"Ông hoàng nhạc Việt" một thời bán cà phê 50 nghìn/cốc, đắt khách đến mức liên tục mở cửa hàng

Đàm Vĩnh Hưng mới đây thông báo đang cần tuyển thêm nhiều nhân sự khi hai chi nhánh cà phê tại Gò Vấp và Đà Lạt chuẩn bị khai trương. Động thái cho thấy nam ca sĩ đang đẩy mạnh mô hình kinh doanh mới sau thời gian đầu nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Hưng đang cần tuyển thêm khá nhìu nhân viên cho các hạng mục vì chi nhánh Gò Vấp và Đà Lạt sẽ chuẩn bị khai trương". Nam ca sĩ cho biết nhu cầu nhân sự tăng lên khi kế hoạch mở rộng hệ thống được triển khai, đồng thời kêu gọi những người phù hợp tham gia vào các vị trí tại quán.

Đàm Vĩnh Hưng khá thành công dù mới mở quán cà phê chưa lâu

Thông tin này gây chú ý bởi chỉ trong vài tháng, Đàm Vĩnh Hưng đã liên tiếp phát triển thương hiệu cà phê của mình. Tháng 2/2026, anh mở cửa hàng đầu tiên tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Quán từng phải tạm đóng cửa 6 ngày để điều chỉnh quy trình, chuẩn bị nguyên liệu và bổ sung nhân sự vì lượng khách vượt dự kiến.

Đến giữa tháng 7, nam ca sĩ tiếp tục khai trương chi nhánh thứ hai trên đường Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Cửa hàng có hai tầng, thiết kế theo phong cách Indochine, sử dụng nhiều vật dụng gợi không khí Sài Gòn xưa.

Thực đơn quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng gồm cà phê, trà trái cây, nước ép và các món uống tuổi thơ với giá khoảng 50.000-75.000 đồng mỗi món. Kèm theo đó là một số loại bánh nhâm nhi như tart trứng, croissant kem lài lạnh, danish thịt và trứng muối.

Các quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng có không gian mang phong cách hoài cổ

Đàm Vĩnh Hưng từng được khán giả và truyền thông ưu ái gọi là "Ông hoàng nhạc Việt", danh xưng gắn liền với vị thế nổi bật của anh trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm. Với giọng hát đặc trưng, phong cách trình diễn giàu năng lượng cùng khả năng tạo dấu ấn qua nhiều ca khúc đình đám, nam ca sĩ từng là cái tên bảo chứng cho sức hút của nhiều chương trình âm nhạc.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Đàm Vĩnh Hưng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, thường xuyên tổ chức các liveshow quy mô lớn và xuất hiện dày đặc trên sân khấu, truyền hình. Bên cạnh ca hát, anh còn được biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ cá tính, thẳng thắn và luôn biết cách tạo sự chú ý trong đời sống showbiz.

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng hiện duy trì song song công việc nghệ thuật và kinh doanh. Anh cho biết bản thân không còn đặt nặng chuyện hơn thua, thay vào đó mong muốn có sức khỏe, bình yên, được làm nghề lâu dài và dành thời gian cho con trai Polo Huỳnh.



