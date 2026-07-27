Mua căn nhà 38 triệu bị mắng “điên rồ”, “Pháp sư Trung Hoa” bung skill khiến tất cả nợ 1 lời xin lỗi

Có không ít lần cư dân mạng phải thốt lên gọi ai đó là "pháp sư Trung Hoa" khi chứng kiến những màn cải tạo nhà cũ khó tin: Từ căn nhà xuống cấp, cỏ mọc um tùm, chỉ sau vài tháng đã "lột xác" thành không gian sống đẹp như phim.

Những ngày gần đây, một cô gái đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cũng trở thành nhân vật được gọi bằng biệt danh này sau khi chia sẻ hành trình biến căn nhà cũ mua với giá chỉ 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) thành một ngôi nhà sân vườn khiến hàng triệu người thích thú.

Nhân vật chính là Nam Mộc Hy. Trên trang cá nhân, cô cho biết năm nay 32 tuổi, từng bất chấp sự phản đối của nhiều người để trở về quê xây dựng cuộc sống mình mong muốn. Căn nhà có diện tích khoảng 105m2, đi kèm khoảng sân rộng gần 100m2.

Căn nhà cũ nát, bỏ hoang ở quê.

Cô gái "đập đi xây lại".

Căn nhà ở hiện tại.

Theo chia sẻ của Nam Mộc Hy, căn nhà được cô mua với giá 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng). Sau đó, hai mẹ con tiếp tục dành khoảng 110.000 NDT (gần 420 triệu đồng) để cải tạo toàn bộ, từ phần thô đến hoàn thiện nội thất.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là gần như toàn bộ quá trình đều do hai mẹ con trực tiếp theo sát, tự chọn vật liệu, giám sát thi công và hoàn thiện từng chi tiết. Sau khoảng 1 năm, căn nhà cũ kỹ gần như thay đổi hoàn toàn, đến mức nhiều hàng xóm nhận xét rằng "không còn nhận ra ngôi nhà cũ nữa".

Từ căn nhà phủ kín cỏ dại đến không gian sống ngập cây xanh

Theo những hình ảnh được Nam Mộc Hy chia sẻ, căn nhà ban đầu mang dáng dấp của một ngôi nhà nông thôn cũ với tường loang lổ, mái ngói đã xuống cấp, sân trước phủ kín cỏ dại. Ngôi nhà nằm ở vùng quê thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nơi giá bất động sản thấp hơn rất nhiều so với các thành phố lớn. Bản thân căn nhà cũng đã bị bỏ không trong thời gian dài, cần sửa chữa gần như toàn bộ nên được chủ cũ chuyển nhượng với giá chỉ 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng).

Thay vì đập bỏ để xây mới từ đầu - phương án có thể tốn kém gấp nhiều lần, cô quyết định giữ lại phần khung và kết cấu chính của ngôi nhà, sau đó cải tạo từng hạng mục theo nhu cầu sử dụng. Cách làm này vừa tiết kiệm đáng kể chi phí xây dựng, vừa giữ lại nét mộc mạc vốn có của ngôi nhà nông thôn.

Các góc căn nhà trước và sau khi cải tạo.

"Từ bức ảnh đầu tiên đến bức ảnh thứ hai, không chỉ có ngôi nhà thay đổi. Mà còn là tôi và mẹ, từng chút một biến cuộc sống bình thường thành cuộc sống mình yêu thích", cô viết.

Hai mẹ con dành gần một năm để hoàn thiện tổ ấm. Trong suốt quá trình đó, cả hai gần như tự mình quán xuyến mọi việc, từ lựa chọn vật liệu, theo sát công trình đến hoàn thiện từng chi tiết nhỏ. Những hạng mục có thể tự làm như dọn cỏ, cải tạo sân vườn, trồng cây, làm luống rau hay trang trí nội thất đều được hai mẹ con trực tiếp thực hiện, nhờ vậy tiết kiệm được đáng kể chi phí nhân công.

Ngoài ra, Nam Mộc Hy cũng ưu tiên giữ lại hoặc tận dụng những hạng mục còn sử dụng được thay vì thay mới hoàn toàn. Nhiều chi tiết được cải tạo theo từng giai đoạn, chỉ đầu tư vào những phần thực sự cần thiết, giúp tổng chi phí hoàn thiện cả căn nhà rộng khoảng 105m² cùng sân vườn gần 100m2 chỉ vào khoảng 110.000 NDT (gần 420 triệu đồng).

Trong một chia sẻ khác, cô cho biết gần như ngày nào cũng có mặt tại công trình. Từng loại vật liệu đều do cô tự lựa chọn, còn từng viên gạch hay từng góc nhỏ trong ngôi nhà đều được hai mẹ con trực tiếp chăm chút.

Hiện nay, khu vườn đã phủ đầy cây xanh. Những giàn dây leo, luống rau, cây ăn quả và các khóm hoa khiến không gian trở nên yên bình, gần gũi. Đây cũng là nơi cô thường pha trà, đọc sách hoặc ngồi trò chuyện cùng mẹ.

Khu vườn ở quê siêu chill.

Nam Mộc Hy cho biết điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải căn nhà đẹp lên, mà là được sống những ngày bình yên bên mẹ. "Với tôi, được ngắm cây cối lớn lên mỗi ngày, sống chậm giữa một khoảng sân nhỏ và có mẹ ở bên đã là điều đủ đầy nhất", cô chia sẻ.

Quyết định "đi ngược số đông" lại tạo nên dấu ấn riêng

Điều thú vị là trong quá trình cải tạo, Nam Mộc Hy nhiều lần lựa chọn khác với lời khuyên của thợ xây.

Một ví dụ là việc cô kiên quyết giữ lại nền xi măng vì yêu thích vẻ mộc mạc của chất liệu này. Trong khi đó, người thi công liên tục khuyên nên thay bằng gạch hoặc vật liệu khác vì cho rằng nền xi măng "không đẹp".

Tuy nhiên, quá trình thi công gặp trục trặc khi tỷ lệ phối cát không chuẩn khiến mặt nền bị trắng, dễ bong cát và bám bụi. Sau nhiều lần tìm hiểu, cô mới khắc phục bằng lớp phủ gia cố bề mặt để tạo được hiệu ứng xi măng đúng như mong muốn.

Cô cũng dành nhiều thời gian cải tạo cửa chính, sơn lại các căn phòng theo tông màu gần gũi thiên nhiên, lựa chọn đồ nội thất tối giản để toàn bộ không gian giữ được cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp.

Ngoài việc chăm chút ngôi nhà, Nam Mộc Hy còn đầu tư khu vườn với nhiều loại cây, hoa và khu vực trồng rau. Cô cho biết bản thân yêu thích cuộc sống tự do, thích hoa cỏ, mèo, chó và cảm thấy mình phù hợp với những nơi yên tĩnh hơn là nhịp sống tất bật nơi thành phố.

Căn nhà với khoản sân rộng rãi, tha hồ trồng hoa và cây xanh.

Theo lời kể, khi mới quyết định mua căn nhà cũ, cô từng vấp phải không ít ý kiến phản đối từ người xung quanh. Nhưng bố mẹ luôn là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Hai mẹ con cùng gom góp tiền, tự tay cải tạo ngôi nhà để hiện thực hóa giấc mơ sống giữa thiên nhiên.

Đến nay, mỗi khi nhìn lại những bức ảnh "trước và sau" cải tạo, nhiều cư dân mạng Trung Quốc vẫn gọi vui cô là một "pháp sư Trung Hoa". Không phải vì phép màu nào xuất hiện sau một đêm, mà bởi chỉ với một căn nhà mua giá 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) và tổng chi phí cải tạo khoảng 110.000 NDT (gần 420 triệu đồng), cùng rất nhiều công sức trong suốt một năm, cô đã biến nơi từng phủ kín cỏ dại thành một tổ ấm sân vườn khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Có lẽ, "phép thuật" lớn nhất ở đây chính là sự kiên trì, gu thẩm mỹ và hàng trăm ngày tự tay vun vén cho ngôi nhà mơ ước.