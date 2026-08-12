Đoạn clip cô gái xuất hiện trong nhà Binz

Giữa lúc chuyện tình cảm với Châu Bùi liên tục vướng những đồn đoán trái chiều, Binz mới đây lại có động thái khiến mạng xã hội chú ý. Nam rapper đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc ngồi đàn hát tại nhà. Đáng nói, dù người xuất hiện cùng Binz không để lộ diện mạo, giọng nói của cô gái trong clip nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Cụ thể, trong đoạn video, Binz ngồi trước đàn piano và được quay khá cận. Khung hình chủ yếu tập trung vào cây đàn cùng đôi tay chơi piano của nam rapper. Trước khi bắt đầu hát, Binz gọi "ai đó" trong nhà là em rồi hỏi một câu như để xin ý kiến. Đáp lại, một giọng nữ vang lên với câu trả lời "dạ" xong rồi "vâng".

Sau khi Binz hoàn thành phần hát, cô gái tiếp tục cất giọng như một lời khen dành cho nam rapper. Toàn bộ tương tác chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cách xưng hô và giọng nói của người giấu mặt nhanh chóng được cư dân mạng chú ý.

Binz vừa đàn hát vừa trò chuyện với "ai đó"

Dù cô gái không hề lộ mặt, một bộ phận cư dân mạng vẫn nhanh chóng gọi tên bạn gái Binz. Nhiều netizen cho rằng giọng nữ xuất hiện trong video có những nét tương đồng với giọng nói quen thuộc của Châu Bùi. Cộng với cách xưng hô ngọt ngào của Binz thì đáp án càng thêm chắc nịch.

Dưới bài đăng, nhiều fan của cặp đôi liên tục bình luận thích thú vì sau cùng, họ cũng đã có cho mình lời giải sau loạt nghi vấn Binz và Châu Bùi trục trặc. Dân tình bày tỏ: "Ôi yên tâm rồi", "Binz cuối cùng cũng lên tiếng", "Cô gái giấu mặt nhưng ai cũng biết tên", "Binz và Châu Bùi vẫn hạnh phúc",...

Động thái ngầm đáp trả cho loạt nghi vấn chia tay của Binz khiến dân tình rôm rả theo

Tình hình Binz và Châu Bùi gần đây

Thời gian qua, nhiều fan không khỏi bối rối trước loạt động thái của Binz và Châu Bùi. Theo đó, cư dân mạng đặt nhiều câu hỏi về việc Châu Bùi nhiều lần xuất hiện trong những chuyến đi riêng, vắng mặt tại fan meeting của SpaceSpeakers, chuyển sang không gian sống mới và hạn chế nhắc đến Binz trên mạng xã hội. Trong khi đó, Binz dường như tập trung nhiều hơn cho công việc. Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, nam rapper trở lại với lịch trình quảng bá album mới.

Khi những suy đoán ngày càng rầm rộ, cả hai không có dấu hiệu lên tiếng đính chính. Thay vào đó là hoàn toàn tập trung cho công việc cá nhân. Lần gần nhất, cả hai được bắt gặp lộ diện nhưng chỉ xuất hiện đơn lẻ. Trong khi Châu Bùi dành thời gian để làm việc và chăm chút cho căn nhà mới, thì Binz thường xuyên xuất hiện một mình ở căn nhà tích hợp quán cà phê - nơi mà nam rapper sinh sống trước khi dọn qua ở chung với bạn gái. Dù cả hai đều lộ diện trong cùng khoảng thời gian, họ không xuất hiện cùng nhau mà mỗi người đều bận rộn với nhịp sống riêng. Từ đó làm netizen càng thêm lo lắng cho tình hình cặp đôi.

Bắt gặp Binz và Châu Bùi giữa lúc rộ tin chia tay (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Tuy nhiên, đến lúc này, các fan của cặp đôi đã phần nào cảm thấy an tâm. Trước đoạn video quay tại nhà riêng, Binz cũng có động thái ngầm thể hiện cả hai vẫn ổn. Cụ thể, trong một video mở hộp sản phẩm được đăng tải trên fanpage, khi đọc phần credit trên album, Binz bất ngờ dừng lại ở tên Châu Bùi và nhắc đến cô: "Cảm ơn Châu vì em đã luôn bên cạnh".

Bên cạnh đó, cách đây không lâu, dưới bài đăng Châu Bùi chia sẻ về không gian sống mới, Tiến Luật để lại bình luận: "Ủa gì kỳ vậy? Bữa anh hỏi cần chén đũa không? Thì ai kia nói em mua hai cái chén hai đôi đũa đủ rồi mà". Châu Bùi đáp lại: "Lúc đó tính sống tối giản mà anh. Giờ thấy hơi tối giản quá rồi". Những chia sẻ này phần nào cho thấy trong lúc sắp xếp lại nhà mới, Châu Bùi và Binz luôn nghĩ về nhau.

Sau thời gian dài, nghi vấn tình cảm của Binz và Châu Bùi đã có lời giải

Ảnh: FBNV