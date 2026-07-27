Thực hư việc NSND Công Lý đập phá đồ đạc trong nhà

Một đoạn clip mới được Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - đăng tải trên mạng xã hội bất ngờ làm dấy lên nhiều đồn đoán khi xuất hiện tiếng động loảng xoảng phía sau khung hình.

Chỉ từ âm thanh này, một số cư dân mạng suy diễn rằng nam nghệ sĩ nổi nóng, đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí bày tỏ sự thương cảm dành cho Ngọc Hà. Trước những thông tin lan truyền thiếu kiểm chứng, bà xã NSND Công Lý đã chính thức lên tiếng làm rõ.

Ngọc Hà cho biết cô khá bất ngờ khi nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm, thậm chí có người khẳng định "rất thương em" vì cho rằng NSND Công Lý có hành động bạo lực. Để tránh những hiểu lầm tiếp tục lan rộng, cô đã đăng clip đính chính.

Clip vợ NSND Công Lý đính chính

Ngọc Hà tâm sự: "Thấy clip của em lên có cái tiếng loảng xoảng, giống như tiếng bát vỡ, tiếng ném đồ ấy. Mọi người hỏi có phải anh Lý không và nói rằng cảm thấy rất thương em.

Hôm nay em muốn xin được đính chính rằng anh Lý nhà em trông mặt thế thôi chứ chưa bao giờ có hành động bạo lực nào trong gia đình. Anh Lý cũng không có thói quen ném đồ đạc hay vứt đồ đạc bừa bãi trong gia đình.

Thực ra đó là tiếng động từ bác giúp việc, bác ấy cho đồ vào máy rửa bát, cọ nồi niêu, không để ý rằng em đang quay. Trong gia đình, anh Lý là người ngăn nắp hơn em, nên các bác cứ yên tâm không bao giờ có chuyện anh Lý đập đồ, ném đồ, vũ phu đâu ạ".

Lời giải thích của Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả. Không ít ý kiến cho rằng việc chỉ dựa vào một âm thanh trong video để đưa ra kết luận về đời sống hôn nhân của người khác là thiếu cơ sở.

NSND Công Lý và vợ

Những năm gần đây, vợ chồng NSND Công Lý thường xuyên trở thành tâm điểm của các tin đồn trên mạng xã hội. Trước đó, Ngọc Hà cũng từng phải lên tiếng bác bỏ thông tin hai vợ chồng "chán nhau", "ly hôn" sau thời gian cô ít đăng hình chồng. Bà xã nam nghệ sĩ khẳng định gia đình vẫn luôn yêu thương, đồng hành cùng nhau và hiện hài lòng với cuộc sống bình yên, dù không quá dư dả về vật chất.

Sau biến cố sức khỏe của NSND Công Lý từ năm 2021, Ngọc Hà trở thành người đồng hành, chăm sóc chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Cô nhiều lần chia sẻ hành trình vượt qua khó khăn của cả hai, đồng thời mong công chúng không suy diễn hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng về cuộc sống gia đình.

Theo Ngọc Hà, điều cô trân trọng nhất hiện nay là sức khỏe của chồng dần cải thiện và sự bình yên trong mái ấm nhỏ sau những năm tháng nhiều thử thách.



