Cô bé mặc váy chuẩn con nhà giàu trong sinh nhật lần thứ 3: Lớn lên cưới con trai chủ doanh nghiệp nổi tiếng cả nước

Đó chính là Midu!

Midu có tên đầy đủ là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của Vbiz và cư dân mạng. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến là nữ giảng viên xinh đẹp, doanh nhân trẻ thành công, sở hữu tài sản đáng nể cùng cuộc sống sung túc.

Hình ảnh mới nhất của Midu

Đặc biệt, Midu còn nằm trong danh sách mỹ nhân lục tung cả Internet không tìm thấy 1 bức ảnh xấu. Từ những bức ảnh thời thơ ấu đến khi trưởng thành, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

Gây ấn tượng nhất nhì là khoảnh khắc trong dịp sinh nhật 3 tuổi của Midu. Trong ngày đặc biệt, cô bé mặc chiếc váy hồng tay bồng, tóc được buộc thành hai bên với những chiếc nơ nhỏ. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và biểu cảm ngây thơ khiến Midu hồi đó trông chẳng khác gì búp bê.

Ngoài ra nhiều người cũng chú ý đến loạt chi tiết như không gian tiệc sinh nhật với bánh kem, hoa và cách bài trí chỉn chu,... phần nào cho thấy điều kiện của gia đình Midu thời điểm đó và sự chăm chút của ba mẹ dành cho công chúa nhỏ.

Midu trong dịp sinh nhật 3 tuổi

Midu lúc hơn 1 tuổi cũng rất dễ thương

Hơn ba thập kỷ sau, Midu vẫn giữ được những đường nét quen thuộc trên gương mặt. Ở tuổi 37, cô thường xuất hiện với diện mạo trẻ trung, làn da sáng, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Nhiều hình ảnh đời thường của Midu thậm chí khiến người hâm mộ khó đoán tuổi thật của cô.

Chuyện tình yêu và hôn nhân của Midu với chồng - doanh nhân Trần Duy Minh Đạt (sinh năm 1990) - cũng được nhiều người quan tâm. Minh Đạt là thiếu gia tập đoàn nhựa nổi tiếng, hoạt động ở Việt Nam và Mỹ.

Midu và Minh Đạt gặp nhau lần đầu tại một sự kiện trên du thuyền vào cuối năm 2021. Cả hai có hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Đầu năm 2024, Midu và Minh Đạt sang Pháp chụp ảnh cưới. Đây cũng là thời điểm chuyện tình cảm của nữ diễn viên dần được chia sẻ nhiều hơn với công chúng.

Tháng 6/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới, lần lượt có những buổi tiệc tại Đà Lạt và TP.HCM. Sau khi về chung một nhà, Midu và Minh Đạt thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện

Doanh nhân Minh Đạt tạo thiện cảm với hình ảnh điềm đạm, kín tiếng và sẵn sàng cùng vợ xuất hiện trước truyền thông. Nam doanh nhân cũng cho biết điều thay đổi lớn nhất sau khi kết hôn là anh luôn có một người đồng hành trong mọi khoảnh khắc và cảm thấy vui, hạnh phúc vì điều đó.