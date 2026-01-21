Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh Toyota Cressida Wagon của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Mẫu xe 'cổ lỗ sĩ' đi ngược xu hướng SUV, khiến giới mộ điệu phải ngả mũ vì cái 'gu' lạ

21-01-2026 - 20:34 PM | Thị trường

Giữa phố xá hiện đại, chiếc Toyota Cressida Wagon của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện như một điểm lặng hiếm hoi, gợi lại tinh thần xe Nhật cổ giản dị nhưng đầy cá tính.

Giữa bối cảnh đường phố Việt Nam ngày càng dày đặc SUV, crossover hay xe điện đời mới, sự xuất hiện của một chiếc Toyota Cressida Wagon mang dáng dấp cổ điển lập tức trở thành điểm nhấn khác biệt. Đáng chú ý hơn, chiếc xe này thuộc sở hữu của Đặng Lê Nguyên Vũ - người vốn đã quá quen thuộc với giới chơi xe nhờ bộ sưu tập trải dài từ siêu xe, xe thể thao cho đến những mẫu xe cổ hiếm gặp.

Toyota Cressida Wagon cổ điển xuất hiện nổi bật giữa phố xá hiện đại. Ảnh: Facebook

Toyota Cressida Wagon là cái tên không xa lạ với những người yêu xe Nhật Bản đời cũ, nhưng lại cực kỳ hiếm tại Việt Nam. Mẫu wagon này được Toyota phát triển từ nền tảng Cressida - dòng xe từng được định vị ở phân khúc cao hơn Camry trong thập niên 1980, hướng tới khách hàng cần sự thoải mái, bền bỉ và không gian rộng rãi. Phiên bản wagon kéo dài phần đuôi, tạo nên dáng xe vuông vức đặc trưng, vừa thực dụng vừa mang đậm tinh thần xe gia đình kiểu Mỹ - Âu của vài chục năm trước.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trực tiếp cầm lái mẫu wagon Nhật hiếm gặp. Ảnh: Facebook

Nếu đặt Cressida Wagon cạnh các mẫu xe hiện đại, sự “già nua” gần như là điều không thể phủ nhận. Từ cụm đèn chữ nhật, lưới tản nhiệt đơn giản, thân xe nhiều đường thẳng cho đến bộ mâm nhỏ đúng chất xe Nhật cổ, tất cả tạo nên một tổng thể hoàn toàn đi ngược lại xu hướng thiết kế khí động học ngày nay. Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó lại là thứ khiến chiếc xe trở nên đáng giá trong mắt giới chơi xe. Đây không phải mẫu xe để khoe công nghệ, mà là để khoe gu.

Một lựa chọn thể hiện rõ cá tính và gu chơi xe riêng biệt. Ảnh: Facebook

Bên trong khoang cabin, Toyota Cressida Wagon mang đậm tinh thần của thập niên 1980, bao gồm bảng táp-lô thiên về sự thực dụng, vật liệu chủ yếu là nhựa cứng và nỉ, bố cục nút bấm rõ ràng, dễ sử dụng. Không có màn hình giải trí cỡ lớn hay các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại, đổi lại là cảm giác lái cơ học thuần chất - thứ mà nhiều người chơi xe cổ vẫn luôn tìm kiếm. Với cấu hình wagon, không gian phía sau đủ rộng để chở hành lý hoặc phục vụ những chuyến đi dài, đúng với triết lý “xe dùng được hằng ngày” mà Toyota theo đuổi thời bấy giờ.

Nội thất xe cho thấy sự xuống cấp do thời gian. Ảnh: Facebook

Việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ lựa chọn một mẫu xe như Cressida Wagon cho thấy triết lý sưu tầm xe rất riêng. Bên cạnh những chiếc xe hiệu năng cao hay siêu xe đắt giá, ông đặc biệt yêu thích các mẫu xe Nhật cổ - những chiếc xe không hào nhoáng nhưng giàu giá trị lịch sử và cảm xúc. Trong bộ sưu tập của mình, không khó để bắt gặp những mẫu Toyota, Nissan hay các dòng xe phổ thông đời cũ, được giữ gìn và sử dụng như một phần của phong cách sống.

Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt SUV mới nhiều phiên bản, giá khởi điểm chỉ hơn 200 triệu đồng

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một 'mỏ vàng' của Việt Nam hốt bạc từ Tây sang Đông: thu về hơn 2 tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp

Một 'mỏ vàng' của Việt Nam hốt bạc từ Tây sang Đông: thu về hơn 2 tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp Nổi bật

Cả năm chỉ bán được 50 chiếc - 2 mẫu xe Nhật ngậm ngùi rời thị trường Việt

Cả năm chỉ bán được 50 chiếc - 2 mẫu xe Nhật ngậm ngùi rời thị trường Việt Nổi bật

Thông tin mới nhất về giải thưởng lớn thứ 3 lịch sử xổ số Vietlott

Thông tin mới nhất về giải thưởng lớn thứ 3 lịch sử xổ số Vietlott

20:31 , 21/01/2026
Việt Nam - quốc gia sở hữu "kho báu đen" vừa phá kỷ lục 8,4 tỷ USD - nhận tin vui

Việt Nam - quốc gia sở hữu "kho báu đen" vừa phá kỷ lục 8,4 tỷ USD - nhận tin vui

19:12 , 21/01/2026
Năm 2026: Một thứ tăng giá điên cuồng, đắt hơn cả vàng ròng theo đúng nghĩa đen

Năm 2026: Một thứ tăng giá điên cuồng, đắt hơn cả vàng ròng theo đúng nghĩa đen

18:45 , 21/01/2026
Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ: 'Chúng tôi đang đợi dầu thô Venezuela'

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ: 'Chúng tôi đang đợi dầu thô Venezuela'

18:38 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên