ TikToker chưa tìm hiểu kỹ về cách cắm hoa mà vẫn làm clip ghi lại quá trình và đăng lên mạng nên mới gây tranh cãi như vậy.

Một số bình luận từ netizen:

- Người chơi hoa, cắm hoa nhiều, đặc biệt là hoa sen sẽ chẳng ai bẻ thân hoa thế kia hết. Vì cũng không dễ bẻ và sen cần nhiều nước, bẻ thế dập hết ống hút nước thì hoa héo mau. - Bẻ cành sen mà còn xoắn như kiểu lấy tơ sen là sao vậy? Ý là không phải kiến thức ngành A ghép vô ngành B là được đâu bạn ơi. Sen mà cắt bằng kéo xem đã khó chịu rồi ý, phải cắt bằng dao nhen mấy bà. - Đúng kiểu nửa vời không tìm hiểu mà. Sen mua về không cắm ngay mà ngâm ngập nước 2 - 6 tiếng hoặc qua đêm, sau đó treo ngược 30 phút. Không được làm dập thân sen, dùng kéo hay dao đều được, tóm lại là phải cắt. - Không phải là không thích nên mới nói đâu nhưng mà thật sự nhìn bình hoa lộn xộn, trông nó chả ra bố cục gì cả. - Lê Bống có nghĩ đến việc ở ẩn một thời gian không vậy? Càng đăng bài càng làm lộ việc bản thân yếu kém mọi mặt ý. Việc gì cũng làm cũng up video nhưng chả việc gì ra hồn nên mới bị chê đấy. - Sen mà bẻ kiểu đấy sáng cắm trưa rũ, chiều chết, tối quăng thùng rác. - Chẳng ai đi cắm hoa lại bẻ thế kia cả, nhất lại còn là hoa sen nữa.

Cư dân mạng góp ý cách cắm hoa sen của Lê Bống (Ảnh chụp màn hình)

Phản ứng này của cư dân mạng khá dễ hiểu bởi hoa sen vẫn luôn được xem là loài hoa đòi hỏi sự tỉ mỉ trong việc cắm và chăm sóc. Theo lời khuyên của nhiều người chơi hoa, khi xử lý phần thân hoa sen, nên dùng dao sắc cắt vát chéo để tạo bề mặt hút nước tốt hơn. Việc dùng kéo cùn hoặc bẻ thân hoa có thể làm dập các ống dẫn nước bên trong, khiến hoa nhanh héo và khó giữ được độ tươi lâu.

Lê Bống (có tên đầy đủ là Lê Thị Xuân Anh, sinh năm 1995) từng nổi lên như một hot girl mạng xã hội nhờ các clip ngắn trên TikTok với nội dung nhảy theo nhạc, khoe ngoại hình. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm cùng lượng theo dõi lớn, cô nhanh chóng được biết đến rộng rãi nhưng cũng đi kèm không ít tranh cãi.

Trong vài năm trở lại đây, Lê Bống dần thay đổi hình ảnh, thử sức ở nhiều vai trò như MC, người mẫu và diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét cô đang xây dựng hình ảnh chỉn chu hơn so với thời điểm mới nổi trên mạng xã hội.

Tuy nhiên hồi tháng 5/2026 vừa qua, Lê Bống bất ngờ phủ sóng khắp các nền tảng MXH với nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến cho rằng hot girl sinh năm 1995 đang dần thay đổi theo hướng tích cực, không ít cư dân mạng lại đặt dấu hỏi về năng lực chuyên môn cũng như lý do cô có thể đảm nhận nhiều vai trò mới như vậy trên sóng truyền hình.

Không dừng lại ở đó, những clip thể hiện sở thích, năng khiếu của nữ TikToker như vẽ tranh, đọc sách đều bị netizen đưa ra bàn tán. Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cô nàng chỉ đang “làm màu”, không đem lại cảm giác tự nhiên. Với những tranh cãi này, Lê Bống không đưa ra bất cứ phản hồi nào mà chỉ im lặng một thời gian ngắn rồi nhanh chóng quay trở lại đăng clip trên MXH.