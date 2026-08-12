Mỹ nhân mang gương mặt của Chi Pu và Tiểu Vy cộng lại: U40 trẻ như mới 20, hoàn hảo không vết xước

Ở tuổi 40, đã lập gia đình và có một cô con gái, Tú Vi vẫn khiến nhiều người bất ngờ mỗi khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, sắc sảo. Nữ diễn viên không phải cái tên phủ sóng dày đặc trên truyền thông trong những năm gần đây, nhưng mỗi lần tái xuất, cô vẫn dễ dàng gây chú ý nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà.

Đặc biệt, những hình ảnh mới của Tú Vi khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hai mỹ nhân nổi tiếng của Vbiz là Tiểu Vy và Chi Pu. Nếu nhìn riêng từng đường nét, cô có đôi mắt lớn, khuôn mặt nhỏ, trái xoan cùng khuôn miệng xinh xắn khá giống Tiểu Vy. Trong khi đó, khi Tú Vi để tóc ngắn, tổng thể gương mặt và thần thái lại có nét tương đồng rõ rệt với Chi Pu, nhất là kiểu tóc bob ôm mặt từng giúp nữ ca sĩ tạo nên một diện mạo rất riêng.

Ảnh: FBNVẢnh: FBNV

Điểm nổi bật nhất trên gương mặt Tú Vi là đôi mắt to, có chiều sâu, tạo cảm giác vừa trong trẻo vừa sắc sảo. Kết hợp với khuôn mặt nhỏ, đường hàm gọn và dáng mặt trái xoan, nữ diễn viên giữ được vẻ thanh thoát ngay cả khi không trang điểm quá cầu kỳ. Phần khuôn miệng cũng là một điểm cộng. Tú Vi sở hữu môi đầy vừa phải, đường viền môi rõ, khi cười tạo cảm giác trẻ trung và mềm mại. Chính tổng thể này khiến cô có một vài góc ảnh khá giống Tiểu Vy, đặc biệt ở kiểu make-up nhấn vào mắt và để tóc dài ôm mặt.

Thế nhưng, Tú Vi để tóc ngắn mới thực sự là lúc nét giống Chi Pu trở nên rõ nhất. Mái tóc ngắn giúp khuôn mặt nhỏ của cô được tôn lên, đồng thời làm nổi bật đôi mắt và đường viền hàm. Nếu Chi Pu từng nhiều lần gây sốt với những kiểu tóc ngắn mang vẻ hiện đại, cá tính thì Tú Vi cũng có khả năng “cân” kiểu tóc này theo hướng trẻ trung và sang hơn tuổi thật.

Ảnh: Tổng hợp

Tú Vi ở tuổi 40 vẫn giữ những đường nét mềm mại, nữ tính của một phụ nữ trưởng thành, nhưng thần thái và vóc dáng lại khiến nhiều người khó đoán tuổi. Bởi vậy, hình ảnh một bà mẹ một con xuất hiện với gương mặt trẻ măng càng khiến khán giả thích thú. Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của Tú Vi, cho rằng cô ngày càng đẹp, trẻ hơn tuổi và có nét sang rất riêng. Không ít ý kiến còn cho rằng với visual hiện tại, nữ diễn viên hoàn toàn có thể được chú ý nhiều hơn nếu xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh và các chương trình giải trí.