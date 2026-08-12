Thêm 1 đại diện Việt Nam đi thi Quốc tế, quyết tâm cạnh tranh ngôi vị cao nhất

Mới đây, thông tin Nguyễn Vũ Linh trở thành đại diện Việt Nam tại Mister International 2026 nhận được sự quan tâm. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 12/9 đến 26/9 tại Bangkok và Phuket, Thái Lan.

Đây không phải lần đầu Vũ Linh bước ra một đấu trường nhan sắc quốc tế. Trước Mister International 2026, nam người mẫu đã sở hữu hai danh hiệu Á vương, gồm Á vương 4 Mister Grand International 2022 và Á vương 4 Manhunt International 2025.

Chính kinh nghiệm này cũng khiến lần trở lại của Vũ Linh trở nên đáng chú ý. Thay vì đặt mục tiêu lọt top hay giành thêm một danh hiệu Á vương, đại diện Việt Nam cho biết anh muốn cạnh tranh cho vị trí cao nhất.

Hai lần giành Á vương, vẫn trở lại đấu trường quốc tế

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM và từng làm tiếp viên hàng không. Trước khi liên tục xuất hiện tại các cuộc thi dành cho nam giới, anh đã có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Năm 2018, Vũ Linh tham dự Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Á quân. Đến năm 2022, anh đạt danh hiệu Á vương 4 Mister Grand International. Ba năm sau, Vũ Linh tiếp tục có mặt tại Manhunt International 2025 và một lần nữa giành vị trí Á vương 4.

Việc một gương mặt đã có nhiều kinh nghiệm tiếp tục tham dự thêm một cuộc thi quốc tế cũng tạo nên những ý kiến khác nhau. Bên cạnh những đánh giá tích cực về sự bền bỉ, có ý kiến cho rằng Vũ Linh đã quá quen thuộc với các sân chơi dành cho nam nên việc tạo ra bất ngờ sẽ không đơn giản.

Vũ Linh cho rằng điều quan trọng không nằm ở số lần một thí sinh xuất hiện mà là mỗi lần trở lại có thể đem đến điều gì khác biệt.

Theo nam người mẫu, Mister International 2026 không phải sự lặp lại của những hành trình trước. Anh cùng ê-kíp đang thay đổi từ hình ảnh, phong thái, cách chuẩn bị cho tới chiến lược thi đấu.

“Lần này Linh không muốn dựa vào những gì mình đã có. Linh muốn tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới”, Vũ Linh chia sẻ.

Không đến cuộc thi với tâm thế của một Á vương

Một trong những lợi thế lớn nhất của Vũ Linh trước Mister International 2026 được đánh giá là kinh nghiệm thi đấu.

Sau nhiều lần làm việc với các ê-kíp quốc tế, giao tiếp với thí sinh từ nhiều quốc gia và trải qua áp lực của những cuộc thi kéo dài, Vũ Linh cho biết bản thân không còn quá bỡ ngỡ trước những tình huống phát sinh trên sân khấu.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cũng giúp anh nhận ra những điểm cần tiếp tục cải thiện. Đại diện Việt Nam tập trung vào khả năng duy trì sự ổn định, kiểm soát áp lực, cách kể câu chuyện cá nhân và bản lĩnh tại những thời điểm mang tính quyết định.

Theo Vũ Linh, khoảng cách giữa một danh hiệu và vị trí cao nhất tại một sân chơi quốc tế đôi khi không chỉ nằm ở ngoại hình hay kinh nghiệm, mà còn ở khả năng giữ phong độ đúng vào thời điểm quan trọng.

Vì vậy, anh khẳng định mình đến Mister International 2026 không phải với tâm thế của một người từng là Á vương mà là một thí sinh muốn chinh phục ngôi vương.

Đồng hành trong quá trình chuẩn bị của Vũ Linh còn có Mạnh Lân - Á vương 1 Mister International 2024. Mạnh Lân chia sẻ những kinh nghiệm bản thân từng trải qua tại cuộc thi để hỗ trợ đại diện Việt Nam trước ngày lên đường.

Ông Đỗ Kim Khánh, Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam, cũng đánh giá kinh nghiệm quốc tế là một trong những ưu thế đáng kể của Vũ Linh và kỳ vọng đại diện năm nay có thể tạo bước tiến mới cho Việt Nam.

Việt Nam từng có Nam vương Mister International

Việt Nam không phải cái tên xa lạ tại Mister International.

Năm 2018, Trịnh Bảo từng giành ngôi Nam vương. Đến năm 2024, Mạnh Lân đạt danh hiệu Á vương 1, trong khi Đoàn Công Vinh lọt Top 10 ở mùa giải 2025.

Sau chức vô địch năm 2018, các đại diện Việt Nam tiếp tục có thành tích tại cuộc thi nhưng chưa tái lập được vị trí cao nhất. Vì vậy, sự xuất hiện của Vũ Linh trong mùa giải 2026 được ê-kíp đặt nhiều kỳ vọng.

Bản thân Vũ Linh cũng không giấu mục tiêu này. Sau hai lần dừng ở danh hiệu Á vương quốc tế, anh xem cuộc thi sắp tới như cơ hội thử thách giới hạn của chính mình.

Nam người mẫu cho biết những danh hiệu trước đây đã mang lại nhiều cơ hội trong công việc, giúp anh mở rộng các mối quan hệ và tự tin bước ra khỏi vùng an toàn. Tuy nhiên, anh không muốn bản thân chỉ được nhớ đến bởi những chiếc sash hay danh hiệu đã có.

Với Mister International 2026, mục tiêu mà Vũ Linh đặt ra vì thế khá rõ ràng: cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất. Kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng đại diện Việt Nam cho biết anh muốn bước vào cuộc thi với sự chuẩn bị tốt nhất và thực sự chiến đấu cho mục tiêu đã đặt ra.



