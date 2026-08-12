Mảnh đất của Hoài Linh khiến Chế Linh choáng ngợp: "Sống ở đây, cuộc đời tôi sẽ kéo dài đến 160 tuổi"

Vừa qua, danh ca Chế Linh tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc ông tới thăm vườn trái cây rộng cả chục ngàn mét vuông tại Dầu Giây (Đồng Nai) của NSƯT Hoài Linh.

Chế Linh ngồi ăn sầu riêng

Được biết, Hoài Linh sở hữu cả một khu đất rộng lớn lên đến cả héc ta tại Dầu Giây chỉ để trồng các loại trái ây ăn quả. Nam nghệ sĩ thi thoảng về đây để nghỉ dưỡng.

Biết Chế Linh tới, Hoài Linh cũng từ TP.HCM về Dầu Giây để đích thân dẫn đàn anh đi tham quan vườn. Nam danh hài trồng rất nhiều sầu riêng tại vườn trái cây này, ngoài ra còn có măng cụt, mận và nhiều loại quả khác. Cây nào cũng cao lớn, lâu năm và sai trĩu quả, ra nhiều trái ngọt.

Chế Linh thốt lên: "Tôi không thể tin Hoài Linh lại có cả một khu vườn bạt ngàn đất đai, quá trời giá trị thế này. Ở đây thì Hoài Linh không muốn về Sài Gòn là đúng rồi, mát mẻ quá, dễ chịu quá, khỏi tụng kinh cũng tu được vì quá vắng vẻ, yên tĩnh, bình yên.

Sống ở đây sướng quá, Hoài Linh cần gì đi hát nữa, cứ ở đây mà ăn sầu riêng. Tới đây tôi mới thấy Hoài Linh biết cách sống, chọn nơi để sống, quá giá trị. Sống ở đây thì cuộc đời của tôi sẽ kéo dài đến 160 tuổi.

Vườn có nhiều cây quý quá, có cả lan rừng, mít tố nữ, mãng cầu. Trái cây không ai hái nên cứ rớt liên tục, mà cũng không ai thèm nhặt, thật phí quá. Quá trời sầu riêng rụng dưới gốc.

Hoài Linh nuôi nhiều chó lắm. Chó ở đây cũng sướng vì toàn ăn sầu riêng. Những trái sầu riêng rớt xuống mà người không nhặt thì chó sẽ tự động tới ăn".

Sau một hồi đi lượm sầu riêng, Chế Linh được đàn em bổ từng quả cho ăn. Ông tấm tắc khen: "Trời ơi, ngon quá! Sầu riêng ngoài chợ còn sợ bị xịt thuốc chứ sầu riêng ở đây toàn tự nhiên, chín cây, không thuốc thang gì. Tôi không dám chấm điểm vì quá ngon. Đi thăm vườn mà được ngồi ăn sầu riêng tại chỗ luôn, ăn bao nhiêu cũng được.

Trong vườn này có nhiều loại cây ăn trái, riêng sầu riêng cũng có tới 11 loại, Hoài Linh nói tôi mới biết. Tôi mới ăn được 3 loại ở đây mà loại sầu riêng nào cũng ngon".