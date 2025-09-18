Nam ca sĩ sở hữu 3 bằng đại học và hôn nhân viên mãn với vợ là hot girl ngân hàng, con nhà giàu

Nam Cường, sinh năm 1985, từng được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc Yoband. Năm 2003, anh giành Huy chương vàng tiếng hát Học sinh sinh viên Đà Nẵng. Ca sĩ được khán giả yêu thích với các bản hit: Bay giữ ngân hà, Suy nghĩ trong anh...

Nam Cường được đánh giá là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ của showbiz Việt với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Không chỉ ca hát, đóng phim, làm MC, anh còn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Gần đây, nam ca sĩ gây bất ngờ khi tiết lộ đã có 3 tấm bằng đại học. Nam Cường cho biết năm 35 tuổi, anh trở lại giảng đường, quyết tâm lấy tấm bằng đại học Đạo diễn điện ảnh truyền hình để nâng cao chuyên môn. Bên cạnh đó, anh còn theo học ngành Quản lý văn hóa và ngành Ngôn ngữ Anh.

Ca sĩ Nam Cường.

Nam Cường có 3 bằng đại học.

Khi có trong tay 3 tấm bằng đại học, nam ca sĩ vẫn tiếp tục học lên cao học ngành Điện ảnh - truyền hình của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Hiện tại, ở tuổi 40, nam ca sĩ vẫn miệt mài học tập, nâng cao kiến thức, đồng thời trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ để phục vụ cho công việc giảng dạy.

Bên cạnh sự nghiệp, nam ca sĩ còn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân với bà xã kém anh 8 tuổi công tác trong lĩnh vực ngân hàng, một hot girl 9x xinh đẹp tên Phương Thảo, xuất thân trong một gia đình khá giả.

Thời điểm Nam Cường công khai người yêu, rất nhiều người đồn anh "dựa hơi" vợ và nhà vợ để có cuộc sống an nhàn. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã phủ nhận điều này chứng minh rằng mình có thể tự chủ, lo được cho vợ con chu toàn.

Họ kết hôn năm 2016 sau 2 năm hẹn hò. Đến đầu năm 2017, cặp đôi đón con trai đầu lòng Rio. Năm 2019, anh và vợ tiếp tục đón bé thứ 2.

Nếu như nhiều nghệ sĩ chọn cách phô bày chuyện tình cảm trước truyền thông, thì ca sĩ Nam Cường lại khá kín tiếng từ lúc hẹn hò đến cả cuộc sống hôn nhân. Phương Thảo không mấy khi xuất hiện ở sự kiện giải trí. Cô chọn cách đứng sau, âm thầm làm chỗ dựa cho chồng.

Nam ca sĩ và vợ con.

Trong mắt Nam Cường, vợ là người phụ nữ giàu sự cảm thông, biết chia sẻ, đặc biệt là luôn sẵn sàng đồng hành với anh trong cả những áp lực nghề nghiệp lẫn sóng gió dư luận. Chính sự tinh tế này khiến cuộc hôn nhân của họ thêm vững bền.

Nam Cường thừa nhận, từ ngày lập gia đình, anh thay đổi hẳn. Nếu trước kia, mọi quyết định chỉ xoay quanh bản thân, thì nay anh luôn cân nhắc bởi đằng sau còn có vợ con.

Nam ca sĩ tiết lộ, anh không để sự nghiệp làm phai nhạt tổ ấm. Ngược lại, anh tận hưởng niềm vui giản dị: cùng vợ dậy sớm nấu bữa sáng, trò chuyện mỗi ngày để tháo gỡ hiểu lầm, và đặt gia đình lên hàng đầu.

Dù bận rộn với các show diễn, Nam Cường luôn sắp xếp thời gian cho gia đình. Anh không ngại thú nhận mình đôi lúc nóng tính, có chút gia trưởng, nhưng điều quan trọng là luôn học cách điều chỉnh để giữ mái ấm trọn vẹn.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, hôn nhân của Nam Cường và Phương Thảo vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu. Không ồn ào, không chiêu trò, họ đang viết nên câu chuyện tình nghệ sĩ giản dị với hạnh phúc giản đơn và bình yên như bao người khác.