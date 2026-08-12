Trưa ngày 12/8, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải thông tin về việc tuyển dụng thêm nhân sự cho quán cà phê do chính anh vận hành. Đáng chú ý, trong bài đăng, ông chủ quán cà phê Tiệm Cà Phê Cà Pháo cho biết việc tuyển thêm khoảng hơn 20 nhân sự vì chi nhánh Gò Vấp và Đà Lạt sẽ chuẩn bị khai trương trong thời gian tới. Anh không tiết lộ cụ thể về thời gian chính thức mở cửa 2 chi nhánh mới này.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dồn hêt tâm huyết để mở Tiệm Cà Phê Cà Pháo (Ảnh: Tiệm Cà Phê Cà Pháo)

Theo đó, vào hồi tháng 2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khai trương cơ sở đầu tiên của Tiệm Cà phê Cà Pháo tại khu Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM. Không gian của quán mang phong cách hoài cổ, từng món đồ trang trí đều là tâm huyết của anh. Chia sẻ trên Thanh niên, anh cho biết quán cà phê này không chỉ là nơi bán nước mà còn là cách để nam ca sĩ kể lại câu chuyện tuổi thơ và ký ức của một thời đã qua.

Không gian Tiệm Cà Phê Cà Pháo (Ảnh: Tiệm Cà Phê Cà Pháo)

Một góc không gian đầy hoài niệm tại Tiệm Cà Phê Cà Pháo (Ảnh: Tiệm Cà Phê Cà Pháo)

Với tâm huyết đó, ngay trong những ngày đầu mở bán, quán đã thu hút đông đảo khách ghé thăm, đặc biệt là người hâm mộ muốn trực tiếp gặp gỡ nam ca sĩ. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên có mặt tại đây để đón khách, ký tặng và đôi khi hát ngẫu hứng phục vụ khán giả.

Vì thế, quán đã rơi vào tình trạng quá tải trong những ngày đầu. Ngay sau đó, giọng ca Say tình phải thông báo về việc tạm ngừng hoạt động trong 6 ngày để sắp xếp lại các hạng mục của quán.

Sau khi chi nhánh đầu tiên vận hành ổn định, vào giữa tháng 7 vừa qua, anh tiếp tục khai trương thêm chi nhánh mới tại đường Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Nhiều thực khách tìm đến Tiệm Cà Phê Cà Pháo không chỉ để thưởng thức đồ uống mà còn để giao lưu cùng nam ca sĩ. Anh cũng sắp xếp các suất hát cố định trong tuần ở quán cà phê của mình để khán giả có thể đến tham dự.

Tâm huyết với quán cà phê của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn tự tay cùng nhân viên để trang trí lại không gian quán vào một số dịp đặc biệt. Mới đây nhất, anh đã ‘thay áo’ mới cho quán cà phê của mình theo đúng không khí của dịp Trung thu sắp đến gần.

Không gian Tiệm Cà Phê Cà Pháo được trang trí bởi những chiếc đèn lồng Trung Thu (Ảnh: Tiệm Cà Phê Cà Pháo)

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, 55 tuổi, quê Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM . Từ đầu những năm 2000, ca sĩ hoạt động liên tục với nhiều dòng nhạc như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ.

Anh phát hành các album như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột nhưng giữ kín thông tin về mẹ của bé. Cuối tháng 12/2025, anh bán căn biệt thự gắn bó 17 năm để xây nhà mới gần trường học, thuận tiện đưa đón con.