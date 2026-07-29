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NS Hoài Linh đã trở về Việt Nam

| | Lifestyle

Sau biến cố liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021, NS Hoài Linh dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn.

Đầu tháng 7 vừa qua, NS Hoài Linh lên đường sang Mỹ để tham dự đám cưới của một người thân trong gia đình. Sau khi hoàn thành chuyến đi, nghệ sĩ đã trở về Việt Nam, tham gia một số hoạt động. Mới đây, khoảnh khắc NS Hoài Linh bất ngờ xuất hiện tại khu chợ dân sinh trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhận được sự quan tâm.

Trong đoạn clip được chia sẻ, NS Hoài Linh gây chú ý với hình ảnh đời thường khi diện trang phục giản dị gồm áo thun, quần short cùng tông màu nổi bật, đi dép lê, đội mũ và mang balo. Khi được người dân nhận ra, nghệ sĩ vui vẻ nở nụ cười, thân thiện trò chuyện và thoải mái giao lưu.

Ở tuổi U60, NS Hoài Linh hiện có cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng hơn so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Dù vậy, những hình ảnh đời thường của nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

NS Hoài Linh mặc trang phục đơn giản xuất hiện tại một chợ dân sinh ở Lý Sơn. Ảnh: MXH

Đầu tháng 7 vừa qua, NS Hoài Linh sang Mỹ để tham dự đám cưới của một người thân trong gia đình.

Sau biến cố liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021, NS Hoài Linh dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Nghệ sĩ gần như không còn cập nhật mạng xã hội hay chia sẻ về đời sống cá nhân như trước. Thay vào đó, những lần xuất hiện của anh chủ yếu thông qua hình ảnh do đồng nghiệp, bạn bè hoặc người hâm mộ ghi lại trong các sự kiện, buổi gặp gỡ hay những khoảnh khắc đời thường.

Dù hạn chế xuất hiện trước truyền thông, NS Hoài Linh vẫn âm thầm theo đuổi nghệ thuật. Nghệ sĩ chọn lọc các dự án phù hợp và gần đây đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng khi góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh. Mỗi lần tái xuất, anh đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Sau biến cố liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021, NS Hoài Linh dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Ảnh: Tổng hợp

NS Hoài Linh sinh năm 1969, từng là một trong những nghệ sĩ hài có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Việt. Với lối diễn xuất duyên dáng, mộc mạc và khả năng hóa thân đa dạng, nghệ sĩ ghi dấu ấn qua hàng loạt tiểu phẩm hài, vở kịch, phim điện ảnh và truyền hình, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, NS Hoài Linh còn nhiều lần đảm nhận vai trò giám khảo ở các chương trình truyền hình, góp phần phát hiện và dìu dắt nhiều gương mặt trẻ của showbiz Việt.

NS Hoài Linh từng là một trong những nghệ sĩ hài có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Việt. Ảnh: Tổng hợp

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
NS Hoài Linh

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