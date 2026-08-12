Chiêm ngưỡng hàng trăm chiếc xe cổ từ mọi miền đất nước diễu hành trên đường phố TP.HCM

Trong hai ngày 8-9/8 tại TP.HCM, đã diễn ra lễ hội Vietnam Scooters Fest quy tụ hàng trăm xe scooter cổ và hiện đại, mô tô và ô tô cổ đến từ nhiều câu lạc bộ, hội nhóm và các nhà sưu tầm trên khắp cả nước, trở thành ngày hội của tình yêu, của ký ức và của những con người cùng chung niềm đam mê.

Lễ hội Vietnam Scooters Fest quy tụ hàng trăm xe scooter cổ và hiện đại - Ảnh: FB Trần Anh Tuấn

Bên cạnh các câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, lễ hội còn chào đón các nhà sưu tập và cộng đồng scooter đến từ Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Úc cùng nhiều quốc gia châu Âu, tạo nên một không gian giao lưu quốc tế dành cho những người cùng chung tình yêu với Vespa.

Ảnh: FB Lương Duy Hải

Đáng chú ý, trong chiều 8/8, hơn 100 xe cổ đã diễu hành qua các tuyến phố trung tâm TPHCM, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Hàng trăm chiếc xe diễu hành trên đường phố TP.HCM - Ảnh: BTC

Hàng dài Vespa nối tiếp nhau, từ những mẫu xe cổ mang dấu ấn thời gian đến những thiết kế hiện đại, tạo nên một bức tranh giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi chiếc xe mang một câu chuyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một tình yêu Vespa đã được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Ảnh: FB Lương Duy Hải

Ảnh: FB Lương Duy Hải

Đến buổi tối, một Sài Gòn phồn hoa, duyên dáng được tái hiện tại Khu đô thị Global City (phường Bình Trưng, TPHCM) với màn trình diễn các chiếc xe cổ cùng sự góp mặt của những quý ông, quý bà trong trang phục lịch lãm gợi nhắc về một ký ức của đô thị xưa.

FB: Trần Anh Tuấn

Vespa lần đầu tiên xuất hiện trên khắp các đường phố Châu Âu vào năm 1946 như một hiện tượng của sáng tạo và khát khao thay đổi. Trong suốt gần 80 năm lịch sử với hơn 19 triệu xe lăn bánh, Vespa đã trở thành biểu tượng cho phong cách, sự thanh lịch và cải tiến công nghệ. Vốn là một thương hiệu nổi tiếng được yêu mến trên toàn cầu với sản lượng hơn 2 triệu xe trong thập kỷ qua, Vespa đang thử thách với một giai đoạn phát triển mới tràn đầy năng lượng và đáng hứa hẹn nhất trong lịch sử.

Ảnh: FB Khang Hoang

Ảnh: Trần Minh Khang

Hòa cùng không khí của lễ hội, trong vai trò đơn vị đồng hành, Piaggio Việt Nam đã mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm đậm chất Vespa. Tại đây, giới mộ điệu được thưởng lãm hai bộ sưu tập độc bản, mới nhất: Bộ sưu tập Vespa 80th Anniversary nhân cột mốc 80 năm lịch sử (gồm Vespa Sprint 125cc, Sprint 180cc và GTS 300cc), cùng Bộ sưu tập Giới hạn Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Ý (02/06/1946 – 02/06/2026) với đường nét chế tác tinh xảo kèm chứng nhận độc quyền.