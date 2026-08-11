Tình hình hiện tại của nghệ sĩ Hoài Linh

Hoài Linh là cái tên gắn liền với thời kỳ hoàng kim của sân khấu hài miền Nam. Từ những tiểu phẩm quen thuộc đến các chương trình truyền hình dịp Tết, nam nghệ sĩ từng phủ sóng dày đặc và sở hữu lượng khán giả đông đảo. Không chỉ thành công với vai trò diễn viên hài, Hoài Linh còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như MC, giám khảo gameshow và diễn viên điện ảnh. Nam nghệ sĩ cũng từng dìu dắt, hỗ trợ nhiều đàn em trong nghề, trong đó có Trường Giang, Trấn Thành, Nam Thư hay em trai Dương Triệu Vũ.

Có thể nói, trong nhiều năm, Hoài Linh là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Việt. Chỉ cần nam nghệ sĩ xuất hiện, một chương trình hay dự án cũng dễ dàng nhận được sự chú ý từ công chúng. Năm 2021, Hoài Linh vướng ồn ào liên quan đến việc kêu gọi và giải ngân tiền từ thiện. Vụ việc khiến nam nghệ sĩ trở thành tâm điểm tranh luận trong thời gian dài.

Sau đó, Hoài Linh gần như hạn chế xuất hiện trong các chương trình giải trí lớn. Nhiều dự án có sự góp mặt của nam nghệ sĩ cũng không còn được triển khai như trước, trong khi bản thân anh lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư. Từ một nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, sân khấu và các sự kiện, Hoài Linh dần rút khỏi ánh đèn. Những lần hiếm hoi nam nghệ sĩ xuất hiện thường là tham gia một vở diễn, góp mặt trong dự án của đồng nghiệp hoặc đến ủng hộ đàn em thân thiết.

Nghệ sĩ Hoài Linh là "cây đa cây đề" của showbiz Việt

Bên cạnh những biến cố trong sự nghiệp, sức khỏe của Hoài Linh cũng từng được công chúng quan tâm. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ về quá trình điều trị bệnh và tình trạng mất ngủ kéo dài. Trong một lần hiếm hoi nói về cuộc sống hiện tại, Hoài Linh từng có cách chia sẻ khá bình thản. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân không còn đặt nặng chuyện phải chạy show liên tục, mà muốn làm những điều mình yêu thích.

Anh từng tâm sự rằng ở tuổi lớn hơn, điều mình cần không phải là sự nổi tiếng mà là niềm vui khi được làm nghề, được gặp gỡ anh em nghệ sĩ. Những buổi diễn dù không mang lại quá nhiều thu nhập nhưng vẫn khiến nam nghệ sĩ cảm thấy vui vì có cơ hội được đứng trên sân khấu và trò chuyện cùng đồng nghiệp.

Sóng gió kêu gọi từ thiện khiến sự nghiệp Hoài Linh bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Dù không còn hoạt động với tần suất dày đặc, Hoài Linh chưa hoàn toàn rời khỏi nghệ thuật. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ vẫn tham gia một số vở diễn, xuất hiện tại các sự kiện để ủng hộ đàn em và đặc biệt tiếp tục đóng phim. Sự trở lại của Hoài Linh trên màn ảnh nhận được sự chú ý bởi đây là một trong những lĩnh vực từng giúp anh duy trì sức hút mạnh mẽ với khán giả. Nam nghệ sĩ không còn xuất hiện dày đặc hay nhận quá nhiều dự án cùng lúc, thay vào đó chỉ tham gia những công việc khiến bản thân cảm thấy phù hợp và còn niềm vui.

Những hình ảnh đời thường của nam nghệ sĩ hiện cũng khá hiếm. Phần lớn khoảnh khắc mới của Hoài Linh được em trai Dương Triệu Vũ hoặc những người thân thiết chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoài Linh vui vẻ sang Mỹ dự đám cưới người thân

Gần đây, một số hình ảnh Hoài Linh có diện mạo gầy gò, làn da đen hơn trước được lan truyền trên mạng xã hội. Không ít khán giả lo lắng, thậm chí xuất hiện thông tin cho rằng nam nghệ sĩ đang mắc bệnh nặng. Trước những thông tin này, Dương Triệu Vũ đã lên tiếng làm rõ tình hình của anh trai. Nam ca sĩ kể bản thân "sốc ngang" khi một khán giả ở Mỹ hỏi về thông tin Hoài Linh đang bệnh nặng. Dương Triệu Vũ khẳng định đây là thông tin sai sự thật và cho biết anh trai hiện vẫn khỏe mạnh.

Theo Dương Triệu Vũ, diện mạo đen hơn của Hoài Linh xuất phát từ việc nam nghệ sĩ đang tham gia một dự án mới và phải làm việc ngoài trời trong điều kiện nắng gió. Em trai Hoài Linh hài hước viết rằng anh trai "vẫn khỏe re như bò kéo xe, ăn ngon, ngủ kỹ, cười giòn tan mỗi ngày". Dương Triệu Vũ còn ví làn da hiện tại của Hoài Linh giống như "bánh tráng nướng cháy cạnh", nhưng nhấn mạnh đây là "đen khỏe, đen nghệ thuật" chứ không phải do bệnh. Nam ca sĩ cũng mong khán giả không tiếp tục chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng vì điều này có thể khiến người thân và những khán giả lớn tuổi từng yêu mến Hoài Linh lo lắng.

Sau nhiều năm đứng ở vị trí trung tâm của showbiz Việt, Hoài Linh hiện tại gần như không còn xuất hiện với hình ảnh một ngôi sao luôn tất bật chạy show. Nam nghệ sĩ sống kín tiếng hơn, hạn chế chia sẻ đời tư và chỉ xuất hiện khi có công việc phù hợp. Dẫu vậy, việc vẫn đều đặn đi diễn và đóng phim cho thấy Hoài Linh chưa có ý định từ bỏ nghệ thuật.

Người nhà cho biết sức khoẻ Hoài Linh vẫn ổn định

Gần đây, nam nghệ sĩ trở lại phục vụ khán giả ở những chương trình, sự kiện địa phương

Ảnh: FBNV