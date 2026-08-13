Đúng hôm qua 12/8, vịnh biển đẹp nhất thế giới ở Việt Nam chứng kiến cảnh tượng lần đầu có trong lịch sử

Theo thông tin từ báo điện tử tỉnh Khánh Hòa, hôm qua (12/8), du thuyền Villa Vie Odyssey (quốc tịch Bahamas) đã chính thức neo đậu tại vịnh Nha Trang để đưa 300 du khách khám phá xứ trầm hương. Đây là lần đầu một du thuyền 5 sao neo qua đêm tại vịnh Nha Trang, không tính các chuyến tàu phải neo lại để tránh bão.

Du thuyền Villa Vie Odyssey neo đậu tại vịnh Nha Trang. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Khánh Hòa

Du thuyền mang quốc tịch Bahamas, hiện do Villa Vie Residences (Mỹ) vận hành. Đây là du thuyền đi vòng quanh thế giới và thường neo tại mỗi điểm đến từ 2-7 ngày. Trong hành trình này, tàu sẽ ghé thăm 425 cảng tại 147 quốc gia trên khắp các châu lục, với các điểm đến gồm châu Âu, Địa Trung Hải, châu Phi, vùng Caribbean, Nam Thái Bình Dương và châu Á. Tại Nha Trang, tàu dự kiến lưu lại từ ngày 12 đến 15/8.

Du thuyền Villa Vie Odyssey

Ngay sau khi cập vịnh, hành khách được trung chuyển vào Bến du thuyền quốc tế Ana Marina để làm thủ tục lên bờ và bắt đầu khám phá Nha Trang. Điểm đáng chú ý là du khách trên Villa Vie Odyssey không bị bó buộc vào một chương trình tham quan cố định mà có thể tự lựa chọn lịch trình theo sở thích.

Sau chuyến ghé thăm này, trong tháng 9 tới, tàu Villa Vie Odyssey sẽ tiếp tục đưa khách trở lại Nha Trang, neo đậu từ ngày 13 đến 16-9.

Theo báo điện tử tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, địa phương đã đón 34 chuyến tàu quốc tế với hơn 51.000 lượt khách. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ đón thêm 27 chuyến tàu du lịch biển.

Việc các tàu quốc tế liên tục lựa chọn lưu lại qua đêm tại Khánh Hòa được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho du lịch địa phương, khi du khách có nhiều thời gian hơn để sử dụng các dịch vụ trên bờ, từ lưu trú, ăn uống đến tham quan và mua sắm. Xa hơn, đây cũng được xem là một bước tiến hướng tới mô hình "home-porting", khi Khánh Hòa không chỉ là điểm dừng mà có thể trở thành nơi bắt đầu hoặc kết thúc hành trình của các tuyến du thuyền quốc tế.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, toàn tỉnh ước tính đón khoảng 11,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 66,1%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 60%, phản ánh xu hướng phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch trên địa bàn tỉnh. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 42.502 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.