Chú rể của Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tình tứ trong đám cưới đẹp như cổ tích

Phương Mỹ Chi vừa chính thức ra mắt MV Thiên Đường Với Người Thương sau gần 3 năm kể từ Vũ Trụ Cò Bay. Sản phẩm nhanh chóng được chú ý nhờ câu chuyện tình yêu kéo dài qua nhiều năm, loạt khung hình giàu chất điện ảnh và đặc biệt là màn kết hợp của Phương Mỹ Chi cùng Bảo Định trong vai một cặp đôi “thanh mai trúc mã”.

MV Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi

Thiên Đường Với Người Thương tiếp tục được nhào nặn với chất liệu dân gian pha hơi thở hiện đại, kết hợp cùng giọng hát trong trẻo, ngọt ngào vốn là thương hiệu của Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, phần hình ảnh mới là điểm được đầu tư mạnh tay hơn cả. MV đưa khán giả vào một không gian Khmer Nam Bộ rực rỡ, nơi những bộ trang phục truyền thống, điệu múa, nghi lễ cưới hỏi, chùa Khmer và những cánh đồng thốt nốt lần lượt xuất hiện. Các khung hình được chăm chút với màu sắc, ánh sáng và bối cảnh giàu tính điện ảnh, tạo cảm giác như một câu chuyện cổ tích miền Tây.

MV Thiên Đường Với Người Thương mở ra không gian Khmer Nam Bộ rực rỡ tạo cảm giác như một câu chuyện cổ tích miền Tây

Trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vào vai Chi và Định, hai người lớn lên bên nhau trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ những ngày còn nhỏ, mối quan hệ giữa họ được xây dựng qua những khoảnh khắc rất đời thường. Hai người cùng lớn lên, cùng xuất hiện trong những sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng, để tình bạn tuổi thơ dần chuyển thành những rung động đầu đời. Khi lớn lên, cả hai tiếp tục đồng hành, cùng xuất hiện trong những khoảnh khắc tình cảm và tiến đến ngày cưới.

Trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vào vai Chi và Định, hai người lớn lên bên nhau trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ

Một trong những phân cảnh nổi bật của MV là đám cưới của Chi và Định. Phương Mỹ Chi xuất hiện trong trang phục cô dâu, sánh đôi cùng Bảo Định giữa không gian lễ hội Khmer Nam Bộ rực rỡ. Những bộ trang phục truyền thống, màu sắc bắt mắt, nghi thức cưới hỏi cùng khung cảnh đông vui khiến cả phân cảnh mang vẻ đẹp như một bức tranh.

Cảnh đám cưới đẹp như truyện cổ tích của Chi và Định

Chi và Định cùng hòa vào điệu múa, nhận những lời chúc từ người thân, bạn bè rồi ôm nhau giữa không khí náo nhiệt của tiệc cưới. Bên cạnh những hình ảnh chung, cả hai còn có nhiều khoảnh khắc tương tác gần gũi, từ ánh mắt, nụ cười đến những cử chỉ dành cho nhau trong ngày đặc biệt.

Dân mạng đang truy lùng danh tính chú rể của Phương Mỹ Chi

Ngay sau khi MV lên sóng, loạt cảnh tương tác tình cảm giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định nhanh chóng được khán giả chia sẻ, bàn luận trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc cả hai xuất hiện cùng nhau, từ ánh mắt, cử chỉ đến cảnh đám cưới, trở thành một trong những chi tiết được chú ý của sản phẩm.

Ngay sau khi MV lên sóng, loạt cảnh tương tác tình cảm giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định nhanh chóng được chú ý

Phản ứng của khán giả chủ yếu tập trung vào chemistry tự nhiên, ngọt ngào giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định. Nhiều người dành lời khen cho Bảo Định vì cách thể hiện tình cảm khá tự nhiên, từ ánh mắt, biểu cảm đến những cử chỉ rất nhỏ dành cho bạn diễn. Vẻ bẽn lẽn của cả hai trong những phân đoạn chung cũng khiến khán giả thích thú. Không ít bình luận cho rằng Phương Mỹ Chi và Bảo Định trông đẹp đôi, hợp với màu sắc nhẹ nhàng, ngọt ngào của MV.

Nhiều bình luận của khán giả khen ngợi chemistry tự nhiên của Phương Mỹ Chi và Bảo Định:

- Bảo Định diễn tình quá trời, xem mà thấy dễ thương xỉu.

- Chọn nam chính quá hợp, MV nhẹ nhàng, ngọt ngào gì đâu.

- Tự nhiên thấy hai người đẹp đôi quá, nhìn bẽn lẽn mà đáng yêu.

- Đoạn kéo cái bát lại tình thật sự, nhìn y như hai người đang yêu chứ không phải diễn.

- Bảo Định diễn mấy cảnh tình cảm tự nhiên ghê, xem mà rung rinh luôn.

- Hai người đứng cạnh nhau đã thấy hợp rồi, chemistry dễ thương quá

- MV đẹp, chuyện tình cũng ngọt, đặc biệt là hai người diễn với nhau rất hợp.

Chính những khoảnh khắc tình cảm của Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong MV nhanh chóng khiến khán giả tò mò về nam diễn viên. Ngay sau khi sản phẩm lên sóng, nhiều người bắt đầu tìm kiếm thông tin để xem “chú rể” của Phương Mỹ Chi là ai.

Bảo Định tên đầy đủ là Đào Duy Bảo Định là một diễn viên khá mới mẻ của điện ảnh Việt

Bảo Định tên đầy đủ là Đào Duy Bảo Định, sinh năm 1994 tại Khánh Hòa. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM vào năm 2016. Sau khi ra trường, Bảo Định từng làm bartender tại một khách sạn 5 sao, làm công việc văn phòng rồi có khoảng 2 năm làm nhân viên ngân hàng. Con đường đến với diễn xuất của anh cũng khá tình cờ khi năm 2019, Bảo Định có một vai khách mời trong Sài Gòn Trong Cơn Mưa. Chỉ vài giây xuất hiện trên màn ảnh lại khiến anh quyết định tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất.

Bước ngoặt đến vào năm 2025 khi Bảo Định được đạo diễn Hàm Trần lựa chọn vào vai Sửu trong Tử chiến trên không

Năm 2025, Bảo Định được đạo diễn Hàm Trần lựa chọn tham gia Tử Chiến Trên Không. Bộ phim đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nam diễn viên, đồng thời giúp tên tuổi anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Sau khi phim ra rạp ngày 19/9/2025, vai diễn này nhanh chóng trở thành cột mốc được nhắc đến nhiều nhất trong sự nghiệp của Bảo Định và mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Trước khi được biết đến qua Tử Chiến Trên Không, Bảo Định có cuộc sống khá kín tiếng

Trước khi được biết đến qua Tử Chiến Trên Không, Bảo Định có cuộc sống khá kín tiếng và gần như không xuất hiện trên mạng xã hội. Anh không chia sẻ nhiều về đời tư, khiến thông tin về nam diễn viên gần như không được công chúng biết đến. Thậm chí, sau khi Tử Chiến Trên Không gây chú ý, khán giả từng mất nhiều thời gian mới tìm được danh tính của anh.

Với loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đang nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả

Với loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đang nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Sự kết hợp của cả hai cũng khiến cái tên Bảo Định được chú ý hơn, đặc biệt sau khi anh vào vai “chú rể” của Phương Mỹ Chi. Hiện tại, MV vẫn tiếp tục được khán giả đón nhận và bàn tán trên mạng xã hội.

Ảnh: NVCC/FB