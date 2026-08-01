Bãi biển miền Trung hội tụ gần 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp: Nhiều người đã đi nhưng chưa biết tên

Khi nhắc tới du lịch biển Khánh Hòa, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến Nha Trang, vịnh Nha Trang hay các tour đảo quen thuộc. Tuy nhiên, trên cung đường từ sân bay quốc tế Cam Ranh về trung tâm Nha Trang, có một dải biển đang âm thầm trở thành “tọa độ nghỉ dưỡng” được nhiều người lựa chọn.

Đó là Bãi Dài, thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhiều du khách có thể đã từng đi qua, từng lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng mang tên Cam Ranh, thậm chí từng tắm biển ở đây nhưng chưa chắc biết rõ tên bãi biển này.

Dải biển gần sân bay Cam Ranh

Bãi Dài nằm dưới chân đèo Cù Hin, trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tuyến kết nối sân bay quốc tế Cam Ranh với trung tâm Nha Trang. Chính vị trí này giúp du khách bay đến Khánh Hòa có thể tiếp cận các resort ven biển trong thời gian ngắn, không cần di chuyển sâu vào trung tâm.

Theo Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa, khu vực Cam Lâm có đường bờ biển dài, trong đó Bãi Dài là điểm đến nổi bật với bãi cát trắng, nước biển trong xanh, không gian thoáng đãng. Trang thông tin địa phương Cam Lâm cũng mô tả Bãi Dài là vùng biển có bãi cát mịn, nước trong, bãi tắm thoải và từng giữ nét hoang sơ đặc trưng.

So với các bãi tắm trung tâm Nha Trang, Bãi Dài mang sắc thái khác. Nơi đây phù hợp hơn với kiểu nghỉ dưỡng biển, tắm biển, đi dạo trên cát, ngắm bình minh và tận hưởng không gian riêng tư trong các khu lưu trú ven biển.

Ảnh Crystal Bay

Nơi hội tụ khoảng 16 khu nghỉ dưỡng cao cấp

Điểm đáng chú ý nhất ở Bãi Dài hiện nay là sự xuất hiện của hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Từ một dải biển còn hoang sơ, khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh nay đã trở thành cụm du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn của Khánh Hòa.

Theo thống kê từ Traveloka, Cam Ranh hiện có 16 khu nghỉ dưỡng 4-5 sao đi vào hoạt động. Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam cũng thông tin Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có 16 khách sạn quy mô lớn, cao cấp đưa vào khai thác dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí với hơn 9.500 phòng.

Con số này cho thấy Bãi Dài không còn chỉ là một bãi tắm tự nhiên. Dọc khu vực này hiện đã hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng với khách sạn, biệt thự biển, hồ bơi, spa, nhà hàng, dịch vụ gia đình, thể thao biển và các hoạt động giải trí trong khuôn viên.

Một số cái tên quen thuộc với du khách có thể kể đến như The Anam Cam Ranh, Alma Resort Cam Ranh, Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort, Mövenpick Resort Cam Ranh, Radisson Blu Resort Cam Ranh, Fusion Resort Cam Ranh, Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, Duyên Hà Resort Cam Ranh, Selectum Noa Resort Cam Ranh, Swandor Cam Ranh, Ana Mandara Cam Ranh, The Arena Cam Ranh, Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh hay Wyndham Garden Cam Ranh.

An Nam Cam Ranh

Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort

Du khách nên trải nghiệm gì khi tới Bãi Dài?

Với du khách lần đầu đến Bãi Dài, lịch trình phù hợp nhất thường là chuyến nghỉ dưỡng 2-3 ngày. Nếu đi 2 ngày 1 đêm, du khách có thể bay đến Cam Ranh, nhận phòng tại resort ven biển, tắm biển buổi chiều, ăn tối tại khu nghỉ dưỡng, sáng hôm sau ngắm bình minh, đi dạo trên cát rồi trả phòng.

Với chuyến 3 ngày 2 đêm, du khách có thể dành một ngày nghỉ dưỡng tại Bãi Dài, ngày còn lại kết hợp spa, đạp xe trong resort, chơi golf, tham gia tour khám phá văn hóa địa phương hoặc di chuyển vào trung tâm Nha Trang để ăn uống, mua sắm.

Ngoài tắm biển và nghỉ dưỡng, Bãi Dài cũng phù hợp với các trải nghiệm ngoài trời như dã ngoại, cắm trại ven biển hoặc thể thao biển do đơn vị lưu trú tổ chức. Với nhóm khách thích golf, khu vực này còn có sân golf gần sân bay, thuận tiện để kết hợp trong lịch trình nghỉ dưỡng cao cấp.

Ảnh minh họa - Nguồn: Agoda

Dù vậy, du khách cần lưu ý an toàn khi tắm biển. Nên chọn khu vực có nhân viên cứu hộ, quan sát cờ cảnh báo, không bơi quá xa bờ và tránh xuống biển khi thời tiết xấu, sóng lớn. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, người lớn cần theo sát, không để trẻ tự tắm một mình.

Từ bãi biển từng được biết đến bởi vẻ hoang sơ, Bãi Dài nay đã trở thành một trong những cụm nghỉ dưỡng cao cấp đáng chú ý của Khánh Hòa. Với những du khách đã nhiều lần đến Nha Trang nhưng muốn tìm một không gian biển khác biệt hơn, ít xô bồ hơn và thuận tiện di chuyển hơn, Bãi Dài là cái tên rất đáng lưu lại cho chuyến đi tiếp theo.