Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô bé mặc váy chuẩn con nhà giàu trong sinh nhật lần thứ 3: Lớn lên cưới con trai chủ doanh nghiệp nổi tiếng cả nước

| | Lifestyle

Có lẽ nhiều người sẽ giật mình khi nhớ ra mỹ nhân này đã 37 tuổi.

Đó chính là Midu!

Midu có tên đầy đủ là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của Vbiz và cư dân mạng. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến là nữ giảng viên xinh đẹp, doanh nhân trẻ thành công, sở hữu tài sản đáng nể cùng cuộc sống sung túc.

Cô bé mặc váy chuẩn con nhà giàu trong sinh nhật lần thứ 3: Hiện tại cưới con trai chủ doanh nghiệp nổi tiếng cả nước - Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất của Midu

Đặc biệt, Midu còn nằm trong danh sách mỹ nhân lục tung cả Internet không tìm thấy 1 bức ảnh xấu. Từ những bức ảnh thời thơ ấu đến khi trưởng thành, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

Gây ấn tượng nhất nhì là khoảnh khắc trong dịp sinh nhật 3 tuổi của Midu. Trong ngày đặc biệt, cô bé mặc chiếc váy hồng tay bồng, tóc được buộc thành hai bên với những chiếc nơ nhỏ. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và biểu cảm ngây thơ khiến Midu hồi đó trông chẳng khác gì búp bê.

Ngoài ra nhiều người cũng chú ý đến loạt chi tiết như không gian tiệc sinh nhật với bánh kem, hoa và cách bài trí chỉn chu,... phần nào cho thấy điều kiện của gia đình Midu thời điểm đó và sự chăm chút của ba mẹ dành cho công chúa nhỏ.

Cô bé mặc váy chuẩn con nhà giàu trong sinh nhật lần thứ 3: Hiện tại cưới con trai chủ doanh nghiệp nổi tiếng cả nước - Ảnh 2.

Midu trong dịp sinh nhật 3 tuổi

Cô bé mặc váy chuẩn con nhà giàu trong sinh nhật lần thứ 3: Hiện tại cưới con trai chủ doanh nghiệp nổi tiếng cả nước - Ảnh 3.

Midu lúc hơn 1 tuổi cũng rất dễ thương

Hơn ba thập kỷ sau, Midu vẫn giữ được những đường nét quen thuộc trên gương mặt. Ở tuổi 37, cô thường xuất hiện với diện mạo trẻ trung, làn da sáng, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Nhiều hình ảnh đời thường của Midu thậm chí khiến người hâm mộ khó đoán tuổi thật của cô.

Chuyện tình yêu và hôn nhân của Midu với chồng - doanh nhân Trần Duy Minh Đạt (sinh năm 1990) - cũng được nhiều người quan tâm. Minh Đạt là thiếu gia tập đoàn nhựa nổi tiếng, hoạt động ở Việt Nam và Mỹ.

Midu và Minh Đạt gặp nhau lần đầu tại một sự kiện trên du thuyền vào cuối năm 2021. Cả hai có hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Đầu năm 2024, Midu và Minh Đạt sang Pháp chụp ảnh cưới. Đây cũng là thời điểm chuyện tình cảm của nữ diễn viên dần được chia sẻ nhiều hơn với công chúng.

Tháng 6/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới, lần lượt có những buổi tiệc tại Đà Lạt và TP.HCM. Sau khi về chung một nhà, Midu và Minh Đạt thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Cô bé mặc váy chuẩn con nhà giàu trong sinh nhật lần thứ 3: Hiện tại cưới con trai chủ doanh nghiệp nổi tiếng cả nước - Ảnh 4.

Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện

Doanh nhân Minh Đạt tạo thiện cảm với hình ảnh điềm đạm, kín tiếng và sẵn sàng cùng vợ xuất hiện trước truyền thông. Nam doanh nhân cũng cho biết điều thay đổi lớn nhất sau khi kết hôn là anh luôn có một người đồng hành trong mọi khoảnh khắc và cảm thấy vui, hạnh phúc vì điều đó.

Cô bé mặc váy chuẩn con nhà giàu trong sinh nhật lần thứ 3: Hiện tại cưới con trai chủ doanh nghiệp nổi tiếng cả nước - Ảnh 5.

Đầu tháng 7 vừa qua, cả hai tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày cưới

"Con nhà giàu" RMIT về chợ An Đông mở tiệm buôn vàng

Theo S.A

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây nơi quanh năm có tuyết ở ngay cạnh vịnh Di sản: Rộng 9ha, bám sát kỷ lục Guinness ở Trung Quốc

Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây nơi quanh năm có tuyết ở ngay cạnh vịnh Di sản: Rộng 9ha, bám sát kỷ lục Guinness ở Trung Quốc Nổi bật

Chuyến tàu mới nhất của đường sắt Việt Nam đến Di sản thiên nhiên thế giới: Giá vé hơn 200.000 đồng nhưng chất lượng như khách sạn 5 sao

Chuyến tàu mới nhất của đường sắt Việt Nam đến Di sản thiên nhiên thế giới: Giá vé hơn 200.000 đồng nhưng chất lượng như khách sạn 5 sao Nổi bật

Ảnh vợ Ronaldo thời làm nhân viên bán hàng sốt trở lại

Ảnh vợ Ronaldo thời làm nhân viên bán hàng sốt trở lại

07:50 , 13/08/2026
Tình hình hiện tại của “Vua cá Koi” Thắng Ngô

Tình hình hiện tại của “Vua cá Koi” Thắng Ngô

07:50 , 13/08/2026
Tình hình mới nhất của nam NSND xin thôi chức Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội ở tuổi 52

Tình hình mới nhất của nam NSND xin thôi chức Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội ở tuổi 52

07:20 , 13/08/2026
Vì sao hội 30s bỏ thiết kế TV treo tường trong phòng khách?

Vì sao hội 30s bỏ thiết kế TV treo tường trong phòng khách?

06:10 , 13/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên