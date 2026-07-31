Binz nhắc đến Châu Bùi giữa tin đồn chia tay

Sau thời gian vướng nghi vấn "đường ai nấy đi", Binz vừa có động thái mới khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý. Trên fanpage chính thức, Binz đăng tải video mở hộp album mới và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh quá trình thực hiện sản phẩm. Đáng chú ý, khi đọc phần credit được in trên bìa album, nam rapper bất ngờ dừng lại ở tên Châu Bùi và nói: "Cảm ơn Châu vì em đã luôn bên cạnh".

VKhoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dù không đá động đến tin đồn tình cảm nhưng thái độ tự nhiên, thoải mái khi công khai nhắc đến Châu Bùi của Binz khiến người hâm mộ cặp đôi phần nào yên tâm.

Binz tự nhiên nhắc đến Châu Bùi (Clip: FBNV)

Động thái của Binz càng khiến cư dân mạng chú ý bởi trước đó không lâu, Châu Bùi cũng gây bàn tán khi có phản hồi dưới phần bình luận của Tiến Luật. Cụ thể, dưới bài đăng khoe không gian sống mới của Châu Bùi, Tiến Luật để lại bình luận: "Ủa gì kỳ vậy? Bữa anh hỏi cần chén đũa không? Thì ai kia nói em mua hai cái chén hai đôi đũa đủ rồi mà". Đáp lại đàn anh, Châu Bùi viết: "Lúc đó tính sống tối giản mà anh. Giờ thấy hơi tối giản quá rồi". Dù cả hai không nhắc trực tiếp đến Binz, nhiều người cho rằng cách xưng hô "ai kia" được Tiến Luật sử dụng là lời nhắc khéo đến nam rapper, qua đó gián tiếp hé lộ tình trạng hiện tại của cặp đôi.

Ở một động thái khác, trong clip Châu Bùi mở màn series house tour bằng căn phòng thay đồ, trước câu hỏi vui của một cư dân mạng rằng "còn chỗ cho đồ nam không?", Châu Bùi dí dỏm trả lời: "3 cái quần đùi là kịch kim ạ". Những phản ứng của Châu Bùi phần nào là câu trả lời cho những nghi vấn rạn nứt suốt thời gian qua.

Bình luận hé lộ việc "ai kia" cũng tất bật không kém khi Châu Bùi dọn nhà

Châu Bùi hài hước trước lời nhắc khéo giữ chỗ treo đồ Binz ở trong nhà mới

Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước nghi vấn Binz và Châu Bùi gặp trục trặc tình cảm sau nhiều năm gắn bó. Từ việc Châu Bùi không xuất hiện tại fan meeting của SpaceSpeakers, hay đi du lịch một mình cho đến việc Châu Bùi quyết định dọn ra khỏi tổ ấm chung sống với Binz.

Khi những bàn tán xoay quanh việc tách nhau khỏi không gian chung, Châu Bùi lên tiếng: "Năm ngoái Châu xây lại, sửa phòng ngủ thành studio làm nhạc, ngoài phòng khách thì lắp gương siêu lớn để tập nhảy. Mình đã tính để nơi đây làm việc thôi, tối sẽ về chỗ khác ở. Nhưng rồi vì có nhiều điều mình thích, mình tò mò, muốn học, mình đã đặt để thuận tiện từng thứ mình cần trong không gian này nên kết quả là mình ăn ngủ tại studio luôn. Giờ mình cảm thấy đã đến lúc cần chỗ làm, chỗ ở tách rời để không bị cuốn theo công việc. Sẽ cố gắng hạn chế ngủ lại tại studio mà về nhà".

Việc Châu Bùi quyết định dọn nhà giữa nghi vấn trục trặc khiến dân tình không khỏi bàn tán

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Binz cho biết lý do anh phải đợi một thời gian mới thoải mái chia sẻ mối quan hệ trước công chúng là muốn chuyện tình này chắc chắn hơn. Khi đã xác định Châu Bùi sẽ là người gắn bó, đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới thì nam rapper quyết định chia sẻ mối quan hệ này đến nhiều người hơn. Chính tình yêu, sự ân cần và nhẹ nhàng của Châu Bùi đã khiến Binz bỏ qua những suy nghĩ sợ hôn nhân và bắt đầu nghiêm túc hơn để hướng đến việc xây dựng một gia đình. Châu Bùi cũng là người có ảnh hưởng không nhỏ trong sự chuyển biến của Binz từ một chàng trai lạnh lùng, ngông cuồng thành một người đàn ông ấm áp và chân thành hơn.

Về phía Châu Bùi, trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2024 cô chia sẻ: "Châu với anh Binz thì anh luôn nói với Châu là em giỏi, em phải cố lên; và Châu cũng luôn nói rằng những gì anh Binz làm quá hay, quá tuyệt. Châu luôn muốn mọi người xem trọng những gì Châu làm ra, và anh Binz luôn làm vậy với Châu, Châu cũng làm vậy với anh. Cả hai cũng trân trọng những gì người này làm vì người kia, và không coi đó là điều đương nhiên. Châu và anh Binz chỉ có giành nhau ai tắm chó thôi.

Trước đó Châu có nói với anh là đôi khi không muốn mình bị chiều quá thành hư, thành dựa dẫm vào người khác, nên Châu cũng muốn mình độc lập. Nếu anh liên tục tắm chó rồi thì Châu sẽ giành làm lần tiếp theo. Châu cũng hay lo và nói anh Binz là dạo này Châu quá bận nên không nấu cơm cho anh được. Anh Binz cũng rất chia sẻ là với một người đi làm nhiều như Châu anh hoàn toàn ok với việc đó và vui vẻ gọi đồ ăn về, chỉ có Châu hay tự trách bản thân là không nấu ăn nhiều được như ngày đầu mới quen nhau thôi. Tất cả sự ủng hộ và nhường nhịn đều xuất phát từ tấm lòng của hai người dành cho nhau".

Binz và Châu Bùi đến nay đã có 6 năm đồng hành

Ảnh: FBNV