Sợ vợ làm hại mình, cụ ông 70 tuổi lắp 8 chiếc camera ở mọi góc trong nhà

Trong một chương trình hòa giải của Kênh Truyền hình Tổng hợp Phúc Kiến, câu chuyện về cặp vợ chồng tuổi đã già nhưng sống như đã ly hôn đang gây nên sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, ông Li và bà Chen (đều ngoài 70 tuổi) ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến kết hôn qua mai mối. Do không có nền tảng tình cảm, ngay sau ngày cưới, cặp đôi thống nhất độc lập về tài chính, tiền ai nấy tiêu.

Hai vợ chồng ông Li tham gia chương trình hòa giải sau nhiều năm mâu thuẫn trong hôn nhân - Ảnh: QQ

Ông Li cho biết khi cả hai đều có thu nhập, tự lo phần mình là sự công bằng. Trong khi đó, bà Chen cho rằng cách sống rạch ròi này làm mất đi sự gắn kết của một gia đình. "Sống hoàn toàn độc lập về kinh tế khiến tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của hôn nhân", bà Chen nói.

Đáng nói, khi còn trẻ, ông Li từng có thời gian dài làm việc trên tàu, vợ chồng thường xuyên xa cách. Sự thiếu hụt vai trò của người chồng trong gia đình cùng những tổn thương tình cảm kéo dài nhiều năm khiến sự bất mãn của bà Chen ngày càng tích tụ.

Ông Li thừa nhận bản thân không giỏi thể hiện tình cảm và từng thiếu sự quan tâm về mặt tinh thần, nhưng ông luôn dùng hành động để gánh vác trách nhiệm gia đình.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm sau lần bà Chen bị đột quỵ. Khi xuất viện, do sức khỏe yếu, bà phải kiêng khem nhiều. Ông Li đề nghị chia khẩu phần và nấu ăn riêng. Quyết định này khiến bà Chen cho biết khoảng cách hai người bị đẩy ra xa hơn.

Trong một lần cãi vã, bà Chen đập phá đồ đạc và viết nhiều dòng chữ nguyền rủa chồng.

Cụ ông 70 tuổi lắp 8 chiếc camera trong nhà để theo dõi vợ

Lo sợ vợ có thể làm hại mình, ông Li đã chi vài nghìn nhân dân tệ lắp 8 camera trong nhà. Các thiết bị được đặt ở nhiều vị trí để theo dõi mọi hoạt động của vợ, đồng thời giúp ông đề phòng khả năng bị vợ "đánh úp" bất cứ lúc nào.

Việc chồng lắp camera khiến bà Chen càng bất mãn. Sau nhiều năm ăn riêng, ngủ riêng, hai người tiếp tục sống trong sự nghi ngờ lẫn nhau. Dù trước đó, ông Li có công chăm lo vợ khi bà bị bệnh, gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân.

Căng thẳng leo thang khiến ông Li nhiều lần phải báo cảnh sát và nhờ tổ hòa giải địa phương can thiệp. Tại các buổi làm việc, chuyên gia hòa giải cho biết nguyên nhân mâu thuẫn là sự vắng bóng của người chồng trong thời gian dài khiến người vợ tổn thương.

Bà Chen thừa nhận một số hành động quá khích trước đó là không phù hợp nên sẽ cố gắng kiềm chế lại bản thân. Ông Li sau đó đồng ý cho vợ thêm cơ hội nhưng chưa tháo các camera. Ông cho biết muốn tiếp tục quan sát cách ứng xử của vợ trước khi quyết định có thay đổi cách sống hiện tại hay không.

Câu chuyện thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng việc tiền ai nấy tiêu không đáng nói nếu vợ chồng vẫn quan tâm và chia sẻ với nhau, trong khi ăn riêng, ngủ riêng suốt nhiều năm mới là điều khiến mối quan hệ ngày càng xa cách.

Nhiều người cũng bất ngờ trước việc ông Li lắp 8 camera để giám sát vợ, cho rằng khi vợ chồng phải đề phòng nhau ngay trong chính ngôi nhà của mình, mối quan hệ đã đi rất xa khỏi sự độc lập ban đầu.