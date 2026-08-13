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Tình hình mới nhất của nam NSND xin thôi chức Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội ở tuổi 52

| | Lifestyle

Hình ảnh mới của nam NSND này khiến nhiều người vui mừng cho anh.

Mới đây, Ngọc Hà đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc NSND Công Lý tập đạp xe tại nhà. Hình ảnh nam nghệ sĩ chăm chú đạp xe trong không gian gia đình khiến người xem chú ý bởi vẻ ngoài khỏe khoắn, tinh thần vui vẻ của anh.

Clip NSND Công Lý tích cực tập luyện tại nhà

Trong video, Công Lý liên tục đạp xe trên máy tập, gương mặt khá thoải mái. Ngọc Hà đứng ghi hình và bày tỏ niềm vui khi thấy chồng chủ động rèn luyện sức khỏe. Cô chia sẻ: "Vừa xuống dưới quay xong lên nhà thì thấy anh Lý đang đạp xe các bác ạ. Vui lắm! Cứ nhìn thấy chồng tập thể dục thế này là phấn khởi. Chồng em chăm chỉ lắm, dù ở nhà không đi đâu vẫn đạp xe. Các bác nhìn thấy cụ Lý dạo này trẻ trung không? Ở nhà nên bây giờ còn trắng hơn cả vợ".

Khoảnh khắc đời thường này cho thấy Công Lý đang duy trì thói quen vận động tại nhà. Sau những biến cố sức khỏe kéo dài, mỗi thay đổi tích cực của nam nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Tháng 3/2025, Công Lý xin thôi vai trò Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội ở tuổi 52. Chia sẻ về quyết định này, nam nghệ sĩ cho biết anh muốn tập trung chăm sóc sức khỏe và không muốn ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị.

- Ảnh 2.

Bà xã Công Lý luôn đồng hành cùng chồng

Đằng sau quá trình hồi phục của Công Lý là sự đồng hành bền bỉ của Ngọc Hà. Bà xã Công Lý đã nghỉ công việc tại cơ quan nhà nước để đồng hành cùng chồng điều trị sau khi anh gặp biến cố sức khỏe. Hiện tại, Ngọc Hà cũng chủ động làm việc để đảm bảo kinh tế gia đình. Cô dành khoảng 10 tiếng mỗi ngày cho công việc tiếp thị liên kết, quảng cáo và truyền thông.

Ngọc Hà nhiều lần khẳng định cô lựa chọn đồng hành cùng chồng thay vì buông xuôi. Cô chia sẻ Công Lý có lúc chủ động đề nghị ly hôn vì không muốn trở thành gánh nặng cho vợ, nhưng cô quyết định ở lại và tiếp tục cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bởi vậy, hình ảnh Công Lý kiên trì đạp xe tại nhà không đơn thuần là một khoảnh khắc đời thường. Với Ngọc Hà và những người yêu mến nam nghệ sĩ, đó còn là dấu hiệu đáng mừng trên hành trình phục hồi.

Vợ Công Lý khóc sưng mắt

Theo PV

Phụ nữ mới

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