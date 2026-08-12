Căn nhà ở quê của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng vẫn được xem là một trong những thủ môn nổi tiếng hàng đầu của bóng đá Việt Nam, đặc biệt sau màn trình diễn tại U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc). Sau nhiều năm, anh không còn xuất hiện với tần suất dày đặc trên truyền thông như trước nhưng cuộc sống của nam cầu thủ vẫn nhận được sự quan tâm, từ sự nghiệp, gia đình đến những tài sản được gây dựng sau nhiều năm thi đấu.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng (Ảnh: FBNV)

Ở quê nhà Thanh Hóa, gia đình Bùi Tiến Dũng hiện vẫn gắn bó với 2 căn nhà nằm cạnh nhau: một căn nhà gạch 2 tầng và một căn nhà sàn theo văn hóa người Mường.

Ngôi nhà gạch 2 tầng là nơi bố mẹ Bùi Tiến Dũng sinh sống. Năm 2018, sau kỳ tích cùng U23 Việt Nam tại Thường Châu, hai anh em Bùi Tiến Dũng - Bùi Tiến Dụng đã dùng tiền tích cóp và tiền thưởng để sửa sang lại nhà cho bố mẹ.

Lần sửa sang này khiến căn nhà thay đổi khá nhiều so với diện mạo ban đầu. Phần khung, móng nhà và mái tôn phía trước sân được giữ lại, trong khi tường nhà được xây sửa chắc chắn và hoàn thiện khang trang hơn. Phía trước cũng có cổng mới, thiết kế có mái che, tạo cảm giác bề thế hơn cho toàn bộ căn nhà.

Không gian quanh nhà vẫn giữ được nét đặc trưng của một căn nhà ở quê với khoảng sân phía trước và khuôn viên tương đối rộng với hòn non bộ.

Các thành viên trong gia đình chụp ảnh phía trước nhà (Ảnh: FBNV)

Bên ngoài căn nhà gạch (Ảnh cắt từ clip/ YouTube Phạm Dũng)

Chiếc tủ đựng bằng khen và huy chương của anh em Tiến Dũng Tiến Dụng (Ảnh cắt từ clip/ YouTube Phạm Dũng)

Hòn non bộ trước sân nhà (Ảnh cắt từ clip/ YouTube Phạm Dũng)

Ngay bên cạnh nhà 2 tầng là nhà sàn mang đặc trưng kiến trúc của người Mường.

Theo thông tin Bùi Tiến Dũng từng chia sẻ, nhà sàn có 5 gian, ngang 9m, dài 20m, tổng diện tích khoảng 180m². Ngôi nhà sử dụng gỗ sến táu và vàng tâm, với phần sàn cao, hệ thống cột và mái mang đặc trưng của nhà sàn truyền thống.

Căn nhà vẫn giữ nhiều nét mộc mạc với mái lợp truyền thống, hệ thống cột gỗ và các vách gỗ. Đồ đạc bên trong không quá cầu kỳ mà chỉ có một chiếc tivi, tủ lạnh, bàn ghế cùng một số vật dụng sinh hoạt được bố trí dọc hai bên. Chính sự đơn giản này khiến nhà sàn có cảm giác rộng hơn và phù hợp cho những dịp gia đình tập trung đông người.

Bên ngoài căn nhà sàn (Ảnh: Internet)

Bên trong nhà sàn (Ảnh cắt từ clip/ Bùi Tiến Dũng)

Tháng 11/2023, Bùi Tiến Dũng từng đăng thông tin rao bán căn nhà sàn này. Thời điểm đó, thông tin căn nhà được chia sẻ khiến nhiều người chú ý bởi quy mô và chất liệu. Dù Bùi Tiến Dũng không công khai giá bán, những thông tin về diện tích, kết cấu và chất liệu của căn nhà khiến nhiều người cho rằng đây là một tài sản có giá trị không nhỏ.

Về sau, Bùi Tiến Dũng không cập nhật thêm chuyện bán căn nhà này. Trong clip Bùi Tiến Dũng chia sẻ khi về quê ăn Tết Nguyên đán 2026, căn nhà sàn vẫn xuất hiện trong khuôn viên mảnh đất của gia đình nên nhiều người cho rằng gia đình thủ môn đã quyết định giữ căn nhà.

Hiện tại, Bùi Tiến Dũng và gia đình nhỏ đang sống ở Đà Nẵng để thuận tiện cho việc thi đấu của thủ môn này. Vì vậy trong những dịp đặc biệt như lễ Tết, anh mới đưa gia đình nhỏ trở về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ môn chơi đá bóng cùng con trai và các cháu ở khoảng sân trước nhà (Ảnh cắt từ clip/ Bùi Tiến Dũng)

Bố mẹ Bùi Tiến Dũng vẫn làm nông nghiệp, chăn nuôi (Ảnh cắt từ clip/ Bùi Tiến Dũng)